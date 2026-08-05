Rezept aus "Das große Backen": Pfirsich-Mascarpone-Torte "Zugeknöpft"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Köstliches Comeback" von Jenny aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Jenny

Backzeit: ca. 25 Minuten

Temperatur: 170 °C Ober/Unterhitze

Backform: 4x PME-Form 15,2 cm

Für das Mandel-Boden:

Den Backofen vorheizen Die gemahlenen Mandeln 6 bis 8 Minuten bei 170 °C auf einem Blech anrösten. Nun die Eier trennen. Das Eiweiß mit der Hälfte des Zuckers steifschlagen. Das Eigelb mit dem restlichen Zucker hell und cremig aufschlagen. Milch, Öl, Vanillepaste, Salz und Bittermandelaroma kurz unterrühren. Dann das Mehl und die gerösteten Mandeln vorsichtig unterheben. Nun den Eischnee vorsichtig unterheben. Die Masse abwiegen und gleichmäßig auf 4 Backformen verteilen. Die Böden für 25 Minuten backen und 10 Minuten abkühlen lassen. Dann aus der Form lösen und im Gefrierfach abkühlen.

Für die Erdbeer-Fruchteinlage:

Die Gelatine in Wasser einweichen. Die Erdbeeren pürieren, Zucker, Salz, Zitronensaft und Erdbeer-Aromapaste dazugeben. 2 bis 3 EL Püree erwärmen und die ausgedrückte Gelatine darin auflösen. Die Gelatinemasse unter das restliche Püree rühren. Die Masse 6 bis 8 mm dick in eine Silikonform (Ø 10 cm) füllen und direkt in das Gefrierfach stellen.

Für das Pfirsich-Kompott:

Die Pfirsiche sehr klein würfeln. In einen Topf mit Zucker, Zitronensaft, Aromapaste und Stärke einrühren. Zum Kochen bringen und evtl. mit Pfirsichsaft auffüllen, sollte es zu dick sein. Auf einen flachen Teller geben und zum Abkühlen in das Gefrierfach stellen.

Zutaten Kondensmilch-Buttercreme:

Die weiche Butter und Puderzucker schaumig-weiß schlagen. Gezuckerte Kondensmilch einlaufen lassen und Vanillepaste sowie Salz hinzufügen.

Für die Pfirsich-Mascarpone-Creme:

Die Gelatine in Wasser einweichen. 2 bis 3 EL Pfirsichpüree mit Zitronensaft erwärmen und die Gelatine darin auflösen. Zum restlichen kalten Püree geben. Mascarpone mit Puderzucker, Sahnesteif und Salz glattrühren. Die Pfirsichpüree-Masse einrühren und mit der Aromapaste abschmecken. Dann im Gefrierfach für 5 bis 10 Minuten anziehen lassen.

Für die Fertigstellung:

Den ersten Boden in einen mit Tortenrandfolie ausgekleideten Ring legen. Einen Buttercreme-Isolierring spritzen. Dann Pfirsich-Mascarpone-Creme verteilen und Mandelkrokant einstreuen. Den zweiten Boden einsetzen und wieder einen Isolierring spitzen. Pfirsich-Kompott auf dem Boden verteilen und darüber die Pfirsich-Mascarpone-Creme geben. Nun den dritten Boden einsetzen und wieder einen Isolierring spritzen. Eine hauchdünne Schicht Creme auf Boden verteilen und die gefrorene Erdbeer-Fruchteinlage mittig einsetzen. Mit Pfirsich-Mascarpone-Creme auffüllen. Den letzten Boden aufsetzen und die Torte mindestens 20 Minuten kühlen. Die Tortenrandfolie ablösen und eine erste Krümelschicht aus Buttercreme auftragen. Für 10 Minuten kühlen. Dann die finale Schicht auftragen und erneut 10 bis 15 Minuten durchkühlen.

Für die Dekoration:

Hellblauen Fondant in ca. 3 mm Dicke ausrollen und dann die Torte damit eindecken. Den Rest mit CMC anmischen und ausrollen. Mit dem Mehrfach-Rollschneider einen Streifen von ca. 4 cm zuschneiden. Eine runde Form mittig auf die Torte setzen. Den "Kragen" drumlegen und vorne schräg zuschneiden und zusammenkleben. Einen schmalen Streifen hellblauen Fondant unten um die Torte legen. Das rosa Fondant mit CMC vermengen. Mit einem Fondant-Extruder gleichmäßige Kordeln herstellen und anbringen. 12 rosa Kreise ausstechen (Ø 2,5 cm) und zu den Stoffelementen zusammendrücken. Den pinken Fondant für die Schleifen-Elemente nehmen. Mit dem Extruder Schnüre ausdrücken. Schleifen formen und trocknen lassen. Mit den Stiften Äste, Kirschblüten und Details aufmalen. Zuletzt die Stoffrüschen und die Schleifen aufkleben.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".