Rezept aus "Das große Backen": Tonka-Mürbteig-Tarte "Erwachsener Kindheits-Klassiker"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Elli aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

Tarte-Rezept von Elli

Backzeit: 25 Minuten

Temperatur: 170 °C Umluft

Backform: 1x Springform Ø 26 cm

Für den Tonka-Mürbteig:

Den Backofen auf 170 °C Umluft vorheizen. Die Springform mit Backpapier auslegen. Mehl, Butter, Zucker, Salz, das Ei und etwas Tonkabohne in die Rührschüssel geben und kurz mit einer Küchenmaschine nur so lange kneten, bis alle Zutaten sich miteinander verbunden haben. Den Teig etwas auf der Arbeitsfläche kneten und gleich in die vorbereitete Springform legen und von der Mitte aus nach außen bis zum Rand flach drücken. Mit den Fingerkuppen den Teig vom Rand aus hochdrücken, um somit einen Rand zu formen. Die Springform mit dem Mürbteig in den Kühlschrank geben.

Für das beschwipste Kirsch-Kompott:

Etwas Kirschsaft mit Speisestärke und Zucker verrühren. Den restlichen Kirschsaft in einen Kochtopf geben und zum Kochen bringen. Den Topf kurz zur Seite nehmen und das Speisestärke-Kirschsaft-Gemisch dazu geben und gut verrühren. Den Topf wieder auf die Herdplatte stellen und mit einem Schneebesen unter ständigem Rühren etwas köcheln lassen. Die Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark mit dem Messerrücken herauskratzen. Nachdem der Kirschpudding gekocht hat, den Topf von der Herdplatte nehmen und die Kirschen sowie das Vanillemark unterheben. Zum Schluss den Kirschlikör nach dem Andicken des Kompotts unterrühren und das Kompott nochmals kurz (circa eine halbe Minute) sanft köcheln lassen, damit sich die Aromen verbinden. Anschließend vom Herd nehmen.

Für die Mandel-Zimt-Streusel:

Mehl, Zucker, Butter, Mandeln und Zimt in die Rührschüssel geben, kurz verrühren und in den Kühlschrank stellen.

Für die Sahne:

Kalte Schlagsahne in eine saubere Rührschüssel geben und mit Sahnesteif steif schlagen. Sahne in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und bis zum Verwenden in den Kühlschrank stellen.

Für die Fertigstellung:

Die Springform mit dem Tonka-Mürbteig aus dem Kühlschrank nehmen. Das noch warme Kirsch-Kompott auf den Teigboden geben und glattstreichen. Zum Schluss die Mandel-Zimt-Streusel aus dem Kühlschrank holen und die Streusel sowie Mandelstifte über die Kirschfüllung verteilen. Den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 170 °C Umluft auf der zweitletzten Schiene von unten etwa 25 Minuten goldbraun backen. Den Kuchen in der Form komplett abkühlen lassen. Mit einem Messer vorsichtig den Rand lösen und die Springform öffnen. Den Kuchen mit Hilfe eines Tortenretters auf eine Kuchenplatte umsetzen. Den gut gekühlten Spritzbeutel vorbereiten und die Sahne auf den ausgekühlten Kuchen von außen nach innen kreisförmig als gleichmäßige Tupfen aufspritzen. Anschließend Kakaopulver fein und gleichmäßig über die Sahnetupfen sieben, so dass die Oberfläche blickdicht bedeckt ist. Vor dem Servieren den Kuchen für eine Zeit im Kühlschrank durchziehen lassen, damit der Kuchen beim Anschneiden schön schnittfest ist.

Für die Dekoration:

Zucker, Wasser und Glukosesirup in einem geeigneten Topf auf 150 bis155 °C erhitzen und köcheln lassen. Dabei nicht rühren, damit der Zucker klar bleibt und nicht kristallisiert. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, den Topf vom Herd ziehen und kurz ruhen lassen, bis die aufsteigenden Bläschen deutlich weniger werden und der Sirup etwas zur Ruhe kommt. Mit einem Löffel vorsichtig etwa 5 bis 6 Häufchen des heißen Zuckers auf eine Silikonmatte geben. Anschließend den noch heißen Sirup mit einer Winkelpalette nach oben hin leicht gewellt ausziehen, sodass eine dynamische Flammenform entsteht. Mit einem Zahnstocher etwas gelbe und rote Lebensmittelfarbe aufnehmen und vorsichtig mehrmals durch den noch flüssigen Zucker ziehen, um eine natürliche Flammenoptik zu erzeugen. Die noch warmen Zuckerflammen behutsam leicht verdrehen und in ihre endgültige Form bringen. Anschließend vollständig auskühlen und aushärten lassen. Nach dem vollständigen Aushärten die Zuckerflammen optional mit etwas Goldpuderspray veredeln, um ihnen zusätzlichen Glanz und eine edle, feurige Tiefe zu verleihen. Die fertigen Flammen anschließend dekorativ in der Mitte des Kuchens platzieren und leicht in die Sahneschicht einsetzen, sodass sie stabil stehen und das Gesamtbild wirkungsvoll abrunden.