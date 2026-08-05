Rezept aus "Das große Backen": Schoko-Erdbeer-Mascarpone-Torte "Scharfes Comeback"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Köstliches Comeback" von Michael aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Michael

Backzeit: 25-30 Minuten

Temperatur: 175 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Backring Ø 20 cm

Für den weißen Sacherboden:

Den Backofen auf 175 °C vorheizen. Backringe mit Backpapier einschlagen. Die Eier trennen. Die weiße Kuvertüre in einer Schüssel über einem Wasserbad schmelzen und glattrühren. Das Öl dazugeben, ebenfalls glattrühren und beiseitestellen. Butter mit dem Puderzucker und Vanillezucker schaumig schlagen und die 6 Eigelbe nach und nach dazugeben und weiterschlagen. Das Kuvertüre-Öl-Gemisch vorsichtig unter die Puderzucker-Ei-Masse laufen lassen und weiter schaumig schlagen. Nun die 6 Eiweiße mit dem Zucker und einer Prise Salz schaumig schlagen. Mehl, Stärke und Backpulver sieben und vermischen. Jetzt das Eiweiß unter die Puderzucker-Ei-Kuvertüre-Masse geben und das gesiebte Mehl-Backpulvergemisch unterheben. Den fertigen Teig auf die Backformen verteilen und für 25 bis 30 Minuten backen. Stäbchenprobe machen und die Böden auskühlen lassen.

Für das Erdbeer-Chili-Curd:

Die Chilischoten waschen, entkernen und klein schneiden. Den Zitronensaft mit der Stärke klumpfrei verrühren. Das Erdbeerpüree mit Chili, Eiern, Eigelb und Zucker in einen Topf geben und gut verrühren. Nun den angerührten Zitronensaft in die Masse einrühren und bei mittelhoher Hitze erwärmen und dabei stetig rühren, sodass keine Klümpchen entstehen und das Ei nicht gerinnt. So lange rühren, bis die Masse eindickt. Das Curd vom Herd nehmen und es durch ein Haarsieb gießen und die kalte Butter in Stücken einrühren. Die Erdbeeren in kleine Stückchen schneiden und unter das Curd heben. Mit Frischhaltefolien abdecken und auskühlen lassen.

Für die weiße Schoko-Mascarpone-Creme:

Die Kuvertüre fein hacken und über einem Wasserbad schmelzen. 66 g Sahne dazu gießen und unterrühren, bis die Kuvertüre vollständig geschmolzen ist. Die restliche Sahne mit Sahnesteif steif schlagen und beiseitelegen. Eigelbe hell aufschlagen. Die Kuvertüre-Mischung auf niedriger Stufe unterrühren. Nach und nach die geschlagene Sahne unterheben. Die Mousse ca. 30 Minuten kaltstellen. Mascarpone, Frischkäse und die Ganache mit einem Handrührgerät kurz miteinander verrühren. Die gekühlte Mousse hinzufügen und alles weiter mixen, bis eine feste Creme entsteht. Die fertige Creme in einen Spritzbeutel füllen und kühlstellen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die weiche Butter in einer Küchenmaschine ca. 8 bis 10 Minuten hell aufschlagen. Die gezuckerte Kondensmilch unter ständigem Rühren in dünnem Strahl dazu laufen lassen (Kondensmilch sollte Zimmertemperatur haben). Die Creme luftig aufschlagen. Zunächst wirkt die Creme sehr weich und fast schon flüssig, aber nach einer Weile wird die Creme glatt und fest. Die Kondensmilch-Buttercreme in einen Spritzbeutel füllen und beiseitestellen.

Für die Fertigstellung:

Die Böden mit Hilfe einer Tortenbodensäge in vier gleichmäßige Teile schneiden. Den ersten Boden auf der Tortenplatte fixieren und mit Tortenfolie einschlagen. Nun den Tortenring umlegen und mit dem Spritzbeutel einen kleinen Stützring aus Kondensmilch-Buttercreme aufdressieren. Jetzt mit der weißen Schoko-Mascarpone-Creme Ringe aufspritzen. Dabei zwischen den Ringen ausreichend Platz für das Erdbeer-Chili-Curd freilassen. In die Freiräume das Erdbeer-Chili-Curd einfüllen und ca. 30 g weiße Schoko-Chunks auf der Fläche verteilen. Mit den drei übrigen Böden gleichermaßen fortfahren. Den letzten Boden mit einer Schicht Buttercreme bedecken und glattstreichen. Die Torte zur Kühlung ca. 30 Minuten in das Gefrierfach geben. Für die farbigen Anstriche ca. 2x 300 g Kondensmilch-Buttercreme entnehmen und in Türkis und Lila färben und in zwei Spritzbeutel mit Tülle füllen. Die restliche Buttercreme weiß lassen. Die Torte aus dem Tortenring lösen und die Folie entfernen. Nun die Torten mit der weißen Kondensmilch-Buttercreme glatt einstreichen und kurz kühlen. Die Torte in zwei gleichgroße Teile schneiden. Auf einem Teil mittig einen ca. 5 cm breiten Streifen mit goldener Farbe aufmalen. Auf dem anderen Teil einen silbernen Streifen aufmalen. Auf dem goldenen Teil mit der Türkis-Buttercreme eine wellige Linie ober- und unterhalb des Farbstreifens auftragen (der Mitte muss freibleiben) und vorsichtig glattziehen. Oberseite und Schnittstellen vollständig mit Buttercreme bestreichen. Beim silbernen Teil entsprechend verfahren, nur mit der lilafarbenen Buttercreme.

Für die Dekoration:

Die Blumen mit der Rosen-Spritztülle und der Kondensmilch-Buttercreme anfertigen. Die Tortenhälften parallel, aber leicht versetzt auf einer Tortenplatte platzieren. Die Blumen auflegen.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".