Rezept aus "Das große Backen": Erdbeertorte "Cremige Versuchung"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Sandra aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Erdbeertorten-Rezept von Sandra

Backzeit: 10 Minuten + 45 Minuten

Temperatur: 180 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Springform Ø 26 cm

Für den Keksboden:

Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Boden der Springform mit Backpapier auslegen. Die Butterkekse zerkleinern und zur Seite stellen. Die Butter in einen Topf geben und schmelzen, anschließend mit den zerkleinerten Butterkeksen vermengen und als Boden in die Springform geben. Den Boden für circa 10 Minuten im Ofen backen.

Für die Cheesecake-Masse:

Die Schale der Zitrone mit einer kleinen Reibe abtragen und bei Seite stellen. Die Zitrone auspressen und den Saft ebenfalls bei Seite stellen. Magerquark, Frischkäse, Zucker, Vanillezucker sowie Speisestärke miteinander verrühren. Wenn eine cremige Konsistenz entstanden ist, das Ei, Zitronenabrieb, Zitronensaft und Sahne dazu geben und vermengen. Darauf achten, dass die Sahne nicht geschlagen wird, sondern lediglich mit den weiteren Zutaten verrührt wird. Wenn alles eine Masse ist, diese in die Springform mit dem Keksboden geben und 45 Minuten backen. Anschließend den Kuchen herausholen und etwas abkühlen lassen.

Für den Erdbeerspiegel:

Die Gelatine im Wasser einweichen. Währenddessen die Erdbeeren zusammen mit dem Zucker, Vanillezucker und dem Zitronensaft in einen Topf geben und pürieren. Anschließend leicht erhitzen und dann vom Herd nehmen. Die Gelatine ausdrücken und in einen Topf geben. Bei leichter Hitze schmelzen aber nicht kochen. Sobald sich die Gelatine vollständig aufgelöst hat, zwei Esslöffel der Erdbeermasse dazu geben und gut verrühren. Sobald sich alles verbunden hat, den Rest der Erdbeermasse dazu geben und glattrühren. Anschließend über den fertigen Kuchen in der Springform geben und alles vollständig auskühlen lassen.

Für die Dekoration:

Den Kuchen aus der Springform lösen. Die weiße Kuvertüre mit dem Sparschäler zu kleinen Locken abtragen. Die Erdbeeren in der Mitte halbieren. Anschließend die Schokoladenflocken am Rand des Kuchens verteilen und die halbierten Erdbeeren in der Mitte des Kuchens schön drapieren.