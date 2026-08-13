Hier findest du das Rezept zur Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Oxana aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Oxana

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Torten-Rezept von Oxana

Backzeit: ca. 30 Minuten

Temperatur: 185 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backblech, 1x Backrahmen 35x9,2 cm

Für den Schoko-Samt-Biskuit:

Den Backofen vorheizen und den Backrahmen mit Backpapier auslegen. Butter mit Zucker schaumig schlagen und die Eier einzeln unterrühren. Mehl, Salz und Kakao vermischen und langsam zur Buttermasse geben. Kefir hinzufügen und alles gut verrühren. Das Natron mit Essig ablöschen und zum Teig geben. Den Teig in einen mit Backpapier ausgelegten Backrahmen füllen und im vorgeheizten Backofen backen.

Für die Nougat-Mascarpone Creme:

Sahne und Puderzucker kurz aufschlagen. Mascarpone und Nuss-Nougat-Creme dazugeben und weiterschlagen, bis eine glatte Masse entsteht.

Für die Kirsch-Einlage:

Ein halbes Glas Kirschen abtropfen lassen und darauf achten, dass keine Kerne mehr enthalten sind.

Für den Cashew-Schoko-Crunch:

Die Cashewkerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Anschließend grob hacken und zusammen mit dem Waffelbruch vermischen. Die Zartbitterkuvertüre schmelzen, dann die Mischung unterheben und alles gleichmäßig vermengen. Die Masse dünn auf Backpapier verstreichen, fest werden lassen und danach in kleine Stücke brechen.

Für die Schoko-Buttercreme:

Butter aufschlagen, bis sie heller wird. Die Vollmilchkuvertüre im Wasserbad schmelzen und, sobald sie etwa 40 °C erreicht hat, zur Butter geben und nochmals kurz aufschlagen.

Die Schoko-Buttercreme sofort auf die Torte auftragen.

Für die Fertigstellung:

Vom Schoko-Samt-Biskuit ein 20 cm breites Stück (für die Sitzfläche) abschneiden und dieses einmal waagerecht in der Mitte durchschneiden. Auf den unteren Boden den Cashew-Schoko-Crunch, die Nougat-Mascarpone-Creme und die Kirschen verteilen und mit dem oberen Boden abdecken. Aus dem restlichen Biskuit die Rückenlehne und die Seitenteile ausschneiden. Diese Teile mit etwas Creme auf der Sitzfläche befestigen. Das komplette "Sofa" mit der Schoko-Buttercreme einstreichen und kühl stellen.

Für die Dekoration:

Eine Figur aus der Modellierpaste modellieren. Das Schild aus blauem Fondant modellieren und die Buchstaben ausstechen und aufkleben. Das Sofa mit weißem Fondant eindecken. Auf der Liegefläche mithilfe eines Schwamms und etwas Farbe "Rostflecken" auftupfen und die Figur darauf platzieren. Das Schild in die Rückenlehne des Sofas stecken.