Hier findest du das Rezept zur Challenge "Herzhafte Pide" von Oxana aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die "Herzhafte Pide" von Oxana

Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.

Pide-Rezept von Oxana

Backzeit: ca. 40-45 Minuten

Temperatur: 160 °C Umluft

Backform: 1x Backblech

Für den Hefeteig:

Die Milch auf circa 40 °C erwärmen und in eine Rührschüssel geben. Mit Hefe, Zucker und Salz kurz verrühren. Margarine und Mehl dazugeben und mit einem Knethaken auf mittlerer Stufe den Teig kneten. Wenn das gesamte Mehl untergemischt ist, das Öl hinzufügen und weitere 2 bis 3 Minuten kneten. Den fertigen Teig mit einem Geschirrtuch abdecken und etwa eine halbe Stunde ruhen lassen.

Für die Kartoffel-Hackfleisch-Füllung:

Kartoffeln schälen und in sehr dünne Scheiben schneiden. Die Zwiebel fein hacken und mit Salz und Pfeffer zum Hackfleisch geben und gut vermischen.

Für den Joghurt-Kräuter-Dip:

Joghurt in eine Schüssel geben. Den Knoblauch pressen und zum Joghurt hinzufügen. Dill fein schneiden und dazugeben. Mit Kräutern der Provence sowie Salz und Pfeffer abschmecken und alles gut verrühren.

Für die Fertigstellung:

Den Backofen vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig ausrollen, auf das Backblech legen und in eine Schiffchenform bringen. Die Kartoffeln darauf verteilen, etwas salzen, danach das Hackfleisch darauf geben. Die Teigränder etwas nach innen einrollen und gut zusammendrücken. Den Rand mit verquirltem Ei einpinseln und mit Sesam bestreuen.

In den vorgeheizten Backofen schieben und circa 40 Minuten backen. Falls der Teigrand vorher zu braun wird, nur den Rand mit Alufolie abdecken, und weiterbacken. Während des Backens zieht sich das Hackfleisch etwas zusammen. Dann mit einer Gabel wieder gleichmäßig auf der gesamten Fläche verteilen. Circa 10 Minuten vor Ende der Backzeit mit Käse und gestückelten Mozzarella bestreuen und fertig backen, bis der Käse eine schöne, knusprige Farbe annimmt.

Aus dem Ofen holen und etwas abkühlen lassen.

Für die Dekoration:

Die fertige Pide auf ein Holzbrett legen. Den Dip in ein Glasschälchen umfüllen und mit Dill dekorieren. Die Pide schmeckt am besten warm.