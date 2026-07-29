Rezept aus "Das große Backen": Kartoffel-Haselnuss-Apfel-Torte "Einfach nur Zuhause"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Constanze aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

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Zutatenliste

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Torten-Rezept von Constanze

Backzeit: 45-50 Minuten

Temperatur: 180 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Springform Ø 20 cm

Für den Kartoffel-Haselnuss-Apfel-Boden:

Den Backofen auf 180 °C vorheizen.

Die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen. Die Kartoffeln durch eine Presse drücke und mit den Nüssen, Backpulver und dem Zimt unterheben.

Die Äpfel schälen und in sehr kleine Würfel (circa 0,5 cm) schneiden. Die Würfel sofort mit etwas Zitronensaft beträufeln. Die Apfelwürfel in einer kleinen Schüssel mit dem Mehl wälzen.

Die Äpfel unter den fertigen Kartoffel-Nuss-Teig rühren. Dafür einen Teigschaber nutzen und nur kurz unterheben.

Die Böden der Springformen mit Backpapier auslegen und die Seiten mit Butter einfetten. Den Teig in die Formen füllen und circa 45 bis 50 Minuten backen. Den Boden bis zur weiteren Verarbeitung vollständig auskühlen lassen.

Für die Apfel-Frischkäse-Creme:

Die Apfelstücke klein hacken.

Die Sahne mit dem Sahnestandmittel und 3 TL Puderzucker steif schlagen, die Apfelstücke unterheben.

Frischkäse, Mascarpone und 150 g Puderzucker mit der Küchenmaschine aufschlagen. Das Mark der Vanilleschote hinzufügen. Butter hinzufügen und das Ganze erneut mit Zimt kräftig aufschlagen.

Beide Cremes miteinander vermischen und kaltstellen.

Für das Apfel-Kompott:

Die Äpfel schälen und in mundgerechte Stücke zerkleinern. In einem Topf Zucker, Zitronensaft und Wasser circa 10 bis 15 Minuten unter ständigem Rühren aufkochen. Die Äpfel sollten durchgegart sein. Den Topf vom Herd nehmen. Nun die Stärke mit etwas kaltem Wasser auflösen und die Mischung unter das Apfel-Kompott rühren. Den Topf wieder auf den Herd stellen und unter Rühren das Apfel-Kompott kurz aufkochen. Das Kompott kurz kaltstellen.

Für den Haselnuss-Krokant:

In einer Pfanne den Zucker erhitzen, bis er sich auflöst.

Die gehackten Haselnüsse hinzufügen und schnell unterrühren. Den Haselnusskaramell nun auf eine feuerfeste, mit Backpapier ausgelegte Unterlage schütten und warten, bis die Masse abgekühlt ist. Nach der Abkühlung die feste Masse mit einem Messer zu kleinem Krokant hacken.

Für die Fertigstellung:

Die Kartoffel-Haselnuss-Apfel-Böden zu 2 gleichmäßigen Böden schneiden. Den ersten Boden auf eine Tortenscheibe legen.

In Ringen Apfel-Kompott und Apfel-Frischkäse-Creme auf dem Boden verteilen und einen Rand von 1 bis 2 cm freilassen. Den zweiten Boden aufsetzen. Die Torte dünn mit der Apfel-Frischkäse-Creme einstreichen. Die Torte für 30 Minuten kaltstellen.

6 EL von der Apfel-Frischkäse-Creme beiseite nehmen und die restliche Creme großzügig auftragen und mit einer Palette glattziehen.

Für die Dekoration:

Die restlichen 6 EL Apfel-Frischkäse-Creme in einen Spritzbeutel mit Sternentülle füllen und einige Tupfen auf die Torte spritzen. Mittig das übrige Apfel-Kompott verteilen.

Apfelchips auf die Tupfen setzen. Die Seiten der Torte mit gehackten Haselnüssen verzieren. Die Tupfen mit karamellisierten ganzen Haselnüssen dekorieren.

Dazu je eine Haselnuss auf einen Zahnstocher stecken. Einen Styroporblock bereitstellen. Nun den Zucker in einer Pfanne unter ständigem Rühren erhitzen, bis der Zucker sich verflüssigt. Die Pfanne vom Herd nehmen. Warten, bis die Zuckerflüssigkeit etwas zäher wird. Die Haselnuss in den zähflüssigen Zucker tunken. Der Zucker sollte sich jetzt gemäß der Schwerkraft nach unten bewegen und einen "Ziehfaden" bilden. Den Zahnstocher mit der Nuss in den Styroporblock stecken. Abkühlen lassen und die Haselnüsse dekorativ auf den Tupfen auf der Torte verteilen.