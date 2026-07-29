Rezept aus "Das große Backen": Törtchen "Kleiner Cheesecake-Moment"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Anna aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Für den Karamellkeks-Boden:

Den Ofen auf 150 °C vorheizen und die Backringe auf ein Backblech mit Backpapier geben. Die Karamell-Kekse fein mahlen (circa 10 g davon auf die Seite geben für die Cheesecake-Masse). Anschließend alle Zutaten zusammengeben und zu einem krümeligen Teig vermengen. Nun in jeden Backring circa 2 bis 3 EL von der Keksmasse geben und plattdrücken. Die Böden 7 Minuten vorbacken und abkühlen lassen.

Für die Cheesecake-Masse:

Den Ofen auf 190 °C vorheizen. Den Frischkäse, Schmand, Zucker und Vanillezucker circa 4 Minuten mit einem Schneebesen cremig schlagen. Die Eier verquirlen, mit der Sahne zur Masse geben und vorsichtig unterheben. Den Saft der Zitrone auspressen und mit den 10 g fein gemahlenen Karamell-Keksen sowie der Speisestärke unter die Frischkäse-Masse heben. Dann die Masse in die sechs Förmchen geben und verteilen. Ein kleines Glas Wasser auf das Backblech geben und die Cheesecakes bei 190 °C 25 Minuten backen, anschließend bei 175 °C nochmal 15 Minuten backen. Nach der Backzeit die Cheesecakes vorsichtig aus dem Ofen holen, kurz abkühlen lassen und anschließend im Gefrierfach weiter abkühlen lassen.

Für die Karamellkeks-Creme:

Den braunen Rohrzucker und die Karamellkekse feinmahlen. Nun mit allen weiteren Zutaten zusammengeben und zu einer cremigen Masse vermixen.

Für die Mascarpone-Creme:

Sahne, Mascarpone, 3 EL von der Karamellkeks-Creme sowie den Puderzucker in der Küchenmaschine cremig steif schlagen und gegebenenfalls mit etwas Zimt abschmecken. Die Masse in zwei Spritzbeutel mit dekorativen Tüllen geben.

Für die Fertigstellung:

Nach dem Kühlen die Cheesecakes vorsichtig aus der Form lösen. In die Mitte der Cheesecakes nun je etwas von der Karamellkeks-Creme geben. Um die Karamellkeks-Creme herum kleine Häufchen der Mascarpone-Creme als Topping spritzen.

Für die Dekoration:

Die Cheesecakes mit Karamellkeksen, Zimt, Himbeeren und Blaubeeren dekorieren.