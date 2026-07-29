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Staffel 14 Folge 1

Rezept aus "Das große Backen": Törtchen "Kleiner Cheesecake-Moment"

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

Karamellkeks-Boden mit Cheesecake-Masse, Karamellkeks-Creme, Mascarpone-Creme und Himbeeren

Bild: BBC Studios Germany

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Anna aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

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Ganze Folge
Das große Backen

Herzensrezepte zum Staffelstart

Verfügbar auf JoynFolge vom 29.07.2026 • 122 Min • Ab 6

Auf die Plätzchen, fertig ... streamen!

Zutatenliste

Zutaten Karamellkeks-Boden:

  • 45 g Karamellkekse (z.B. Lotus)

  • 35 g Haselnüsse, gemahlen

  • 75 g Mehl

  • 75 g Butter

  • 50 g Zucker

  • 1 TL Zimt

Zutaten Cheesecake-Masse:

  • 400 g Frischkäse

  • 200 g Schmand

  • 75 g Zucker

  • 10 g Vanillezucker

  • 2 Eier

  • 125 g Sahne

  • ½ Zitrone (Saft)

  • 10 g Karamellkekse, gemahlen (siehe oben)

  • 4 EL Speisestärke

Zutaten Karamellkeks-Creme:

  • 25 g brauner Rohrzucker

  • 70 g Karamellkekse

  • 1 TL Zimt

  • 25 g Butter, Zimmertemperatur

  • 55 g Kondensmilch, gezuckert

  • 30 ml Mandelmilch

Zutaten Mascarpone-Creme:

  • 150 g Sahne

  • 300 g Mascarpone

  • 3 EL Karamellkeks-Creme (siehe oben)

  • 75 g Puderzucker

  • Etw. Zimt

Zutaten Dekoration:

  • 5 Karamellkekse

  • 2 TL Zimt

  • 6 Himbeeren

  • 6 Blaubeeren

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Törtchen-Rezept von Anna

Backzeit: 7 Minuten (Karamellkeks-Boden) // 25 Minuten + 15 Minuten (Cheesecake-Masse)

Temperatur: 150 °C Ober-/Unterhitze (Karamellkeks-Boden) // 190 °C + 175 °C Ober-/Unterhitze (Cheesecake-Masse)

Backform: 6x Backring Ø 8 cm, Höhe 5 cm

Für den Karamellkeks-Boden:

Den Ofen auf 150 °C vorheizen und die Backringe auf ein Backblech mit Backpapier geben. Die Karamell-Kekse fein mahlen (circa 10 g davon auf die Seite geben für die Cheesecake-Masse). Anschließend alle Zutaten zusammengeben und zu einem krümeligen Teig vermengen. Nun in jeden Backring circa 2 bis 3 EL von der Keksmasse geben und plattdrücken. Die Böden 7 Minuten vorbacken und abkühlen lassen.

Für die Cheesecake-Masse:

Den Ofen auf 190 °C vorheizen. Den Frischkäse, Schmand, Zucker und Vanillezucker circa 4 Minuten mit einem Schneebesen cremig schlagen. Die Eier verquirlen, mit der Sahne zur Masse geben und vorsichtig unterheben. Den Saft der Zitrone auspressen und mit den 10 g fein gemahlenen Karamell-Keksen sowie der Speisestärke unter die Frischkäse-Masse heben. Dann die Masse in die sechs Förmchen geben und verteilen. Ein kleines Glas Wasser auf das Backblech geben und die Cheesecakes bei 190 °C 25 Minuten backen, anschließend bei 175 °C nochmal 15 Minuten backen. Nach der Backzeit die Cheesecakes vorsichtig aus dem Ofen holen, kurz abkühlen lassen und anschließend im Gefrierfach weiter abkühlen lassen.

Für die Karamellkeks-Creme:

Den braunen Rohrzucker und die Karamellkekse feinmahlen. Nun mit allen weiteren Zutaten zusammengeben und zu einer cremigen Masse vermixen.

Für die Mascarpone-Creme:

Sahne, Mascarpone, 3 EL von der Karamellkeks-Creme sowie den Puderzucker in der Küchenmaschine cremig steif schlagen und gegebenenfalls mit etwas Zimt abschmecken. Die Masse in zwei Spritzbeutel mit dekorativen Tüllen geben.

Für die Fertigstellung:

Nach dem Kühlen die Cheesecakes vorsichtig aus der Form lösen. In die Mitte der Cheesecakes nun je etwas von der Karamellkeks-Creme geben. Um die Karamellkeks-Creme herum kleine Häufchen der Mascarpone-Creme als Topping spritzen.

Für die Dekoration:

Die Cheesecakes mit Karamellkeksen, Zimt, Himbeeren und Blaubeeren dekorieren.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".

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