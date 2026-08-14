Staffel 14 Folge 3
Rezept aus "Das große Backen": Leckere "Sucuklu Peynirli Pide"
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Hier findest du das Rezept zur Challenge "Herzhafte Pide" von Anna aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.
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Auf die Plätzchen, fertig ... streamen!
Zutatenliste für die "Herzhafte Pide" von Anna
Zutaten Hefeteig:
60 ml Milch, lauwarm
110 ml Wasser, lauwarm
½ TL Zucker
7 g Trockenhefe
20 ml Sonnenblumenöl
½ TL Salz
Ca. 270 g Mehl
Zutaten Knoblauch-Schmand-Dip:
15 g Petersilie, kraus
200 g Weichkäse in Salzlake (Beyaz Peynir, 45% Fettgehalt)
Zutaten beschwipster Kirsch-Kompott:
2 Knoblauchzehen
200 g Schmand
100 g Mayonnaise
1 TL Tomatenmark
1 TL Currypulver, gelb
1 TL Paprikapulver, edelsüß
Etw. Salz
Etw. Pfeffer
1 TL Paprikaflocken, edelsüß
Zutaten Paprika-Creme:
½ grüne Spitzpaprika
½ rote Spitzpaprika
½ Tomate
½ Knoblauchzehe
1 TL Salz
1 TL Pfeffer
5 g Petersilie, kraus
50 g würzige Paprikapaste (Aci Biber Salcasi)
Zutaten Fertigstellung:
½ rote Spitzpaprika
½ grüne Spitzpaprika
75 g Sucuk am Stück
75 g Fadenkäse (Dil Peyniri)
1 Ei
Ca. 3-4 EL Sesammix, schwarz/weiß
Im Clip: Annas Sucuk-Pide wird verkostet
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Pide-Rezept von Anna
Backzeit: 25 Minuten
Temperatur: 195°C Ober-/Unterhitze
Backform: 1x Backblech
Für den Hefeteig:
Die lauwarme Milch, das lauwarme Wasser, Zucker und Trockenhefe miteinander vermengen, bis die Hefe sich aufgelöst hat und circa 8 Minuten quellen lassen. Dann Öl und Salz hinzugeben und alles miteinander vermengen. Das Mehl hinzugeben und alles mithilfe einer Küchenmaschine zu einem weichen, leicht klebrigen Teig verkneten. Anschließend den Teig in eine Schüssel geben, diese vorher ganz leicht mit Öl bestreichen. Den Teig abdecken und eine Stunde gehen lassen, bis der Teig sein Volumen verdoppelt hat. Dann den Teig nochmal durchkneten und mit einem Nudelholz zu einem Schiffchen ausrollen, circa 30 bis 40 cm.
Für die Petersilie-Weichkäse-Masse:
Die Petersilienblätter von den Stängeln zupfen. Dann den Weichkäse und die Petersilie in einem Multizerkleinerer zerkleinern.
Für den Knoblauch-Schmand-Dip:
Die Knoblauchzehen pressen. Schmand, Mayonnaise, Knoblauch und Tomatenmark zusammengeben und miteinander vermengen. Nun die Gewürze hinzugeben, vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Dip in eine Schüssel geben und mit Paprikaflocken bestreuen.
Für die Paprika-Creme:
Alle Zutaten in einen Multizerkleinerer geben und mixen.
Für die Fertigstellung:
Den Ofen auf 195 °C vorheizen. Die rote und grüne Paprika in kleine feine Streifen schneiden. Sucuk in Würfel oder Scheiben schneiden. In die Mitte des ausgerollten Pide-Teiges erst etwas Paprika-Creme geben. Dann darauf die Petersilie-Weichkäse-Masse, Sucuk und Paprikastreifen verteilen. Fadenkäse/Dil Peyniri jeweils in der Mitte halbieren, entlang des Pide-Randes einlegen und einklappen, damit ein Käserand entsteht. Das Ei verquirlen und den Rand damit bestreichen. Nun den Sesam auf den Rand geben. Die Pide auf ein Backblech geben, bei 195 °C circa 25 Minuten backen.
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