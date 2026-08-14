Rezept aus "Das große Backen": "Kichernde Pide"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Herzhafte Pide" von Andre aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.08.2026 • 119 Min • Ab 6

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Zutatenliste

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Mein Rezept

Backzeit: ca. 12-15 Minuten

Temperatur: 220 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backblech 30x40 cm

Für den Hefeteig:

Trockenhefe und Zucker in 50 ml vom lauwarmen Wasser rühren.

Mehl in eine Schüssel geben, alle restlichen Zutaten (Naturjogurt, Olivenöl, Salz) hinzufügen und alles miteinander 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Schüssel abdecken und circa 1 Stunde an einem warmen Ort gehen lassen.

Für die Tahini-Soße:

Zitrone auspressen, Knoblauch fein hacken und mit der Sesampaste in eine Schüssel geben. Heißes Wasser mit einem Schneebesen kräftig einrühren, so lange bis diese cremig wird. Olivenöl, Salz und Kreuzkümmel hinzugeben und nochmal alles verrühren.

Für die geröstete Auberginen-Feta-Füllung:

Die Auberginen würfeln und mit Olivenöl, Kreuzkümmel, Paprikapulver, Salz und Pfeffer mischen. Für 20 Minuten im Ofen bei 200 °C rösten, bis sie leicht gebräunt sind.

Für den Kichererbsen-Crunch:

Kichererbsen abspülen, trocken tupfen und mit Olivenöl, Kreuzkümmel, Paprikapulver und Salz mischen. Für 20 Minuten im Ofen bei 200 °C rösten.

Für den Joghurt-Minz-Dip:

Minze klein hacken und mit allen anderen Zutaten (Jogurt, Zitrone, Olivenöl, Salz, Pfeffer) vermischen.

Für die Fertigstellung:

Den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Teig oval ausrollen. Den Boden mit der Tahini-Soße bestreichen. Die Auberginen über die Soße verteilen. Den Feta zerbröseln und über die Auberginenstücke verteilen. Die Ränder vom Teig hochziehen und einklappen, so dass ein Schiffchen entsteht. Die Ränder mit einer Olivenöl-Milch-Mischung bestreichen und mit Sesamsamen bestreuen.

Pide in den Ofen geben und backen, bis der Teig goldbraun ist.

Über die fertige Pide etwas Zitronensaft und den Honig verteilen. Ebenso die Kichererbsen, die Granatapfelkerne und die Petersilie hacken und über die Pide verstreuen.