Rezept aus "Das große Backen": Rotwein-Schokotorte "Wein-Liebling"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Andre aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Schokotorten-Rezept von Andre

Backzeit: 45-50 Minuten

Temperatur: 160 °C Umluft

Backform: 2x Springform Ø 16 cm

Für den Rotwein-Schoko-Boden:

Backofen auf 160 °C Umluft vorheizen. Springformen einfetten und mit Mehl bestäuben. Öl, Zucker und Vanillezucker schaumig rühren. Eier nach und nach einzeln unterrühren. Mehl, Backpulver, Zimt, Salz und Kakaopulver in einer separaten Schüssel vermischen und dann zu der Eier-Öl-Masse hinzugeben. Alles gut verrühren. Danach Rotwein hinzugeben und erneut alles gut verrühren. Zuletzt die Schokoladenraspeln zur Teigmasse hinzugeben und unterheben. Den fertigen Teig auf die vorbereiteten Springformen gleichmäßig verteilen und für 45 bis 50 Minuten backen. Mit einem Stäbchen testen, ob der Kuchen fertig ist. Wenn ja, die Kuchen aus dem Backofen nehmen und noch in der Form auskühlen lassen.

Für die Schoko-Buttercreme:

Die Zartbitterkuvertüre klein hacken, in eine Schüssel geben und über einem Wasserbad etwas anschmelzen und dabei gelegentlich umrühren. Die Sahne in einem Topf kurz aufkochen lassen, anschließend die heiße Sahne portionsweise unter die Kuvertüre rühren. Die Kuvertüre und Sahne kräftig verrühren, sodass eine homogene Masse entsteht.

Die fertige Ganache mit Frischhaltefolie abdecken und auf Raumtemperatur abkühlen.

Danach die weiche Butter cremig aufschlagen. Nach und nach den Puderzucker unter die Buttermasse rühren, danach die Ganache esslöffelweise hinzugeben und alles cremig aufschlagen.

Für die Rotweinkirschen:

Kirschen aus dem Glas auf einem Sieb abtropfen lassen und den Saft auffangen.

Circa 50 ml des Kirschsafts für die Tränke beiseitestellen und circa 5 EL Saft, um das Puddingpulver anzurühren. Den restlichen Saft in einen Kochtopf geben, Rotwein, Zucker und Zimt hinzufügen. Puddingpulver mit den 5 EL Saft anrühren und die Flüssigkeit im Topf aufkochen lassen. Topf vom Herd nehmen und das Puddinggemisch unter ständigem Rühren zum Kirschsaft geben, bis die Masse andickt. Die Kirschen hinzugeben und alles gut verrühren.

Für den Mandel-Krokant:

Butter und Zucker in einer beschichteten Pfanne erhitzen, bis sich Butter und Zucker aufgelöst haben. Danach die gehackten Mandeln hinzugeben und bei mittlerer Hitze das Gemisch, unter ständigem Rühren, karamellisieren lassen.

Sobald die Mandeln die gewünschte Bräune haben, das Gemisch auf Backpapier verteilen schnell glattstreichen und auskühlen lassen. Wenn das Krokant ausgekühlt ist, mit den Händen oder z.B. einem Fleischklopfer zerbröseln.

Für den Schoko-Drip:

Sahne in einen Topf geben. Zartbitterschokolade grob hacken, Sahne kurz aufkochen und dann die Schokolade zur Sahne in den Topf geben. Topf vom Herd nehmen und alles gut verrühren, bis die Schokolade geschmolzen ist. Jetzt die Schokosoße auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, bis sie noch immer flüssig ist.

Für die Rotwein-Kirschtränke:

Rotwein und Kirschsaft vermischen.

Für die Fertigstellung:

Aus den Rotwein-Schoko-Böden 4 gleichgroße Böden schneiden. Einen Boden auf die Tortenplatte setzen und einen Tortenring außen herum spannen. Den Boden mit der Rotwein-Kirsch-Tränke tränken. Schoko-Buttercreme in einen Spritzbeutel füllen und einen Schutzring auf den Boden auftragen. Die Rotweinkirschen mit einem Löffel auf den Boden platzieren und eine Schicht Schoko-Buttercreme über die Kirschen streichen. Auf der Creme eine Handvoll Mandel-Krokant verteilen und den zweiten Boden auflegen. So weiter verfahren, bis der letzte Boden aufgesetzt wird. Die Torte im Tortenring kühl stellen.

Danach den Tortenring lösen und die Torte mit Hilfe einer Winkelpalette mit der Schoko-Buttercreme einstreichen. Torten nochmals kühl stellen, bis die Buttercreme hart ist.

Für die Dekoration:

Den noch warmen Schoko-Drip mit Hilfe eines Löffels oder einer kleinen Flasche am Tortenrand entlanglaufen lassen. Mit dem Spritzbeutel und einer großen Sterntülle mit 1 cm Abstand aus der restlichen Schoko-Buttercreme Häubchen nebeneinander aufdressieren. Die Trauben in die Mitte platzieren.