Rezept aus "Das große Backen": Tartelettes "Herbstliche Auszeit"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Janina aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.07.2026 • 122 Min • Ab 6

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Zutatenliste

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Tartelette-Rezept von Janina

Backzeit: ca. 27 Minuten

Temperatur: 180 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 6 x Mini-Tartelette-Formen L: 14,5cm B: 4cm H: 2cm

Für den Mürbteig:

Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und die Tartelettes-Formen leicht mit Butter einfetten.

Mehl, Zucker und Salz in einer Schüssel vermengen. Vanilleextrakt, Ei und die Butter in Würfeln hinzufügen und alles rasch zu einem glatten Teig verkneten.

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 2 mm dünn ausrollen. Für jede Form zunächst einen circa 2,5 cm breiten und 30 cm langen Streifen zuschneiden und als Rand einlegen. Anschließend mit der Form den Boden ausstechen und einsetzen. Überstehenden Teig am oberen Rand bündig abschneiden.

Die ausgekleideten Förmchen 40–45 Minuten kaltstellen.

Die Böden mit einer Gabel mehrfach einstechen, mit Backpapier belegen und mit Backerbsen oder getrockneten Hülsenfrüchten beschweren. Im vorgeheizten Backofen 8–12 Minuten goldbraun backen. Backerbsen und Papier entfernen und die Tartelettes weitere 10–15 Minuten fertigbacken.

Die Tartelettes 5–10 Minuten in der Form abkühlen lassen, anschließend vorsichtig herauslösen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.

Für die Apfel-Honig-Kompott:

Äpfel schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Die Apfelstücke mit dem braunen Zucker in einer Pfanne bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten andünsten.

Honig, Zimt, Kardamom und Zitronenabrieb hinzufügen und kurz köcheln lassen. Das Vanillepuddingpulver mit etwas Wasser glattrühren, zur Apfelmasse geben und unter Rühren weiterköcheln lassen, bis die Masse eindickt.

Das Apfel-Honig-Kompott vom Herd nehmen, in eine kalte Schüssel umfüllen und vollständig auskühlen lassen.

Für den Walnuss-Crunch:

Die Walnüsse klein hacken. Den Zucker und braunen Zucker zusammen mit dem Wasser in einer Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen und karamellisieren lassen.

Die Hitze reduzieren, die gehackten Walnüsse zur Karamellmasse geben und unter Rühren so lange vermengen, bis alle Nüsse gleichmäßig mit Karamell überzogen sind. Eine Prise Salz darüberstreuen.

Die karamellisierten Nüsse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben, verteilen und vollständig auskühlen lassen.

Für die Zimt-Mascarpone-Creme:

Die kalte Sahne kurz aufschlagen, Sahnesteif einrieseln lassen und steif schlagen. Anschließend bis zur Weiterverarbeitung kühl stellen.

Mascarpone in einer weiteren Schüssel cremig verrühren und mit Puderzucker, Zimt und Vanilleextrakt abschmecken. Die geschlagene Sahne vorsichtig unter die Mascarponemasse heben. Die fertige Creme in einen Spritzbeutel mit Flachtülle füllen.

Für die Streusel:

Weizenmehl, braunen Zucker und Salz in einer Schüssel vermischen. Die kalte Butter in Stückchen hinzufügen und mit den Fingerspitzen verreiben, bis eine krümelige Masse entsteht.

Die Streusel auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Ober-/Unterhitze etwa 12–15 Minuten goldbraun backen. Anschließend vollständig auskühlen lassen.

Für das Schokodekor:

Die Schokolade mit einem Sparschäler raspeln.

Für die Fertigstellung:

Apfel-Honig-Kompott mit dem Walnuss-Crunch vermengen. Die abgekühlten Tartelettes mit der Apfel-Walnuss-Mischung randbündig füllen und die Zimt-Mascarpone-Creme in Schlangenlinien aufdressieren.

Für die Dekoration:

Den Apfel mit einem Schäler in dünne Scheiben schneiden und im Wasser mit dem Zucker und dem Vanilleextrakt gemeinsam kochen. Die Apfelscheiben aus dem Wasser nehmen und zu einer Blume zusammenlegen.

Die Streusel dezent über die Tartelettes streuen und mit der geraspelten Schokolade verfeinern.