Bettys "Das große Backen"-Lieblingsrezept: Spritz-Mürbteig "Herz-Bärentatzen"

Hier findest du die "Technische Prüfung" aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.

Spritz-Mürbteig-Rezept

Backzeit: 60 Minuten

Backform: 2x Backblech, 2x Schablone A3

Zartbitter-Ganache:

1. Die Sahne in einem Topf kurz aufkochen. Die heiße Sahne über die Kuvertüre geben und kurz stehen lassen.

2. Anschließend verrühren, bis die Kuvertüre vollständig geschmolzen ist und eine homogene Masse entsteht. Die Ganache mit Folie abgedeckt beiseitestellen (ggfls. Im Kühlschrank) bis diese fast streichfest, aber trotzdem weich genug zum Aufdressieren ist.

Spritz-Mürbteig:

1. Butter, Puderzucker und Vanillezucker mit dem Handrührgerät hell aufschlagen. Anschließend das Ei und das Eigelb dazugeben und noch einmal kurz aufschlagen. Nun kurz das Mehl unterrühren. Abschließend die Sahne einrühren, bis ein homogener Teig entsteht.

2. Den Teig in einen Spritzbeutel mit Sterntülle (10 mm) füllen. Die Bleche mit Schablonen und Backpapier bereitlegen. Nun die Herzen aufdressieren, dabei zuerst an einer der oberen Rundungen ansetzen und mit etwas Druck Teig aufspritzen, dann mit weniger Druck nach unten wegziehen, sodass eine schmale Spitze entsteht. Dann an der zweiten oberen Rundung ansetzen und ebenfalls nach unten zur Spitze aufdressieren, sodass diese zwei entstandenen "Muscheln" gemeinsam ein Herz bilden. Insgesamt mind. 18 identische Herzen aufdressieren, um 9 Doppeldecker-Kekse herzustellen (ggf. bleibt etwas Teig übrig).

3. Die Bleche auf der untersten und der mittleren Schiene ca. 17-20 Minuten backen, bis sie gebräunt sind. Die beiden Bleche während des Backens einmal drehen und tauschen. Anschließend die Herz-Bärentatzen im Gefrierfach abkühlen lassen.

Glasur:

1. Die weiße Kuvertüre zusammen mit der Kakaobutter über dem Wasserbad schmelzen.

2. Die fertige Glasur mit Lebensmittelfarbe dezent einfärben, sodass ein schöner Pastellton entsteht. Anschließend bis zur weiteren Verwendung abkühlen lassen, ggfls. im Kühlschrank.

Fertigstellung

1. Die Herz-Bärentatzen bereitlegen. Die Zartbitter-Ganache in einen Spritzbeutel füllen und vorne rund aufschneiden.

2. Auf die flache Seite eines Kekses die Zartbitter-Ganache aufdressieren. Nur so viel Ganache auftragen, dass sie beim Aufkleben eines zweiten Kekses nur fast bis zum Rand verteilt wird und keinesfalls austritt. So mindestens 9 Doppel-Herzen herstellen.

3. Die Glasur in ein kleines schmales Gefäß füllen. Anschließend je genau die Hälfte der fertigen Doppelkekse in die Glasur tunken, sodass die linken Herz-Hälften glasiert sind. Genau so rum auf ein mit Backpapier belegtes Blech ablegen und kurz in den Kühlschrank geben, damit die Glasur anzieht. Anschließend auf der Präsentationsplatte platzieren.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".