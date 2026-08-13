Hier findest du das Rezept zur Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Jenny aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Jenny

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Torten-Rezept von Jenny

Backzeit: ca. 20 Minuten

Temperatur: 175 °C Umluft

Backform: 2x Blech 30x40 cm

Für den Mohn-Boden:

Den Backofen vorheizen und die Bleche mit Backpapier auslegen. Die Eier mit Zucker und Salz 8 Minuten schaumig schlagen. Öl und Milch einlaufen lassen. Mehl sieben und mit Mohn und Backpulver mischen und unterheben. Den Teig auf die zwei Bleche verteilen und backen. Hinterher gleich vom Blech nehmen und auf Abkühlgittern abkühlen lassen, dann nochmal in das Gefrierfach geben. Die Böden müssen gekühlt sein.

Für das Apfel-Amaretto-Kompott:

Die Rosinen im Rum einweichen lassen. Die Äpfel schälen, würfeln und mit Zitronensaft beträufeln. Butter in einem Topf bräunen, die Äpfel ca. 4 Minuten darin anziehen lassen. Zucker, Apfelsaft, die Rum-Rosinen und Amaretto zugeben. Stärke mit etwas Apfelsaft anrühren und einarbeiten. Mit Zimt und Salz abschmecken. Auf einem flachen Teller im Gefrierfach auskühlen lassen.

Für die Vanille-Mascarpone-Creme:

Mascarpone mit Puderzucker, Vanillemark und Salz verrühren, noch nicht aufschlagen. Aufschlagsahne zugeben. Sahnesteif und Sofortgelatine einrieseln lassen und richtig steif schlagen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die Butter gut aufschlagen, gezuckerte Kondensmilch, Vanillepaste und Puderzucker einarbeiten.

Für das Walnuss-Praliné:

Das Zucker karamellisieren lassen, die Walnüsse dazugeben und in einem Zerkleinerer zu einer cremigen Konsistenz verarbeiten.

Für die Fertigstellung:

Die Böden passend schneiden. Den ersten Boden in den Backrahmen geben. Einen Isolierring aus Kondensmilch-Buttercreme spritzen. Dann etwas Vanille-Mascarpone-Creme auf den Boden geben. Apfel-Kompott darauf verteilen und mit Vanille-Mascarpone-Creme bestreichen. Auf die nächsten zwei Böden das Walnuss-Praliné verteilen. Das Ganze zwei weitere Male wiederholen. Zum Schluss den letzten Boden auflegen und eine Schicht Kondensmilch-Buttercreme aufstreichen. Die Torte mindestens 20 Minuten kühlen. Die Torte mit einem heißen, scharfen Messer aus dem Rahmen befreien und eine erste Krümelschicht aus Kondensmilch-Buttercreme auftragen. Für 10 Minuten kühlen. Dann die finale Schicht auftragen und erneut 20 Minuten durchkühlen.

Für die Dekoration:

Torte mit weißem Fondant eindecken. Eine Tischdecke ausrollen, prägen und auflegen. Den Saum mit ausgestochener Spitze gestalten. Mäuse aus Fondant formen. Einen Katzenschwanz modellieren und anbringen. Käse, Karotten und einen Pfirsich modellieren und die Torte fertig dekorieren.