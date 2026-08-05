Rezept aus "Das große Backen": Schoko-Bananen-Torte "Zucker-Zug"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Köstliches Comeback" von Janina aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Janina

Backzeit: 35-40 Minuten

Temperatur: 180 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backrahmen 27x32cm

Für den Schoko-Kaffee-Boden:

Zuerst den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Den Kaffee frisch zubereiten und über die gehackte Kuvertüre gießen, anschließend 10 Minuten stehen lassen, damit die Schokolade schmilzt, und danach gut verrühren. Die Mischung anschließend abkühlen lassen. Sobald sie handwarm ist, das Öl und den griechischen Joghurt unterrühren, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. In einer weiteren Schüssel die Eier zusammen mit dem Zucker etwa 10 Minuten lang schaumig schlagen, bis die Masse luftig und hell ist. In einer separaten Schüssel die übrigen trockenen Zutaten gründlich vermengen und durch ein Sieb geben, um Klumpen zu vermeiden. Nun die abgekühlte Kaffeemischung vorsichtig zu der Ei-Zucker-Masse geben und alles miteinander verrühren. Danach nach und nach die gesiebten trockenen Zutaten unterheben, bis ein glatter, gleichmäßiger Teig entstanden ist. Den fertigen Teig in eine vorbereitete rechteckige Backform geben und im vorgeheizten Ofen für 35 bis 40 Minuten backen, bis der Kuchen durchgebacken ist und eine schöne Oberfläche hat.

Für die Bananen-Creme:

Zuerst die Milch zusammen mit dem Zucker und dem Puddingpulver in einen Topf geben und unter ständigem Rühren aufkochen, bis ein cremiger Pudding entsteht. Den fertigen Pudding anschließend in eine andere Schüssel füllen und sofort mit Frischhaltefolie direkt auf der Oberfläche abdecken, damit sich keine Haut bildet, und vollständig auskühlen lassen. Währenddessen die Banane fein pürieren und den Zitronensaft mit dem Vanilleextrakt unterrühren, sodass ein glattes, aromatisches Püree entsteht. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, anschließend ausdrücken und behutsam in einem separaten Topf schmelzen. Etwa drei Esslöffel des abgekühlten Puddings zur Gelatine geben, gut verrühren und dann die Mischung vollständig in den restlichen Pudding einrühren. Anschließend den Frischkäse zur Masse rühren. Danach das Bananenpüree unterheben, die Sahne steif schlagen und vorsichtig unter die Pudding-Bananen-Masse heben, bis eine gleichmäßige, luftige Creme entsteht. Die fertige Creme anschließend kühl stellen, damit sie fest wird und die Aromen sich verbinden.

Für den Salzkaramell-Cornflakes-Crunch:

Zuerst den Zucker bei mittlerer Hitze in einem Topf langsam erhitzen, bis er zu schmelzen beginnt. Dann die Butter hinzufügen und unter Rühren vollständig schmelzen lassen, dann die Sahne nach und nach eingießen. Das Salz unterrühren und die Mischung bei sanfter Hitze köcheln lassen, bis sie eine zähflüssige, glänzende Konsistenz erreicht. Sobald die gewünschte Dicke erreicht ist, den Topf vom Herd nehmen und die Cornflakes vorsichtig unterheben, sodass sie gleichmäßig von der Karamellmasse umhüllt werden. Die fertige Masse anschließend abkühlen lassen.

Für die Zartbitter-Ganache:

Zuerst die Sahne in einem Topf langsam zum Kochen bringen. Die Kuvertüre klein hacken. Sobald sie heiß ist, die Kuvertüre hinzufügen und alles sorgfältig miteinander verrühren, bis eine glatte, glänzende Masse entsteht. Die fertige Ganache anschließend in eine separate Schüssel füllen und zum Abkühlen bei Raumtemperatur stehen lassen, damit sie fest wird und ihre cremige Konsistenz behält.

Für die Fertigstellung:

Den abgekühlten Boden in vier gleich große Scheiben schneiden, jeweils etwa 10 x 24 cm groß. Den ersten Boden auf eine Tortenplatte legen und vorsichtig mit etwas abgekühltem Kaffee tränken, sodass er leicht durchfeuchtet ist. Anschließend eine dünne Schicht Zartbitter-Ganache gleichmäßig auf dem Boden verstreichen und darauf etwa drei Esslöffel der Bananen-Creme geben. Salzkaramell-Cornflakes-Crunch darüber streuen und mit weiteren zwei Esslöffeln Bananen-Creme bedecken. Danach den nächsten Boden auflegen und den Vorgang wiederholen, bis alle Böden geschichtet sind und der letzte Boden als Deckel dient. Die Torte kurz kühl stellen, damit die Schichten leicht fest werden. Danach die gesamte Torte dünn mit Zartbitter-Ganache einstreichen und die Oberfläche glattziehen. An den Längsseiten jeweils ein Fenster ausschneiden und auch diese Stellen sorgfältig mit Zartbitter-Ganache überziehen, sodass die Torte rundum gleichmäßig bedeckt ist.

Für die Dekoration:

Den rosa Fondant auf einer leicht mit Bäckerstärke bestäubten Arbeitsfläche dünn ausrollen. Die Torte rundum sorgfältig mit dem Fondant eindecken. Den Pflaumenfarbenden Fondant ausrollen und zurechtschneiden und damit die Ecken eindecken. Die Torte fein mit Backspray besprühen, damit der Fondant gut auf der Ganache haftet. Aus rosafarbenem und pflaumenfarbenem Fondant jeweils lange Stränge rollen, miteinander verdrehen, sodass eine Spirale entsteht, und diese dekorativ entlang der oberen Kanten anbringen.

Für die seitliche Verzierung weiteren Fondant in Lila und Rosa dünn ausrollen, leicht gewellt zuschneiden und an den Ecken drapieren. In das Fenster kleine Cupcakes aus lila, rosa und hellbraunem Fondant und Marshmallows platzieren. Aus dem übrigen Fondant verschiedene Dekorationen wie ein Candy-Shop-Schild, Eis oder Bonbons formen und kreativ rund um die Torte anbringen, sodass ein fröhliches, buntes Gesamtbild entsteht. Für die Gestaltung der Eiswaffel eine Haselnussschnitte verwenden und mit der Waffelseite das typische Muster in den hellbraunen Fondant drücken. Die Torte mit verschiedenen Streuseln und Lebensmittelfarbe dekorieren.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".