Rezept aus "Das große Backen": "Pilz-Pide"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Herzhafte Pide" von Jenny aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Mein Rezept

Backzeit: 12-15 Minuten

Temperatur: 250 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backblech 30x40 cm

Für den Hefeteig:

Das lauwarme Wasser mit Zucker und Trockenhefe verrühren und 5 Minuten stehen lassen.

Das Weizenmehl in eine Rührschüssel geben und das Salz untermischen. Das Hefewasser, den Joghurt und 3 EL kaltgepresstes Rapsöl hinzufügen. Alles 8 bis 10 Minuten zu einem elastischen, geschmeidigen Teig verkneten. Den Teig abgedeckt 20 Minuten ruhen lassen. Den Teig einmal dehnen und falten. Weitere 20 Minuten ruhen lassen und erneut dehnen und falten. Anschließend den Teig insgesamt 70 bis 80 Minuten gehen lassen, bis er sichtbar aufgegangen ist. Den Teig auf Backpapier zu einem ovalen Schiffchen mit 35 bis 38 cm Länge ausziehen. Die Mitte etwa 6 bis 8 mm dick formen und den Rand etwas dicker stehen lassen.

Für die Kräuterseitling-Füllung

Die Kräuterseitlinge und Champignons in Scheiben schneiden. Die Kräuterseitlinge anbraten. Die roten Zwiebeln in feine Streifen schneiden. Die Knoblauchzehe fein reiben. Eine große Pfanne stark erhitzen und 2 EL kaltgepresstes Rapsöl hineingeben. Zuerst die Pilze ohne Salz kräftig anbraten, bis sie deutliche Röstaromen entwickeln. Die Zwiebeln hinzufügen und weich braten. Den Knoblauch kurz unterrühren. Mit Salz, schwarzem Pfeffer und ½ TL geräuchertem Paprikapulver würzen. 2 EL Sahne einrühren und kurz einköcheln lassen. Die Pfanne vom Herd ziehen. Den Frischkäse und den frischen Thymian unterheben, bis eine cremige, streichfähige Masse entsteht. Die Füllung 5 bis 10 Minuten abkühlen lassen.

Für die Fertigstellung:

Die Kräuterseitling-Füllung gleichmäßig in der Mitte der Pide verteilen und dabei rundherum 2 bis 3 cm Rand freilassen. Die Längsseiten nach innen klappen und die Enden zusammendrücken, sodass eine klassische offene Schiffchenform entsteht. Das Eigelb mit dem Joghurt verquirlen und die Ränder der Pide damit bestreichen. Die Pide auf das heiße Backblech ziehen und 12 bis 15 Minuten backen, bis der Rand goldbraun gebacken ist. Die Pide eine Minute ruhen lassen. Den Feta fein darüber bröseln.

Für das Zitronen-Kräuter-Öl

Die Knoblauchzehe fein reiben und mit 1 bis 2 TL Zitronensaft sowie ½ TL Salz verrühren. 6 EL kaltgepresstes Rapsöl unterrühren. Petersilie, Dill, Zitronenabrieb, Chiliflocken und schwarzen Pfeffer hinzufügen und alles gut vermengen. Das Öl 10 Minuten ziehen lassen.

Das Zitronen-Kräuter-Öl separat zur Pide servieren.