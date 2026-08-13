Hier findest du das Rezept zur Challenge "Herzhafte Pide" von Kayahan aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die "Herzhafte Pide" von Kayahan

Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.

Mein Rezept

Backzeit: 25 Minuten

Temperatur: 190 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backblech

Für den Hefeteig:

Den Backofen vorheizen. Die Milch, das Wasser, den Zucker und die Trockenhefe in einer Schüssel gut verrühren. Anschließend Öl und Eiweiß dazugeben und nochmals kurz verrühren. Dann das Mehl nach und nach einrieseln lassen und verrühren. Das Salz hinzufügen.

So viel Mehl hinzufügen, bis der Teig eine Konsistenz erreicht, bei der er sich in der Hand sammeln lässt, und dann kneten. Den gekneteten Teig auf eine Arbeitsfläche legen und mit Hilfe von Mehl formen. Den Boden der Schüssel mit Mehl bestäuben, den Teig hineinlegen und oben etwas Mehl darüber streuen. Mit Frischhaltefolie fest abdecken und mindestens eine Stunde gehen lassen.

Für die Hackfleisch-Füllung:

Eine halbe Zwiebel, Knoblauchzehe, Petersilie und rote Spitzpaprika fein hacken und die 1,5 Tomaten reiben. Die Zutaten in eine Schüssel geben. Die restlichen Zutaten, bis auf 2 Tomaten, 1 Zwiebel und 2-3 grüne Spitzpaprika, kleinhacken und mit der hergestellten Mischung vermischen. Die übrigen Zutaten grob Hacken. Die Masse nochmal mit den grob gehackten Tomaten, Zwiebeln und der grünen Spritzpaprika vermengen und dann bis zur Verwendung in den Kühlschrank stellen.

Für das Acili Ezme:

Paprikamark, den Saft der Zitrone, Olivenöl und Granatapfelsirup in eine kleine Schüssel geben alles gründlich verrühren, bis eine gleichmäßige Soße entsteht. Anschließend Tomaten schälen, vierteln, die Kerne sowie den wässrigen Teil entfernen und in sehr kleine Würfel schneiden. Danach grüne Spitzpaprika halbieren, die Kerne entfernen und ebenfalls fein hacken. Nun Petersilie und Frühlingszwiebeln gründlich waschen, gut abtropfen lassen und in sehr feine Stücke schneiden. Zusätzlich Knoblauchzehen fein reiben und Zwiebeln schneiden. Alle vorbereiteten Zutaten anschließend in eine Schüssel geben und mit der zuvor angerührten Paprika-Mischung, Salz, getrockneter Minze und Paprikapulver vermengen. Zum Schluss alles sorgfältig durchrühren, sodass sich die Aromen gut verbinden.

Für die Fertigstellung:

Den aufgegangenen Teig mit angefeuchteten Händen nochmals Formen, auf ein Backblech legen und abgedeckt weitere 15 Minuten gehen lassen. Den Teig mit einem Nudelholz länglich aufrollen, die Hackfleischfüllung draufgeben, die Ränder einklappen, die Enden gut zusammendrücken und auf ein Backblech legen. Die Pide eventuell weitere 10 Minuten gehen lassen, die aufgegangenen Ränder mit der Hand leicht andrücken und mit Eigelb bestreichen. Anschließend für 25 Minuten backen.

Für die Dekoration:

Auf den Dip fein geriebene Petersilie streuen. In eine Schüssel die Chilis legen. Alles zusammen mit der Pide servieren.