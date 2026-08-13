Hier findest du das Rezept zur Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Kayahan aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

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Zutatenliste für die Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Kayahan

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Torten-Rezept von Kayahan

Backzeit: 30 Minuten

Temperatur: 175 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Springform Ø 18 cm

Für den Haselnuss-Biskuit:

Den Backofen vorheizen und die Springformen vorbereiten.

Die Eier trennen. Die Eiweiße steifschlagen und den Zucker sehr langsam einrieseln lassen, während die Küchenmaschine weiterläuft. Nun ein Eigelb zugeben, etwas warten und dann das nächste Eigelb zugeben und so weiter, bis alle Eigelbe verbraucht sind. Anschließend Mehl, gemahlene Haselnüsse, Puddingpulver und Backpulver verrühren und dann auf die Eimasse sieben und vorsichtig unterheben. In die Springformen geben und für 30 Minuten backen.

Für das Haselnuss-Praliné:

Wasser und Zucker in eine Pfanne geben und 5 bis 10 Minuten stehen lassen, damit der Zucker sich schon etwas auflösen kann. Danach Zucker und Wasser auf mittlerer Stufe kochen, bis eine Temperatur von 118 °C erreicht wird. Dann die Haselnüsse unterheben. Den Zucker weiß werden lassen und kräftig umrühren.

Wenn die Haselnüsse eine braune Farbe haben, auf ein Backblech geben und auskühlen lassen. Danach in einem Mixer zu einem Praliné verarbeiten.

Für die Haselnuss-Mascarpone-Creme:

Mascarpone mit Sahne und Sahnesteif steif schlagen. Anschließend etwas von dem selbstgemachten Haselnuss-Praliné einarbeiten.

Für die Vanille-Milch-Tränke:

Milch mit Zucker, Vanille und Salz kurz erhitzen. Vom Herd ziehen und 5 Minuten abkühlen lassen.

Für den Haselnuss-Crunch:

Den Zucker trocken karamellisieren. Die Butter einrühren und die Haselnüsse unterheben. Salz hinzugeben. Auf einem Backpapier dünn ausstreichen und komplett auskühlen lassen. Dann in grobe Stücke hacken.

Für die amerikanische Buttercreme:

Butter mit Milch und Salz geschmeidig rühren und dann den Puderzucker nach und nach zugeben.

Für die Zartbitter-Ganache:

Die Sahne erhitzen (nicht aufkochen) und über die Zartbitterkuvertüre gießen. 2 Minuten so stehen lassen und anschließend zu einem homogenen Masse verrühren.

Für die Fertigstellung:

Die Böden teilen und die Bananen in Stückchen schneiden. Den ersten Boden tränken, einen Ring aus amerikanischer Buttercreme spritzen und dann das Haselnuss-Praliné draufgeben. Danach die Bananenstückchen verteilen. Die Haselnuss-Mascarpone-Creme drüber geben und darauf den Haselnuss-Crunch verteilen. Solange diesen Schritt wiederholen, bis man mit dem dritten und letzten Boden abschließt. Die Torte dann mit der Zartbitter-Ganache einstreichen und mit der Ganache die Topf-Öffnung herstellen. Die Torte kühlen.

Für die Dekoration

Die Torte mit dem grauen Fondant eindecken und mit dem Extruder Spaghetti aus Fondant in den Topf drücken. Das Isomalt schmelzen und den Deckel und Griff daraus formen. Beides zusammenkleben und aushärten lassen. Mit Fondant die Topf-Griffe erstellen. Ebenfalls mit Fondant Tomaten, Karotten, Herzen und Käse modellieren. Aus braunem Fondant zuletzt einen Löffel modellieren. Alles auf und an der Torte platzieren.