Rezept aus "Das große Backen": "Pide Mediterrane Art"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Herzhafte Pide" von Janina aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die "Herzhafte Pide" von Janina

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Pide-Rezept von Janina

Backzeit: 15 Minuten + 5 Minuten

Temperatur: 220 °C Ober-/Unterhitze + 200 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backblech 30x40 cm

Für den Hefeteig:

Die frische Hefe zerbröseln und im lauwarmen Wasser auflösen. Das Mehl in eine Rührschüssel geben und mit dem Hefewasser, Joghurt, Salz, Zucker und Öl etwa 5 Minuten verrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig zu einer Kugel formen, mit Öl bestreichen und rund 60 Minuten gehen lassen. Die Teigkugel anschließend oval ausrollen, ein Schiffchen raus formen (ca. 30-40 cm), die Enden zu Spitzen formen und den Rand etwa einen Zentimeter rundherum aufrollen.

Für das Basilikum-Pesto:

Die Pinienkerne ohne Öl in einer beschichteten Pfanne goldbraun rösten. Die Basilikumblätter abzupfen, waschen und sorgfältig trocken tupfen. Die Knoblauchzehen schälen und grob zerkleinern. Anschließend die gerösteten Pinienkerne, den Knoblauch, die Basilikumblätter, das Olivenöl sowie Salz und Pfeffer in einem Mixer fein pürieren. Den geriebenen Parmesan unterheben.

Für die Fertigstellung:

Den Ofen vorheizen. Die mittlere Fläche des Hefeschiffchens großzügig mit dem Pesto bestreichen. Ein Eigelb verquirlen und den Rand des Schiffchens damit bestreichen. Die Pide im vorgeheizten Backofen erst 15 Minuten bei 220 °C Ober- und Unterhitze backen, und dann auf 200 °C Ober-/Unterhitze runterstellen und weitere 5 Minuten backen. 3 Minuten vor dem Rausnehmen etwas Parmesan auf den Rand der Pide geben.

Für den Hummus-Dip:

Die Süßkartoffel schälen, klein schneiden und in kochendem Salzwasser etwa 15 Minuten garen. Die gesamten Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Öl rösten, währenddessen die Kichererbsen abtropfen lassen. Den Knoblauch schälen, grob hacken und zusammen mit Currypaste, Sesamöl, Zitronensaft, Olivenöl, Kümmel, Chilipulver, Paprikapulver, Kichererbsen, Süßkartoffel, Paprika, 25 g der Pinienkerne, Salz, Pfeffer und Wasser pürieren.

Für die Dekoration:

Die Petersilie waschen und trocken tupfen. Den Hummus mit den restlichen 15 g Pinienkernen, Olivenöl, Chiliflocken und der frischen Petersilie garnieren. Die Pide auf einem Auskühlgitter platzieren und mit Burrata belegen. Mit Petersilie, Olivenöl, Pinienkernen und Chiliflocken garnieren und den Hummus-Dip dazu servieren.