Rezept aus "Das große Backen": Schoko-Kirsch-Torte "Neugierig auf die Welt"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Das bin ich!" von Constanze aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

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Zutatenliste

Constanze präsentiert ihre Torte zur Challenge "Das bin ich!".

Torten-Rezept von Constanze

Backzeit: 45-50 Minuten

Temperatur: 175 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Springform Ø 20 cm

Für den Schoko-Rote-Bete-Boden:

Den Backofen auf 175 °C vorheizen und die Springformen einfetten.

Die Kuvertüre schmelzen. Eier schaumig aufschlagen. Die rote Bete grob schneiden und mit Öl und Zucker und der geschmolzenen Kuvertüre in den Mixer geben. So lange pürieren, bis keine Stückchen mehr vorhanden sind. Die Masse unter das Ei heben. Zitronensaft, Buttermilch und etwas Vanilleextrakt hinzufügen.

Mehl, gemahlene Haselnüsse, Kakao, Backpulver, Natron und Salz mischen und anschließend unterheben. Amaretto und ein bisschen Abrieb der Bio-Orangenschale hinzufügen.

Den Teig halbieren und jeweils in die gefettete Springform füllen. Dann circa 45 bis 50 Minuten backen. Eine Stäbchenprobe machen.

Vollständig auskühlen lassen. Die Böden jeweils waagerecht halbieren.

Für das beschwipste Kirsch-Kompott:

200 ml Kirschsaft erhitzen und den Rest mit der Stärke und dem Zucker verrühren und einrühren. Unter ständigem Rühren kurz aufkochen lassen, bis es eindickt. Die Kirschen unterheben und das Kirschwasser zugeben. Abkühlen lassen.

Für die Schoko-Minz-Creme:

Kuvertüre im Wasserbad schmelzen und anschließend leicht abkühlen lassen.

Mascarpone, Puderzucker, Kakao und Salz verrühren. Die geschmolzene Kuvertüre einrühren.

Die Sahne mit Sahnesteif steifschlagen und vorsichtig der Masse unterheben. Minze unterheben. Die Creme in einen Spritzbeutel mit Lochtülle umfüllen und bis zur Fertigstellung in den Kühlschrank stellen.

Für den Schoko-Kirsch-Crunch:

Die Kekse grob zerbröseln. Die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen lassen und die Kekse unterheben. Die gefriergetrockneten Kirchen leicht zerdrücken und auch unter die Kuvertüre heben. Die Mischung auf ein Backpapier streichen und im Kühlschrank fest werden lassen. In Crunch-Stückchen brechen und beiseitestellen.

Für die Fertigstellung:

In einem hohen Tortenring mit Tortenrandfolie stapeln. Den ersten Boden einlegen und mit Kirschsaft tränken. Eine dünne Schicht Schoko-Minz-Creme aufstreichen. Etwas Schoko-Kirsch-Crunch darauf verteilen und leicht andrücken. Beschwipstes Kirsch-Kompott darüber geben. Mit etwas Schoko-Minz-Creme versiegeln, damit der nächste Boden nicht rutscht.

Den zweiten Boden auflegen und die Schichtung wiederholen. Den dritten Boden als Deckel auflegen und leicht tränken.

Für die Zartbitter-Ganache:

Die Kuvertüre hacken. Die Sahne erhitzen. Nicht kochen, nur kurz auf circa 80 bis 90 °C erhitzen, bis sie dampft. Die heiße Sahne über die Kuvertüre gießen. Circa 1 Minute stehen lassen. Mit einem Schneebesen von innen nach außen rühren, bis eine glatte, glänzende Masse entsteht. Abkühlen lassen und circa 15 bis 20 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen.

Für die Dekoration:

Die gesamte Torte dünn mit der Ganache einstreichen und für 10 Minuten kaltstellen. Danach mit dem Rest der Ganache erneut und sehr glatt einstreichen. Die Torte wiederum 10 Minuten kaltstellen. Die Torte mit weißem Fondant eindecken.

Nun aus dem farbigen Fondant die Dekoration wie Pinsel, Farbtuben und Schildchen modellieren, bemalen und mit Fondantkleber auf der Torte anbringen. Die Figur aus Fondant formen. Die Farbtuben beschriften. Die farbigen Candymelts schmelzen und als Drip von den Farbtuben aus an der Torte runterlaufen lassen und einige Kleckser auf der Torte verteilen.