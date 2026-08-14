Trotz Tränen nicht nur traurig Wer ist raus in Folge 3? Janina muss "Das große Backen" 2026 verlassen Aktualisiert: Vor 5 Minuten von Rebecca Arlt Das große Backen Pide, Pannen und ein bitterer Abschied: Wer ist raus in Folge 3? Videoclip • 03:17 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Nach dem Jubiläum der 100. Folge in der vergangenen Woche geht es nun bei "Das große Backen" wie gewohnt weiter. Nach drei Challenges steht fest, wer die rote Schürze bekommt und wer die Show verlassen muss. Am Ende trifft es eine Hobbybäckerin.

Die ganze Folge kostenlos hier auf Joyn streamen! Ganze Folge Das große Backen Herzhafte, friesische und sprichwörtliche Gebäcke Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.08.2026 • 119 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Neu: Alle Rezepte aus "Das große Backen" 2026 findest du auf Joyn Fans haben schon lange darauf gewartet: Jetzt, zur 14. Staffel, können die köstlichen Kreationen aus den einzelnen Folgen zu Hause ausprobiert werden. Alle Rezepte von "Das große Backen" 2026 findest du hier bei "Behind The Screens".

Erste Aufgabe bei "Das große Backen": Pide statt Torte Es wird herzhaft: Die Hobbybäcker:innen bereiten deftige Pide-Brote mit einer herzhaften Füllung ihrer Wahl zu. Neben dem Geschmack müssen auch die klassische offene Schiffchenform und die Backfarbe gelingen. Es wird eine große Pide pro Person präsentiert. Dazu soll ein passender Dip gereicht werden. Diese erste Aufgabe meistern Anna (20 Punkte), Oxana (19,5), Kayahan und Andre (je 19 Punkte). Schlusslicht ist Janina (12 Punkte).

Technische Prüfung: Friesentorte à la Christian Hümbs In der technischen Prüfung geht es um die technischen Fähigkeiten der Bäcker:innen. Die Jury wünscht sich eine Friesentorte nach einem Rezept von Christian Hümbs. Für den aufwendigen Torten-Klassiker aus Nordfriesland haben die Hobby-Bäcker:innen lediglich 150 Minuten Zeit. Klassischerweise wird einer der Blätterteigböden akkurat in Dreiecke geschnitten und als Garnierung oben aufgelegt. Schaffen es alle, die Vorgaben in der kurzen Zeit umzusetzen? Bei dieser Challenge punkten Sandra (18), Oxana (16), Kayahan (13,5), die wenigsten Punkte erhält Michael (8,5).

Dritte Aufgabe: Sprichwörter als Torte Reden ist Silber, Backen ist Gold - oder so ähnlich. In der dritten Aufgabe werden Sprichwörter in Tortenform gebacken. Jede:r Kandidat:in wählt ein bekanntes deutsches Sprichwort aus und stellt es als 3-D- oder Motiv-Torte dar. Gefordert wird eine kreative, humorvolle Umsetzung, bei der das Sprichwort sofort erkennbar wird. Die Bäcker:innen haben für diese Aufgabe vier Stunden Zeit. Die besondere Herausforderung: Die Jury muss in der Verkostung raten, welcher Spruch dargestellt wird. Damit auch die Zuschauenden mitraten können, wird das Sprichwort vorher nicht erwähnt. Mögliche Beispiele waren: Der frühe Vogel fängt den Wurm

Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei

Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach

Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Geh dahin, wo der Pfeffer wächst In dieser dritten Runde konnten Anna (20), Oxana (19) Michael und Jenny (je 18) die meisten Punkte abräumen, die wenigsten erhielten Andre und Janina (je 15). Doch welches Gesamtbild ergibt sich aus den drei Runden?

Im Video: Back-Frust bei der technischen Prüfung Videoclip Das große Backen Friesenfrust: Panzerkeks statt nordischem Klassiker? Verfügbar auf Joyn Videoclip • 09:20 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Der Tagessieg geht an ... Nachdem in dieser Woche Oxana in allen drei Aufgaben die meisten Punkte gesammelt hatte, konnte sie am Ende triumphieren und die rote Schürze als Tagessiegerin ergattern. Bianca übergab sie ihr anstandslos. Ob sie ihren Schürzen-Schatz in der kommenden Woche wieder "zurückerbacken" kann? Das siehst du in der nächsten Folge am 19. August 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Neue Folge: Am 19. August in SAT.1 oder im kostenlosen Livestream auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 19.08. 20:15 Uhr • Das große Backen Folge 4 Verfügbar auf Joyn 165 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen