Trotz Tränen nicht nur traurig
Wer ist raus in Folge 3? Janina muss "Das große Backen" 2026 verlassen
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Das große Backen
Pide, Pannen und ein bitterer Abschied: Wer ist raus in Folge 3?
Videoclip • 03:17 Min • Ab 6
Nach dem Jubiläum der 100. Folge in der vergangenen Woche geht es nun bei "Das große Backen" wie gewohnt weiter. Nach drei Challenges steht fest, wer die rote Schürze bekommt und wer die Show verlassen muss. Am Ende trifft es eine Hobbybäckerin.
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Wie gewohnt warten auch in Folge 3 knifflige Back-Challenges auf die 10 verbliebenen Kandidat:innen. Moderatorin Enie van de Meiklokjes und die Juror:innen Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt gaben die Aufgaben vor und verteilten am Ende die Punkte.
Neu: Alle Rezepte aus "Das große Backen" 2026 findest du auf Joyn
Fans haben schon lange darauf gewartet: Jetzt, zur 14. Staffel, können die köstlichen Kreationen aus den einzelnen Folgen zu Hause ausprobiert werden. Alle Rezepte von "Das große Backen" 2026 findest du hier bei "Behind The Screens".
Erste Aufgabe bei "Das große Backen": Pide statt Torte
Es wird herzhaft: Die Hobbybäcker:innen bereiten deftige Pide-Brote mit einer herzhaften Füllung ihrer Wahl zu. Neben dem Geschmack müssen auch die klassische offene Schiffchenform und die Backfarbe gelingen. Es wird eine große Pide pro Person präsentiert. Dazu soll ein passender Dip gereicht werden.
Diese erste Aufgabe meistern Anna (20 Punkte), Oxana (19,5), Kayahan und Andre (je 19 Punkte). Schlusslicht ist Janina (12 Punkte).
Technische Prüfung: Friesentorte à la Christian Hümbs
In der technischen Prüfung geht es um die technischen Fähigkeiten der Bäcker:innen. Die Jury wünscht sich eine Friesentorte nach einem Rezept von Christian Hümbs. Für den aufwendigen Torten-Klassiker aus Nordfriesland haben die Hobby-Bäcker:innen lediglich 150 Minuten Zeit. Klassischerweise wird einer der Blätterteigböden akkurat in Dreiecke geschnitten und als Garnierung oben aufgelegt. Schaffen es alle, die Vorgaben in der kurzen Zeit umzusetzen?
Bei dieser Challenge punkten Sandra (18), Oxana (16), Kayahan (13,5), die wenigsten Punkte erhält Michael (8,5).
Dritte Aufgabe: Sprichwörter als Torte
Reden ist Silber, Backen ist Gold - oder so ähnlich. In der dritten Aufgabe werden Sprichwörter in Tortenform gebacken. Jede:r Kandidat:in wählt ein bekanntes deutsches Sprichwort aus und stellt es als 3-D- oder Motiv-Torte dar. Gefordert wird eine kreative, humorvolle Umsetzung, bei der das Sprichwort sofort erkennbar wird. Die Bäcker:innen haben für diese Aufgabe vier Stunden Zeit.
Die besondere Herausforderung: Die Jury muss in der Verkostung raten, welcher Spruch dargestellt wird. Damit auch die Zuschauenden mitraten können, wird das Sprichwort vorher nicht erwähnt.
Mögliche Beispiele waren:
Der frühe Vogel fängt den Wurm
Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei
Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Geh dahin, wo der Pfeffer wächst
In dieser dritten Runde konnten Anna (20), Oxana (19) Michael und Jenny (je 18) die meisten Punkte abräumen, die wenigsten erhielten Andre und Janina (je 15). Doch welches Gesamtbild ergibt sich aus den drei Runden?
Im Video: Back-Frust bei der technischen Prüfung
Der Tagessieg geht an ...
Nachdem in dieser Woche Oxana in allen drei Aufgaben die meisten Punkte gesammelt hatte, konnte sie am Ende triumphieren und die rote Schürze als Tagessiegerin ergattern. Bianca übergab sie ihr anstandslos. Ob sie ihren Schürzen-Schatz in der kommenden Woche wieder "zurückerbacken" kann? Das siehst du in der nächsten Folge am 19. August 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.
Neue Folge: Am 19. August in SAT.1 oder im kostenlosen Livestream auf Joyn
Folge 4
Trotz Exit froh über neue Freundschaften: Janina ist raus
Nach der dritten Challenge zeigte sich, wer in dieser Folge leider insgesamt nicht so erfolgreich abgeschnitten hat. Janina und Michael werden nach vorne gebeten. Jetzt entscheidet sich, wer von beiden die wenigsten Punkte hat. Janina muss die SAT.1-Backshow in dieser Folge verlassen.
Wie es für die jetzt noch 10 Kandidatinnen und Kandidaten bei "Das große Backen" 2026 weitergeht, siehst du in der nächsten Folge am 12. August um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
Immer mittwochs, 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn
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