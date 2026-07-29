Rezept aus "Das große Backen": Vanille-Mascarpone-Ananas-Torte "Runners gonna run"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Das bin ich!" von Bianca aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Bianca

Backzeit: 30-40 Minuten

Temperatur: 180 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 4x Springform Ø 18 cm

Für den Vanille-Hafer-Boden:

Den Backofen vorheizen und die Springformen mit Backpapier auskleiden. Den Zucker zusammen mit den Eiern, Vanillepaste und Salz circa 8 bis 10 Minuten schaumig aufschlagen. Das Hafermehl in einer Pfanne anrösten und auf ein Blech zum Auskühlen geben. Mehl und Backpulver mit abgekühltem Hafermehl mischen. Öl in die Zucker-Ei-Masse in einem dünnen Strahl fließen lassen. Nun die Buttermilch einfließen lassen und kurz unterrühren. Anschließend die trockenen Zutaten über die Masse sieben und vorsichtig unterheben. In die vorbereiteten vier Springformen füllen. Für circa 30 bis 40 Minuten backen. Stäbchenprobe machen und dann die Böden aus dem Ofen nehmen, 10 Minuten abkühlen lassen und dann aus Backformen nehmen und komplett auskühlen lassen.

Für die Joghurt-Mascarpone-Creme:

Zucker und veganes Sahnestandmittel vermischen. Joghurt, Mascarpone, Schmand und Vanillepaste schaumig aufschlagen. Zuletzt die Zucker-Sahnestandmittel-Mischung einrieseln lassen und verrühren. In einen Spritzbeutel füllen und bis zur weiteren Verwendung kühl stellen.

Für das Ananas-Ingwer-Curd:

Ingwer schälen und fein reiben. Ingwer, Ananaspüree, Eier, Speisestärke, Zucker und den Saft von einer halben Limette in einem Topf unter ständigem Rühren zu einem Curd einkochen. Durch ein Sieb passieren. Das Curd wieder in den Topf geben, die Ananas würfeln und ebenfalls in den Topf geben und kurz erwärmen. Danach die Butter in kleinen Stücken dazugeben und verrühren. Abkühlen lassen und anschließend in einen Spritzbeutel füllen.

Für den Macadamia-Dinkel-Crunch:

Macadamia-Nüsse hacken und in einer Pfanne anrösten und abkühlen lassen. Die weiße Kuvertüre über einem Wasserbad schmelzen. Nun die gerösteten Macadamia und die Dinkel-Cornflakes dazugeben. Die Masse auf ein Blech dünn ausstreichen und kaltstellen.

Für die Buttercreme:

Die zimmerwarme Butter auf höchster Stufe in der Küchenmaschine circa 10 Minuten schaumig weiß schlagen. Danach in einem dünnen Strahl die gezuckerte Kondensmilch, sowie das Vanillearoma dazugeben. Weitere 7 Minuten auf höchster Stufe rühren. Danach die Creme auf niedrigster Stufe weitere 20 Minuten geschmeidig rühren.

Für die Fertigstellung:

Die Böden gerade schneiden. Den ersten Vanille-Hafer-Boden in den Ring setzen. Nun einen Isolierring aus Buttercreme spritzen und dann zwei Kreise Joghurt-Mascarpone-Creme aufdressieren mit jeweils 2 cm Platz dazwischen. Diesen Platz mit dem Ananas-Ingwer-Curd auffüllen und den Macadamia-Dinkel-Crunch darüber verteilen. Mit der Schichtung genauso mit den nächsten zwei Böden fortfahren. Den letzten Boden mit der Unterseite nach oben auf die Torte legen. Die Tortenrandfolie um die Torte legen und einen Tortenring darum setzen. Die Torte circa 15 bis 20 Minuten in das Gefrierfach geben. Danach den Tortenring und die Tortenrandfolie abnehmen und eine dünne Krümelschicht auftragen und erneut circa 8 Minuten kaltstellen.

Für die Dekoration:

Ein Teil der Buttercreme dunkelgrau, dunkelgrün und hellblau einfärben. Mit der hellblauen Buttercreme die Torte einstreichen und kühl stellen. Für die Berge das Wafer Paper in 5 bis 6 Bergpanoramen zuschneiden und mit dunkel- und hellgrüner Lebensmittelpuderfarbe bepinseln. Etwas CMC-Pulver in jeden Fondant einarbeiten. Mit dem gelben Fondant eine Medaille formen und mit goldener Farbe bemalen. Aus dem roten und blauen Fondant das Band der Medaille mit Hilfe des Fondant Extruder modellieren. Mit dem beigen, weißen, schwarzen, roten und dunkelbraunen Fondant eine sitzende Sportlerin modellieren. Die einzelnen Körperteile mit Zuckerkleber zusammenkleben. Die Wangen mit rosa Puderlebensmittelfarbe tuschen und mit dem schwarzen Lebensmittelfarbstift Augenbrauen und Pupillen aufzeichnen. Aus einem Streifen weißem Fondant und den zwei Cake Pop Stielen die Ziellinie modellieren und ggf. mit etwas Zuckerkleber befestigen. Mit dem schwarzen und roten Lebensmittelstift bemalen. Mit Hilfe des Fondant Extruders und weißem Fondant weiße Streifen für den Mittelstreifen der Straße modellieren. Nachdem die Torte gut gekühlt ist, mit der grauen Buttercreme eine Straße auf die Torte spritzen. Mit der grünen Buttercreme mit Hilfe der Garniertülle Vermicelle Stern Gras an den Rand der Straße aufspritzen. Die Berge an den Tortenrand optisch schön anordnen und festdrücken und ggf. mit Buttercreme befestigen. Nun die Ziellinie auf die Torte stecken, die Medaille mit dem Band anbringen und die Sportlerin an den Rand setzen.