Rezept aus "Das große Backen": "Japanischer Castella"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Jenny aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Castella-Rezept von Jenny

Backzeit: 45 Minuten

Temperatur: 160 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x viereckige Backform 21x21 cm

Für den japanischen Castella / Spongecake:

Den Backofen vorheizen und die Backform mit Backpapier auskleiden. Die Eier, Salz und Zucker in die Küchenmaschine geben und etwa 8 Minuten schaumig aufschlagen. Währenddessen Wasser auf 80 bis 90 °C erhitzen. Mehl und Stärke sieben. Glukose mit Honig und 30 ml heißem Wasser mischen. Diese Mischung nach der Rührzeit langsam zur Eimasse geben und nur kurz unterrühren. Die Maschine ausschalten. Das doppelt gesiebte Mehl und die Stärke in drei Portionen zur Masse geben und vorsichtig unterheben. Nicht rühren. Das Mehl vollständig einarbeiten. Den Teig in die Backform füllen und 60 Sekunden ruhen lassen. Anschließend die Form vorsichtig mehrmals auf die Arbeitsplatte klopfen, damit große Luftblasen entweichen. Die Backform in eine Auflaufform stellen und das heiße Wasser in die Auflaufform gießen. Dann in den Ofen schieben. Nach etwa 30 bis 35 Minuten durch die Ofenscheibe prüfen. Den Ofen nicht öffnen. Erst wenn der Kuchen gut aussieht, eine Stäbchenprobe machen und anschließend nach ca. 40 Minuten herausnehmen. Den Kuchen aus der Form lösen. Zum Abkühlen mit einer großen Schüssel abdecken und zwei Kochlöffel unterklemmen, damit Luft zirkulieren kann. Nach 15 Minuten das Backpapier entfernen.

Für die Maracuja-Soße:

Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Das Maracujapüree zusammen mit Butter, Zucker und weißer Kuvertüre leicht erwärmen, bis Butter und Schokolade geschmolzen sind.

Die Gelatine einrühren, die Masse sofort in eine flache Schüssel füllen und im Kühlschrank fest werden lassen.

Für den Puffreis-Crunch:

Eine Pfanne erhitzen und den Reis hineingeben. Den Reis rösten, bis er leicht zu poppen beginnt und nussig bzw. popcornartig duftet. Aus der Pfanne nehmen und im Mörser grob zerstoßen.

Für die Deko:

Die Maracuja aufschneiden. Ein Basilikumblatt sehr fein schneiden. Mit feinen Basilikumschnipseln und essbaren Blüten garnieren. Auf den Tellern mit Püree und Crunch anrichten.