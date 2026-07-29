Rezept aus "Das große Backen": Pistazien-Zitronen-Erdbeer-Torte "Ganz in Pink"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Das bin ich!" von Anna aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Anna

Backzeit: 40 Minuten (Pistazien-Zitronen-Boden) // 15 Minuten (Pistazien-Mandel-Keksboden)

Temperatur: 190 °C Ober-/Unterhitze (Pistazien-Zitronen-Boden) // 165 °C Ober-/Unterhitze (Pistazien-Mandel-Keksboden)

Backform: 1x Backring Ø 18 cm (Pistazien-Zitronen-Biskuit) // 1x Backring 18 cm (Pistazien-Mandel-Keksboden)

Für den Pistazien-Zitronen-Biskuit:

Den Ofen auf 190 °C vorheizen. Den Backring mit Backpapier einschlagen und auf ein Backgitter geben. Die Pistazien leicht anrösten.

Dann die Zitrone heiß abwaschen und etwas von der Schale abreiben. Den Saft der Zitrone auspressen. Nun die Eier mit dem Zucker, dem Vanillezucker, dem Zitronenzucker und dem Zitronensaft circa 12 Minuten in der Küchenmaschine bei mittlerer Stufe hell aufschlagen. Die Pistazien fein mahlen und zum Mehl geben. Die Pistazien-Mehl-Mischung über die Ei-Masse sieben und vorsichtig unterheben. Anschließend die Masse in die Backform geben und den Biskuit 40 Minuten backen. Den Biskuit aus dem Ofen holen, kurz abkühlen lassen, aus der Form holen und weiter abkühlen lassen.

Für den Erdbeer-Fruchteinlage:

Einen Backring (Ø 16 cm) mit Backpapier einschlagen. Die Erdbeeren in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze auf dem Herd auftauen und pürieren, sobald sie aufgetaut sind. Den Zucker zu den Erdbeeren geben und alles miteinander kurz köcheln lassen.

100 g (für die Erdbeer-Mascarpone-Creme) sowie 50 g (für die Fertigstellung der Torte) von den pürierten Erdbeeren in eine extra Schüssel geben. Dann das Agar Agar vorsichtig, unter ständigem Rühren, zu den Erdbeeren in den Topf geben und circa 2 Minuten köcheln lassen. Die Masse zügig in den Backring geben und anschließend im Kühlschrank fest werden lassen.

Für den Pistazien-Mandel-Keksboden:

Einen Backring mit Backpapier einschlagen und auf ein Backblech geben. Den Ofen auf 165 °C vorheizen. Die Pistazien fein hacken und die Butter in einem Topf zum Schmelzen bringen. Alle Zutaten zusammengeben und miteinander vermengen, bis ein bröseliger Teig entsteht. Den Teig in den Backring geben, festdrücken und anschließend circa 15 Minuten backen. Nach dem Backen abkühlen lassen und aus der Form lösen.

Für den weißen Schoko-Pistazien-Crunch:

Die Kuvertüre über einem heißen Wasserbad zum Schmelzen bringen. Die Pistazien fein hacken und die Cornflakes zerbröseln. Die gehackten Pistazien und zerbröselten Cornflakes zusammengeben und darüber die flüssige Kuvertüre geben, anschließend alles miteinander vermengen. Die Masse auf einen mit Backpapier ausgelegten Teller geben und im Kühlschrank fest werden lassen.

Für die Erdbeer-Mascarpone-Creme:

Die Erdbeeren würfeln. Mascarpone mit Sahne, den 100 g pürierten Erdbeeren sowie dem Puderzucker in der Küchenmaschine vorsichtig cremig schlagen. Die Erdbeerwürfel in die Creme geben und vorsichtig unterheben. Die Creme in einen Spritzbeutel geben.

Für die Zitronen-Mascarpone-Creme:

Die Zitrone heiß abwaschen und etwas von der Schale abreiben. Den Saft der Zitrone auspressen. Mascarpone mit Sahne, Zitronensaft, Zitronenabrieb sowie Puderzucker in der Küchenmaschine vorsichtig cremig schlagen. Anschließend die Creme in einen Spritzbeutel geben.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die Butter circa 20 Minuten weiß aufschlagen. Die Kondensmilch hinzugeben und die Creme nochmal 7 Minuten aufschlagen. Dann die Lebensmittelfarbe hinzugeben und alles nochmal circa 5 Minuten schlagen. Die Kondensmilch-Buttercreme in einen Spritzbeutel geben.

Für die Fertigstellung:

Aus dem Pistazien-Zitronen-Biskuit 4 gleichgroße Böden schneiden. Dann den Pistazien-Mandel-Keksboden auf eine Tortenplatte geben und einen Tortenring mit Tortenfolie um diesen geben. Etwas von den 50 g pürierten Erdbeeren auf den Pistazien-Mandel-Keksboden geben und diesen damit einstreichen. Danach einen Pistazien-Zitronen-Biskuitboden auf den Keksboden geben, etwas von den pürierten Erdbeeren auf den Biskuitboden geben und glattstreichen. Nun abwechselnd in Kreisen von außen nach innen die Erdbeer-Mascarpone-Creme und Zitronen-Mascarpone-Creme auf den Biskuitboden spritzen. Weißen Schoko-Pistazien-Crunch darauf verteilen. Einen zweiten Biskuitboden auf die Creme geben und etwas festdrücken. Nun den Biskuitboden mit etwas Zitronensaft beträufeln und etwas von der Zitronen-Mascarpone-Creme als Ring auf den Biskuitboden spritzen und die Erdbeer-Fruchteinlage in die Mitte setzen. Die restliche Zitronen-Mascarpone-Creme auf den Erdbeer-Fruchteinlage geben und glattstreichen. Dann einen weiteren Biskuitboden auf die Creme geben und etwas glatt drücken. Die restliche Erdbeer-Mascarpone-Creme auf den Biskuitboden geben und glattstreichen, weißen Pistazien-Schoko-Crunch darauf verteilen. Schließlich den letzten Biskuitboden auf die Erdbeer-Mascarpone-Creme geben. Zuletzt die Torte kühlstellen, damit die Creme fest wird.

Für die Dekoration:

Die Torte vorsichtig aus dem Ring lösen und die Folie entfernen. Die Torte mit der Buttercreme glatt einstreichen. Die Torte in den Kühlschrank geben, damit die Buttercreme fest wird.

Aus verschiedenfarbigem Fondant eine Figur, Buchrücken und Herzen modellieren und mit Lebensmittelfarbe bemalen/beschriften.

Die Buchrücken nebeneinander auf eine Seite der Torte setzen. Die Streifen für den Buchdeckel je rechts und links von den Büchern auf die Oberseite der Torte geben, dabei die Enden so legen, dass sie einander berühren (dass eine Art Dreieck entsteht). Den dabei entstehenden Freiraum zwischen den Streifen für den Buchdeckel mit weißem Esspapier befüllen, indem dieses in dünne Streifen geschnitten wird, die dicht nebeneinandergesetzt werden. Die Herzen und Streusel auf das Äußere der Torte geben. Anschließend etwas von der Buttercreme mit roter Lebensmittelfarbe dunkler färben. Die Buttercreme in einen Spritzbeutel mit Sterntülle geben und die Torte mit kleinen Tupfen dekorieren. Zum Schluss die Figur auf die Torte setzen.