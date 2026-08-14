Rezept aus "Das große Backen": "Rote Pide"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Herzhafte Pide" von Bianca aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die "Herzhafte Pide" von Bianca

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Pide-Rezept von Bianca

Backzeit: 11-15 Minuten

Temperatur: 250 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backblech mit Backpapier

Für den Rote-Bete-Hefeteig:

Den Backofen auf 32 °C vorheizen. Hefe und Zucker vermischen, bis eine Paste entsteht. Dann das lauwarme Wasser und den Rote-Bete-Saft dazugeben und vermischen. 5 Minuten ruhen lassen. In dieser Zeit Mehl mit Salz mischen. Nach abgelaufener Zeit die Hefemischung in das Mehl geben und 2 EL Olivenöl dazugeben. In der Küchenmaschine mit dem Knethaken circa 15 bis 20 Minuten auf mittlerer Stufe kneten. Der Teig ist bereit, sobald er nicht mehr an dem Schüsselrand klebt und sich um den Haken schmiegt. Nun den Teig mit geölten Händen in eine geölte Schüssel geben und im Backofen bei circa 32 °C für circa 30 Minuten abgedeckt gehen lassen.

Für die karamellisierten Zwiebeln:

Die Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Die Butter und das Olivenöl in einer Pfanne erwärmen und die Zwiebeln zusammen mit etwas Salz in die Pfanne geben. 10 Minuten bei mittlerer Hitze glasig dünsten lassen. Nun den Zucker dazugeben und 20 Minuten weiterhin bei mittlerer Hitze karamellisieren lassen. Zuletzt den Kreuzkümmel dazugeben und verrühren.

Für die Schafskäse-Joghurt-Creme:

Den Schafskäse zerbröseln und in eine Schüssel geben. Den türkischen Joghurt und das Olivenöl dazugeben und vermengen.

Für die gerösteten Walnüsse:

Die Walnüsse grob hacken. In einer Pfanne anrösten und bis zur Verwendung abkühlen lassen.

Für den Zwiebel-Dill-Dip:

2 Esslöffel der karamellisierten Zwiebeln in einen Multizerkleinerer geben und klein hacken. Den Joghurt in eine Schüssel geben und die Zwiebeln, 3 Stiele Dill und den Saft einer halben Zitrone dazugeben. Mit Salz abschmecken und mit einem Dillstiel und etwas Sumach garnieren.

Für die Fertigstellung:

Den Ofen auf 250 °C umstellen. Sobald der Teig gegangen ist, oval auf eine Länge von 30 bis 35 cm mit etwas Mehl ausrollen und auf ein Backpapier legen. Nun mit etwas Olivenöl bestreichen und die Zwiebeln darauf verteilen. Kleckse der Schafskäse Joghurt-Creme darüber verteilen. Nun die Rote Bete in dünne Halbringe schneiden und auflegen. Zuletzt die gerösteten Walnüsse darüberstreuen. Die Seiten der Pide nun hochklappen/ hochziehen. An den Enden den Teig eindrehen, sodass eine "Bootform" entsteht. Die Ränder mit Olivenöl bepinseln und schwarzen Sesam darauf verteilen. Die Pide nun im vorgeheizten Backofen bei 250 °C für circa 11 bis 15 Minuten backen.

Für die Dekoration:

Sobald die Pide fertig ist, auf ein Brett geben. Mit Olivenöl beträufeln. Zuletzt mit gehacktem Dill und Sumach garnieren.