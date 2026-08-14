Hier findest du das Rezept zur Challenge "Herzhafte Pide" von Elli aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die "Herzhafte Pide" von Elli

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Pide-Rezept von Elli

Backzeit: 14 Minuten

Temperatur: 230 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backblech

Für den Hefeteig:

Wasser, Hefe, Zucker, Mehl, Salz, Olivenöl und Naturjoghurt in eine Rührschüssel geben. Mit einem Knethaken etwa 10 Minuten zu einem geschmeidigen, glänzenden Teig verkneten. Der Teig ist fertig, wenn er sich gut vom Schüsselrand löst. Den Teig auf der Arbeitsfläche zu einer glatten Kugel formen. In eine leicht geölte Schüssel legen und mit einem Deckel abdecken. An einem warmen Ort 45 bis 60 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen deutlich vergrößert hat.

Für die Feta-Paprika-Füllung:

Die Paprika schälen und sehr klein würfeln. Zusammen mit ½ TL Olivenöl in einer Pfanne kurz andünsten. Danach in eine kleine Schüssel füllen und vollständig auskühlen lassen. Den Feta mit den Händen fein zerkrümeln und den Mozzarella in kleine Stücke zupfen. Beides in eine Schüssel geben. Kreuzkümmel, Zatar, etwas Olivenöl und Pfeffer hinzufügen und alles leicht vermengen. Die Petersilie waschen, gut abtrocknen und sehr fein hacken, anschließend in eine kleine Schüssel geben. Kurz bevor die Füllung auf den Teig gegeben wird, die abgekühlten Paprikawürfel, die Petersilie und Sumach unterrühren. Mit Salz abschmecken und bei Bedarf nachwürzen.

Für den Quark-Minz-Gurken-Dip:

Magerquark und Salz gründlich miteinander vermischen. Die Masse anschließend in ein kleines, sauberes Tuch geben und 10 Minuten gut abtropfen lassen. So kann überschüssige Flüssigkeit austreten und der Quark wird fester und standhafter. Danach den Quark in eine Schüssel geben, den Joghurt hinzufügen und alles glatt verrühren. In der Zwischenzeit die Knoblauchzehe schälen und fein zerdrücken. Den Knoblauch in die Quarkmasse geben und gut unterrühren. Die Minze waschen, abtrocknen und sehr fein hacken. Ebenfalls zur Masse geben. Die Gurke schälen und mit einer Reibe in feine Streifen raspeln. Die geraspelte Gurke mit einem Küchentuch trocknen, damit überschüssige Flüssigkeit ausdrücken. Die Hälfte der Gurke unter die Masse mischen, die restliche Hälfte für die Dekoration beiseitelegen. Zum Schluss Zitronensaft hinzufügen, alles nochmals gut verrühren und bis zum Servieren in den Kühlschrank stellen.

Für die Eistreiche:

Eigelb mit Milch in ein Schälchen geben, gut verquirlen und beiseitestellen.

Für die Fertigstellung:

Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche stürzen, kurz durchkneten und zu einer glatten Kugel formen. Auf der bemehlten Arbeitsfläche abgedeckt 15 Minuten entspannen lassen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 230 °C Ober-/Unterhitze etwa 15 Minuten vorheizen. Ein Backblech umgedreht auf die oberste Schiene in den Ofen schieben, damit es richtig heiß wird und wie ein Pizzastein wirkt. Die Teigkugel mit einem Nudelholz sehr dünn (2 cm dick) zu einer ovalen Form ausrollen und direkt auf ein Stück Backpapier legen. Die gesamte Füllung mittig auf dem Teig verteilen, dabei rundherum einen Rand von etwa 3 bis 4 cm frei lassen. Die Teigränder zur Füllung hineinklappen und an beiden Seiten zu einem "Schiffchen" formen. Die beiden Enden umklappen, damit sie sich beim Backen nicht öffnen. Den Rand mit Eistreiche bestreichen und mit Sesam sowie Schwarzkümmel bestreuen. Das heiße Backblech vorsichtig aus dem Ofen nehmen. Die Pide mithilfe des Backpapiers auf das umgedrehte, heiße Blech ziehen und auf der zweituntersten Schiene backen, bis die Ränder goldbraun sind. Nach dem Backen die noch heißen Ränder mit Butter bestreichen – das sorgt für schönen Glanz und zusätzlichen Geschmack.

Für die Dekoration:

Den Dip rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen und in ein Servierschälchen füllen. Mit der Rückseite eines Löffels die Oberfläche kreisförmig glattstreichen, sodass eine leichte Mulde in der Mitte entsteht. In die Mitte einige Gurkenstreifen legen und mit ein paar frischen Minzblättern garnieren. Zum Schluss mit ein paar Tropfen Granatapfelsirup beträufeln und servieren. Die Pide auf eine Servierplatte legen und mit ein paar frischen Petersilienstängeln garnieren. Schwarztee aufkochen und mit der Pide präsentieren.