Rezept aus "Das große Backen": Vanille-Schoko-Orangen-Torte "Schöne Splitter"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Köstliches Comeback" von Sandra aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Sandra

Backzeit: 40-45 Minuten

Temperatur: 165 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backrahmen 30x40 cm

Für den Vanille-Boden:

Den Backofen auf 165 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und den Backrahmen am Boden mit Backpapier auslegen. Die Eier trennen und das Eiweiß in eine fettfreie Rührschüssel geben. Zucker, Honig, Salz und Vanillin hinzufügen und die Masse kräftig aufschlagen, bis eine stabile, glänzende Spitze entsteht. Das Eigelb zur Eiweißmasse geben und nur sehr kurz unterrühren, sodass sich alles verbindet und die Luftigkeit erhalten bleibt. Mehl, Speisestärke und Backpulver miteinander vermischen, sieben und vorsichtig unter die Masse heben, anschließend die Masse noch einen kurzen Moment glattrühren. Etwas Teig abnehmen, gründlich mit dem Öl vermischen und dieses Öl-Teig-Gemisch zurück in die Hauptmasse geben, danach nochmals kurz aufschlagen, bis eine gleichmäßige, luftige Konsistenz entsteht. Dann die Kakaonibs unterheben. Den Teig in die vorbereitete Form füllen, gleichmäßig verstreichen und im vorgeheizten Ofen goldgelb backen. Eine Stäbchenprobe durchführen. Den Biskuit nach dem Backen kurz ruhen lassen, aus der Form lösen und vollständig auskühlen lassen.

Für die Schoko-Mascarpone-Creme:

200 g Sahne in einen Topf geben, die Kuvertüre hinzufügen und beides unter Rühren erhitzen, bis die Kuvertüre vollständig schmilzt und eine homogene Masse entsteht. Die Schokoladenmasse in eine Schale umfüllen und bei Raumtemperatur abkühlen lassen. Nach dem Abkühlen den Mascarpone, die restliche Sahne und Sahnesteif in eine Rührschüssel geben und zu einer luftigen, stabilen Creme aufschlagen. Die abgekühlte Schokoladenganache zur Creme geben und alles nochmals gründlich aufschlagen, bis eine gleichmäßige, geschmeidige Schokoladenmousse entsteht. Die fertige Creme kaltstellen.

Für die Orangen-Creme:

Zucker und Orangenabrieb von 3 Orangen in einen Topf geben und gründlich vermengen. Alle Orangen auspressen, den Saft durch ein Sieb passieren und den aufgefangenen Orangensaft mit dem Vanillemark zum Zucker und Abrieb in den Topf geben. Die Mischung unter Rühren erwärmen. Die Stärke und das Puddingpulver mit dem Wasser glatt verrühren, zur Orangenmischung geben und alles unter ständigem Rühren weiter erhitzen, bis die Masse eindickt und eine cremige Konsistenz annimmt. Die kalte Butter hinzufügen und sorgfältig unterrühren, bis eine glatte, geschmeidige Creme entsteht. Die Orangencreme in eine Schale füllen und im Kühlschrank vollständig abkühlen lassen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die Butter so lange aufschlagen, bis eine weiße, fluffige Masse entsteht (circa 10 Minuten). Zwischendurch immer wieder den Rand der Rührschüssel abziehen, damit die Butter gleichmäßig aufgeschlagen wird. Sobald die Butter schön fluffig aufgeschlagen ist, die gezuckerte Kondensmilch dazu geben und erneut aufschlagen, bis alles eine homogene Masse ergibt (circa 5 Minuten).

Für die Orangen-Tränke

Die Orangen mit einer Saftpresse auspressen. Den Saft beiseitestellen.

Für die Fertigstellung:

Den Boden nach dem Auskühlen in vier gleichgroße Stücke teilen, je 20x15 cm. Einen der Böden auf eine Tortenplatte setzen, mit Orangensaft tränken und einen Backrahmen herum spannen. Mit der Kondensmilch-Buttercreme auf dem ersten Boden einen äußeren Rand ziehen und dann die ein Drittel der Schoko-Mascarpone-Creme einfüllen. Ein Drittel Orangen-Creme darauf verteilen sowie ein Drittel der Kakaonibs und den zweiten Boden aufsetzen und mit Orangensaft tränken. Erneut einen Ring aus Kondensmilch-Buttercreme aufspritzen, ein Drittel der Schoko-Mascarpone-Creme sowie ein Drittel der Orangen-Creme innen verteilen. Anschließend wieder ein Drittel der Kakaonibs darauf verteilen. Wieder einen Ring aus Kondensmilch-Buttercreme aufspritzen. Den Rest der Schoko-Mascarpone-Creme innen verteilen. Den Rest der Orangen-Creme darauf geben und anschließend den Rest der Kakaonibs. Den letzten Boden aufsetzen und die Torte kühlstellen.

Anschließend den Backrahmen entfernen und die gesamte Torte mit Kondensmilch-Buttercreme einstreichen. Die Torte erneut kühlstellen und dann noch einmal exakt und glatt einstreichen.

Für die Dekoration:

Das Wafer Paper in einem Wasser- und Alkoholgemisch aufweichen und mit Lebensmittelfarbe Eukalyptus, Salbei und Rosa färben. Auf Alufolie platzieren und für 30 Minuten im Backofen bei 60 °C Umluft trocknen und fest werden lassen, danach in Scherben zerbrechen. Jeweils 80 g Isomalt schmelzen. Die ersten 80 g leicht Salbeigrün färben, weitere 80 g intensiver Salbeigrün färben. Auch 80 g leicht rosa und die letzten 80 g intensiver rosa färben. Das geschmolzene, gefärbte Isomalt auf eine Silikonmatte geben und abkühlen lassen. Die ausgehärteten Isomalt-Platten mit einem Geschirrtuch bedecken und mit einem Nudelholz in kleine Scherben schlagen. Pastellrosa, pastellgrüne und weiße Blütenpaste jeweils sehr dünn ausrollen und mit Lebensmittelfarbe besprenkeln. Die Platten trocknen lassen und anschließend zerbrechen.

Die Wafer Paper-, Isomalt- sowie Blütenpaste-Scherben auf und an der Torte flächendeckend platzieren. Mit einem Pinsel Farbsprenkel an der Torte anbringen.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".