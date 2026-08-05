Zum 100. Mal! "Das große Backen": Wer ist raus in der Jubiläumsfolge? Constanze trägt ihren Exit mit Fassung Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Rebecca Arlt SAT.1-Frühstücksfernsehen "Das große Backen": Blattgold für die 100. Folge! Videoclip • 01:55 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Das große Backen"-Team hat Grund zu feiern, denn seit 100 Folgen heißt es: "Auf die Plätzchen, fertig, backen!" Welche besonderen Aufgaben es zum Jubiläum gibt, wer die rote Schürze bekommt und wer am Ende die SAT.1-Show leider wieder verlassen muss ...

Die ganze Folge kostenlos hier auf Joyn streamen! Ganze Folge Das große Backen Zwischen Nostalgie, Präzision und Kreativität - 100. Folge "Das große Backen" Verfügbar auf Joyn Folge vom 05.08.2026 • 116 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

"Das große Backen" wird dreistellig in der Folgenanzahl. Das muss natürlich gefeiert werden, deshalb spielt zieht sich die Zahl Hundert wie ein roter Faden durch die Ausgabe der beliebten SAT.1-Show. Wie gewohnt, dürfen sich die 11 verbliebenen Kandidat:innen auf knifflige Back-Challenges freuen. Moderatorin Enie van de Meiklokjes sagt auch in dieser besonderen Episode ihre berühmten Worte: "Auf die Plätzchen, fertig, backen" und die Juror:innen Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt geben die Challenges vor und verteilen am Ende die Punkte.

Neu: Alle Rezepte aus "Das große Backen" 2026 findest du auf Joyn Fans haben schon lange darauf gewartet - jetzt zur 14. Staffel können die köstlichen Kreationen aus den einzelnen Folgen zu Hause ausprobiert werden. Alle Rezepte von "Das große Backen" 2026 findest du hier bei "Behind The Screens".

Erste Aufgabe: "Brandheiße 100" Innerhalb von 100 Minuten sollten die Kandidat:innen bei der ersten Aufgabe einen Brandteig herstellen und daraus entweder ein großes oder mindestens sechs identische Kleingebäcke kreieren. Der Teig darf dabei individuell kombiniert werden, soll aber im Fokus stehen. Die genaue Ausgestaltung blieb der Kreativtät der Bäcker:innen überlassen. Oxana, Bianca und Anna konnten bei dieser ersten Challenge die meisten Punkte abräumen.

Technische Prüfung: Hundert gleiche Gebäcke In der technischen Prüfung geht es immer um das Überprüfen der technischen Fähigkeiten der Bäcker:innen. Sie mussten innerhalb von nur 60 Minuten jeweils neun gleiche Gebäcke herstellen: "Herz-Bärentatzen" aus Spritz-Mürbteig. Da es bei den 11 Kandidat:innen insgesamt 99 wären, steuert auch Jurorin Betty selbst eines dazu bei, um die Hundert voll zu machen. Die besondere Herausforderung: Menge, Einheitlichkeit und Tempo, denn es mussten unter Vollgas Bärentatzen hergestellt werden. Der Gebäck-Klassiker sollte als Herz gleichmäßig aufdressiert werden, und dies ganze 18 Mal, denn die Bärentatzen-Herzen werden immer erst nach dem Backen mit Ganache zusammengeklebt. Abschließend musste weiße Kuvertüre perfekt temperiert werden. Jede:r Hobbybäcker:in bekam eine Farbe zugelost, mit der er oder sie die Kuvertüre einfärben sollte, um die eigenen Gebäck-Herzen exakt zur Hälfte bunt einzutauchen. Alle 99 bunte Bärentatzen wurden vorne auf einer langen Tafel aufgereiht und Betty vervollständigt die 100 mit ihrem Bärentatzen-Paradebeispiel. Bei dieser Challenge punkten Janina, Bianca, und Jenny.

"Köstliches Comeback": Die Lieblingsrezepte aus 100 Folgen "Das große Backen" In der dritten Aufgabe wird es bei "Das große Backen" wieder persönlich. Als Hommage an die letzten tollen 100 Folgen wählt jede:r Kandidat:in ihr oder sein Lieblingsrezept von einer/ einem ehemaligen Teilnehmer:in. Das Gebäck sollte dabei optisch perfekt nachgebacken werden - aber leichte persönliche Veränderungen waren erlaubt. Nur geschmacklich sollten die Bäcker:innen ein komplett eigenes Konzept umsetzen. Damit nicht 11 gleiche Gebäcke vor der Jury landen, waren Dopplungen ausgeschlossen. In dieser dritten Runde konnte Bianca der Jury wieder die meisten Punkte entlocken, dicht gefolgt von Anna und Elli. Doch welches Punkte-Gesamtbild ergab sich aus den drei Runden?

Tagessieg verteidigt: "Die rote Schürze ... bleibt bei Bianca" Nachdem sie wieder in fast allen drei Aufgaben die meisten Punkte gesammelt hat, war Bianca der erneute Tagessieg kaum zu nehmen. Sie freut sich riesig darüber, die rote Schürze verteidigt zu haben und strahlt über das ganze Gesicht, während ihr alle gratulierend um den Hals fielen.

"Hab ne Menge gelernt!" Constanze ist raus, aber trotzdem stolz Nach der dritten Challenge zeigte sich, wer in dieser Folge leider insgesamt nicht so erfolgreich abgeschnitten hat. Kayahan und Constanze werden nach vorne gebeten. Jetzt entscheidet sich, wer von beiden die wenigsten Punkte hat und somit die Show verlassen muss. Doch in der dritten und letzten Challenge hatte Kayahan einen Hauch von Vorsprung und darf bleiben. Constanze muss sich verabschieden. Sie wäre zwar gerne noch länger dabei gewesen, stellt aber stolz fest: "Hab ne Menge gelernt!" Wie es für die jetzt noch 10 Kandidatinnen und Kandidaten bei "Das große Backen" 2025 weitergeht, siehst du in der nächsten Folge am 12. August um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.