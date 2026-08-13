Staffel 14 Folge 3
Rezept aus "Das große Backen": Mohn-Apfel-Torte "Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch"
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Hier findest du das Rezept zur Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Jenny aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.
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Zutatenliste für die Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Jenny
Zutaten Mohn-Boden:
9 Eier
270 g Zucker
1 Prise Salz
180 ml neutrales Öl
180 ml Milch
250 g Mehl
200 g Mohn, gemahlen
24 g Backpulver
Zutaten Apfel-Amaretto-Kompott:
100 g Rosinen
Etw. Rum
800 g säuerliche Äpfel (Boskop)
1 TL Zitronensaft
60 g Butter
40 g Zucker
100 ml Apfelsaft, naturtrüb
4 EL Amaretto
30 g Stärke
Etw. Zimt
1 Prise Salz
Zutaten Vanille-Mascarpone-Creme:
450 g Mascarpone
70 g Puderzucker
2 Vanilleschoten
1 Prise Salz
250 ml Aufschlagsahne
24 g Sahnesteif
15 g Sofortgelatine
Zutaten Kondensmilch-Buttercreme:
600 g Butter
400 g gezuckerte Kondensmilch
1 TL Vanillepaste
30 g Puderzucker
Zutaten Walnuss-Praliné:
150 g Zucker
250 g Walnüsse
Zutaten Dekoration:
1,2 kg Fondant, weiß
100 g Fondant, gelb
100 g Fondant, schwarz
400 g Blütenpaste, weiß
Etw. Lebensmittelpastenfarbe, schwarz
Etw. Lebensmittelpastenfarbe, rosa
Etw. Lebensmittelpastenfarbe, grün
Etw. Lebensmittelpastenfarbe, rot
Etw. Lebensmittelpastenfarbe, blau
Etw. CMC-Pulver
Etw. Ausrollpuder
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Torten-Rezept von Jenny
Backzeit: ca. 20 Minuten
Temperatur: 175 °C Umluft
Backform: 2x Blech 30x40 cm
Für den Mohn-Boden:
Den Backofen vorheizen und die Bleche mit Backpapier auslegen. Die Eier mit Zucker und Salz 8 Minuten schaumig schlagen. Öl und Milch einlaufen lassen. Mehl sieben und mit Mohn und Backpulver mischen und unterheben. Den Teig auf die zwei Bleche verteilen und backen. Hinterher gleich vom Blech nehmen und auf Abkühlgittern abkühlen lassen, dann nochmal in das Gefrierfach geben. Die Böden müssen gekühlt sein.
Für das Apfel-Amaretto-Kompott:
Die Rosinen im Rum einweichen lassen. Die Äpfel schälen, würfeln und mit Zitronensaft beträufeln. Butter in einem Topf bräunen, die Äpfel ca. 4 Minuten darin anziehen lassen. Zucker, Apfelsaft, die Rum-Rosinen und Amaretto zugeben. Stärke mit etwas Apfelsaft anrühren und einarbeiten. Mit Zimt und Salz abschmecken. Auf einem flachen Teller im Gefrierfach auskühlen lassen.
Für die Vanille-Mascarpone-Creme:
Mascarpone mit Puderzucker, Vanillemark und Salz verrühren, noch nicht aufschlagen. Aufschlagsahne zugeben. Sahnesteif und Sofortgelatine einrieseln lassen und richtig steif schlagen.
Für die Kondensmilch-Buttercreme:
Die Butter gut aufschlagen, gezuckerte Kondensmilch, Vanillepaste und Puderzucker einarbeiten.
Für das Walnuss-Praliné:
Das Zucker karamellisieren lassen, die Walnüsse dazugeben und in einem Zerkleinerer zu einer cremigen Konsistenz verarbeiten.
Für die Fertigstellung:
Die Böden passend schneiden. Den ersten Boden in den Backrahmen geben. Einen Isolierring aus Kondensmilch-Buttercreme spritzen. Dann etwas Vanille-Mascarpone-Creme auf den Boden geben. Apfel-Kompott darauf verteilen und mit Vanille-Mascarpone-Creme bestreichen. Auf die nächsten zwei Böden das Walnuss-Praliné verteilen. Das Ganze zwei weitere Male wiederholen. Zum Schluss den letzten Boden auflegen und eine Schicht Kondensmilch-Buttercreme aufstreichen. Die Torte mindestens 20 Minuten kühlen. Die Torte mit einem heißen, scharfen Messer aus dem Rahmen befreien und eine erste Krümelschicht aus Kondensmilch-Buttercreme auftragen. Für 10 Minuten kühlen. Dann die finale Schicht auftragen und erneut 20 Minuten durchkühlen.
Für die Dekoration:
Torte mit weißem Fondant eindecken. Eine Tischdecke ausrollen, prägen und auflegen. Den Saum mit ausgestochener Spitze gestalten. Mäuse aus Fondant formen. Einen Katzenschwanz modellieren und anbringen. Käse, Karotten und einen Pfirsich modellieren und die Torte fertig dekorieren.
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