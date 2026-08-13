Hier findest du das Rezept zur Challenge "Herzhafte Pide" von Michael aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die "Herzhafte Pide" von Michael

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Pide-Rezept von Michael

Backzeit: 11-15 Minuten

Temperatur: 200-210 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backblech

Für den Hefeteig:

Den Backofen zum Gehen auf 30 bis 40 °C vorheizen. Das Mehl in eine große Schüssel geben. Trockenhefe und Zucker in der lauwarmen Milch verrühren. Zusammen mit dem lauwarmen Wasser, Joghurt, Öl und Salz zum Mehl geben. Alles circa 5 Minuten zu einem glatten, eher festen Teig in der Küchenmaschine mit einem Flachrührer/Knethaken verkneten. Anschließend den Teig abgedeckt an einem warmen Ort circa 30 bis 40 Minuten gehen lassen. Den Teig in 2 gleichgroße Stücke aufteilen und zu glatten Kugeln formen. Zugedeckt nochmals circa 15 Minuten ruhen lassen.

Für die Hack-Gemüse-Füllung:

Zwiebel, Paprika (alle Farben), Fleischtomate, Möhren, Zucchini, Aubergine und Knoblauch klein schneiden und im Multizerkleinerer pürieren. Anschließend die Gemüsepaste in eine Schüssel geben und mit Sieben Gewürze, Rinderbrühe, Basilikum, Estragon, Oregano, Paprika Edelsüss, Paprika Rosenscharf, Zimt und Pfeffer würzen. Das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer würzen, Tomatenmark, Tomatenpesto und 8-Kräuter hinzugeben und gut durchkneten. Nun die Gewürzpaste mit dem Hackfleisch vermischen. Zum Schluß den Mais unterheben ggf. abschmecken.

Für die Fertigstellung:

Den Backofen auf 200 bis 210 °C vorheizen. Die Teigkugeln länglich dünn ausrollen und mit der Hack-Gemüse-Füllung bestreichen, dabei etwas Platz an den Rändern lassen. Den Rand hochklappen und leicht festdrücken und den Teigfladen zu einem Schiffchen formen. Nun das Eigelb mit 1 TL Joghurt verquirlen und den Rand damit bestreichen. Anschließend mit Sesam bestreuen. Die Teigschiffchen 11 bis 15 Minuten goldgelb backen.

Für den Paprika-Cashew-Dip:

Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Paprika in mittelgroße Würfel schneiden und in der Pfanne anrösten. Zwiebel feinhacken und zu der Paprika hinzufügen und mitbraten. Nun Knoblauch feinhacken und kurz mitrösten. Zum Schluss Tomatenmark, Cashewmus, Paprikapulver und Chili unterrühren. Die Paprikamischung mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken und in einem Multizerkleinerer geben und fein pürieren. Bei Bedarf nachwürzen.

Für die Dekoration:

Mit der kalten Butter über den Rand der noch warmen Pide fahren. Fetakäse zerbröseln, Peperoncini in feine Ringe schneiden und auf der Pide verteilen.