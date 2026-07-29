Rezept aus "Das große Backen": Schoko-Kirsch-Törtchen "Süße Kartoffeln"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Oxana aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Törtchen-Rezept von Oxana

Backzeit: ca. 10-12 Minuten

Temperatur: 170 °C Umluft

Backform: 1x Backblech

Für den Schoko-Boden:

Den Backofen auf 170 °C Umluft vorheizen. Die Eier mit Zucker und Salz etwa 5 Minuten lang schaumig schlagen. Die trockenen Zutaten (Mehl, Kakao, Backpulver) hinzufügen und vorsichtig mit einem Teigschaber unterheben. Anschließend das Sonnenblumenöl einarbeiten und nochmals gut vermengen. Im vorgeheizten Backofen bei 170 °C etwa 10 bis 12 Minuten backen. Den fertigen Schoko-Boden abkühlen lassen. Danach zu feinen Krümeln zerkleinern.

Für die Karamell-Kakao-Buttercreme:

Alle Zutaten (karamellisierte Kondensmilch, Butter, Kakao) in einer Schüssel vermengen und mit einem Handmixer glattrühren.

Für die Kirsch-Füllung:

Zucker und Pektin trocken miteinander vermischen. Das Kirschpüree in einen Stieltopf geben und unter Rühren die Zucker-Pektin-Mischung einrieseln lassen. Die Masse unter ständigem Rühren zum Kochen bringen und ca. 1 Minute sprudelnd kochen. Nun die heiße Füllung in eine Halbkugel-Silikonform (∅ 2,5 cm) abfüllen und einfrieren. Anschließend die Halbkugeln zu einer Kugel verbinden.

Für die Schoko-Glasur:

Die Kuvertüre in einem Topf über einem Wasserbad schmelzen. Das Sonnenblumenöl hinzufügen und mit einem Teigschaber gründlich verrühren.

Für die Fertigstellung:

Die Karamell-Kakao-Buttercreme zu den Schoko-Boden-Krümeln geben und mit den Händen gut durchkneten. Jeweils 50 g Bröselmasse abwiegen, anschließend erneut gut durchkneten, plattdrücken, die Kirschfüllung in der Mitte platzieren, die Masse verschließen und zu einer Kugel formen. Die Kugeln auf eine mit Backpapier ausgelegte Platte setzen, jeweils einen Zahnstocher in die Mitte stecken (Das erleichtert später das Eintauchen der Küchlein in die Glasur.) und die Küchlein einfrieren.

Die gefrorenen "Kartoffeln" in die Glasur tauchen und überschüssige Glasur am Rand der Schüssel abstreifen. Anschließend die Küchlein auf Backpapier absetzen und in den Kühlschrank stellen, um Kondensat zu vermeiden.

Für die Dekoration:

Die restliche Glasur in einen Einweg-Spritzbeutel umfüllen und eine kleine Ecke an der Spitze abschneiden. Die "Kartoffeln" auf ein Kuchengitter stellen und zügig Streifen mit dem Spritzbeutel aufspritzen. Sofort, solange die Glasur noch nicht fest geworden ist, mit gefriergetrockneten Himbeeren bestreuen. Zum Schluss mithilfe eines Pinsels mit Blattgold dekorieren.