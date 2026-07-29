Staffel 14 Folge 1
Rezept aus "Das große Backen": Törtchen "Kleiner Cheesecake-Moment"
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Anna aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.
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Zutatenliste
Zutaten Karamellkeks-Boden:
45 g Karamellkekse (z.B. Lotus)
35 g Haselnüsse, gemahlen
75 g Mehl
75 g Butter
50 g Zucker
1 TL Zimt
Zutaten Cheesecake-Masse:
400 g Frischkäse
200 g Schmand
75 g Zucker
10 g Vanillezucker
2 Eier
125 g Sahne
½ Zitrone (Saft)
10 g Karamellkekse, gemahlen (siehe oben)
4 EL Speisestärke
Zutaten Karamellkeks-Creme:
25 g brauner Rohrzucker
70 g Karamellkekse
1 TL Zimt
25 g Butter, Zimmertemperatur
55 g Kondensmilch, gezuckert
30 ml Mandelmilch
Zutaten Mascarpone-Creme:
150 g Sahne
300 g Mascarpone
3 EL Karamellkeks-Creme (siehe oben)
75 g Puderzucker
Etw. Zimt
Zutaten Dekoration:
5 Karamellkekse
2 TL Zimt
6 Himbeeren
6 Blaubeeren
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Törtchen-Rezept von Anna
Backzeit: 7 Minuten (Karamellkeks-Boden) // 25 Minuten + 15 Minuten (Cheesecake-Masse)
Temperatur: 150 °C Ober-/Unterhitze (Karamellkeks-Boden) // 190 °C + 175 °C Ober-/Unterhitze (Cheesecake-Masse)
Backform: 6x Backring Ø 8 cm, Höhe 5 cm
Für den Karamellkeks-Boden:
Den Ofen auf 150 °C vorheizen und die Backringe auf ein Backblech mit Backpapier geben. Die Karamell-Kekse fein mahlen (circa 10 g davon auf die Seite geben für die Cheesecake-Masse). Anschließend alle Zutaten zusammengeben und zu einem krümeligen Teig vermengen. Nun in jeden Backring circa 2 bis 3 EL von der Keksmasse geben und plattdrücken. Die Böden 7 Minuten vorbacken und abkühlen lassen.
Für die Cheesecake-Masse:
Den Ofen auf 190 °C vorheizen. Den Frischkäse, Schmand, Zucker und Vanillezucker circa 4 Minuten mit einem Schneebesen cremig schlagen. Die Eier verquirlen, mit der Sahne zur Masse geben und vorsichtig unterheben. Den Saft der Zitrone auspressen und mit den 10 g fein gemahlenen Karamell-Keksen sowie der Speisestärke unter die Frischkäse-Masse heben. Dann die Masse in die sechs Förmchen geben und verteilen. Ein kleines Glas Wasser auf das Backblech geben und die Cheesecakes bei 190 °C 25 Minuten backen, anschließend bei 175 °C nochmal 15 Minuten backen. Nach der Backzeit die Cheesecakes vorsichtig aus dem Ofen holen, kurz abkühlen lassen und anschließend im Gefrierfach weiter abkühlen lassen.
Für die Karamellkeks-Creme:
Den braunen Rohrzucker und die Karamellkekse feinmahlen. Nun mit allen weiteren Zutaten zusammengeben und zu einer cremigen Masse vermixen.
Für die Mascarpone-Creme:
Sahne, Mascarpone, 3 EL von der Karamellkeks-Creme sowie den Puderzucker in der Küchenmaschine cremig steif schlagen und gegebenenfalls mit etwas Zimt abschmecken. Die Masse in zwei Spritzbeutel mit dekorativen Tüllen geben.
Für die Fertigstellung:
Nach dem Kühlen die Cheesecakes vorsichtig aus der Form lösen. In die Mitte der Cheesecakes nun je etwas von der Karamellkeks-Creme geben. Um die Karamellkeks-Creme herum kleine Häufchen der Mascarpone-Creme als Topping spritzen.
Für die Dekoration:
Die Cheesecakes mit Karamellkeksen, Zimt, Himbeeren und Blaubeeren dekorieren.
Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".
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