Rezept aus "Das große Backen": Schokotorte "Ururomas Schokokracher"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Bianca aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Schokotorten-Rezept von Bianca

Backzeit: 25-30 Minuten

Temperatur: 170 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Springform Ø 18 cm

Für den Schoko-Mandel-Boden:

Den Backofen vorheizen und die Springformen einfetten.

Eier trennen. Eigelb mit dem Puderzucker schaumig schlagen. Die Mandeln in dieser Zeit grob mahlen, nicht zu fein. Die Kuvertüre ebenfalls fein mahlen. Mandeln und Kuvertüre zu der Zucker-Ei Masse geben. Eiweiß in einer separaten Schüssel mit einer Prise Salz steif schlagen und unter die andere Masse heben. Auf zwei Springformen aufteilen und für circa 25 bis 30 Minuten im Ofen backen.

Für die Schoko-Buttercreme:

Die Butter circa 10 Minuten schaumig schlagen. Währenddessen die Kuvertüre schmelzen. Sobald die Butter schaumig ist, den Puderzucker dazugeben und weitere zwei Minuten verrühren. Nach und nach die geschmolzene Kuvertüre dazugeben. Zum Schluss die Eier dazugeben und die Creme cremig rühren.

Für das Schoko-Dekor:

Ein Band aus Tortenrandfolie an den Umfang eines Tortenrings mit 18 cm Durchmesser und der passenden Höhe anpassen und auf die Arbeitsfläche legen. Die Kuvertüre in drei Teile teilen. Zwei Drittel der Schokolade über einem Wasserbad auf 45 °C erwärmen. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht, wird das restliche Drittel in die geschmolzene Schokolade geben. Solange vorsichtig rühren, bis sich alle Stücke gelöst haben. Nicht zu stark rühren, da ansonsten Luftbläschen entstehen. Sobald die Schokolade 32 °C erreicht hat, eine Probe mit einem Teigschaber der Schokolade entnehmen und warten bis die Schokolade etwas anzieht. Ist sie glänzend und zieht schnell an, ist sie perfekt. Die Schokolade in einen Spritzbeutel füllen und ein kleines Loch aufschneiden. Nun mit Hilfe des Spritzbeutels ein Gittermuster auf die Tortenrandfolie spritzen und leicht fest werden lassen. Danach die Folie nehmen und senkrecht in der Innenseite eines Tortenrings platzieren, mit Klebeband fixieren und aushärten lassen. Mit dem Rest der Kuvertüre auf ein weiteres Band Tortenrandfolie Schokodekor spritzen und ebenfalls aushärten lassen.

Für den Mandel-Sesam-Crunch:

Gehackte Mandeln und Sesam in einer Pfanne anrösten. Sobald sie gold-gelb sind, aus der Pfanne nehmen und abkühlen lassen.

Für die Tee-Rum-Tränke:

Rum und Tee vermischen und in eine Dosierflasche füllen.

Für die Fertigstellung:

Die Böden jeweils halbieren, sodass vier Böden entstehen. Den ersten Boden auf einer Tortenplatte platzieren und mit dem schwarzen Tee mit Rum tränken. Nun mit Hilfe eines Spritzbeutels die Schoko-Buttercreme aufspritzen und glattstreichen. Den Mandel-Sesam-Crunch darauf verteilen und etwas für die Dekoration übriglassen und bei Seite stellen. Mit der Schichtung bei den nächsten zwei Böden genauso fortfahren. Den letzten Boden ebenfalls mit der Tränke tränken und mit der Schnittseite nach unten aufbringen. Mit der restlichen Schoko-Buttercreme die Torte einstreichen. Nun die Torte bis zur Dekoration in den Kühlschrank geben.

Für die Dekoration:

Den Tortenring um die Tortenrandfolie entfernen und die Folie von dem ausgehärteten Schokodekor vorsichtig abnehmen. Nun das Schokodekor um die gekühlte Torte stellen. Die Torte mit verschiedenen Beeren garnieren und das restliche Schokodekor auf der Torte platzieren. Zuletzt noch etwas Mandel-Sesam-Crunch auf der Oberseite der Torte aufstreuen.