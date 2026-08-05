Rezept aus "Das große Backen": Himbeer-Frischkäse-Biskuit"Gruß aus der Küche"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Köstliches Comeback" von Oxana aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 2 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Biskuit-Rezept

Backzeit: ca. 35 Minuten

Temperatur: 185 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 3x Springform Ø 16 cm

Für den Samt-Biskuit:

Den Backofen vorheizen und die Springformen einfetten. Butter mit Zucker aufschlagen. Die Eier einzeln dazugeben und jeweils gut unterrühren. Mehl und Salz vermischen und unter ständigem Rühren langsam zur Buttermasse geben. Kefir hinzufügen. Essig mit Natron verrühren und ebenfalls zum Teig geben. Noch einmal kurz aufschlagen. Den Teig auf drei Backformen verteilen und im vorgeheizten Backofen backen.

Für die Frischkäse-Creme:

Schlagsahne, Zucker, Vanillinzucker, Mascarpone und Frischkäse in einer Küchenmaschine mit dem Rührbesen zu einer glatten Masse aufschlagen.

Für die Himbeer-Fruchteinlage:

Gelatine mit kaltem Wasser verrühren und quellen lassen. Zucker mit Pektin vermischen. Das Himbeerpüree in einen Topf geben, mit 25 g Zucker-Pektin-Mischung verrühren und zum Kochen bringen. Die restlichen 50 g Zucker dazugeben, kurz aufkochen lassen, dann vom Herd nehmen und die aufgequollene Gelatine hinzufügen. Alles gut verrühren und in zwei Silikonformen umfüllen. Im Gefrierschrank einfrieren lassen.

Für den weiße Schoko-Buttercreme:

Die Butter schaumig schlagen. Die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen. Wenn sie eine Temperatur von circa 40 °C erreicht hat, zur Butter geben, noch einmal kurz aufschlagen und sofort auf die Torte streichen.

Für die Fertigstellung:

Den Biskuit in 6 Böden teilen. Den ersten Boden auf eine Tortenscheibe legen. Frischkäse-Creme darauf verteilen und den zweiten Boden auflegen. Frischkäse-Creme darauf verteilen und eine Himbeer-Fruchteinlage auflegen. Frischkäse-Creme darauf verteilen. Den dritten Boden auflegen und mit Frischkäse-Creme bestreichen. Den vierten Boden auflegen, Frischkäse-Creme verteilen und eine Himbeer-Fruchteinlage auflegen. Frischkäse-Creme darauf verteilen und den fünften Boden auflegen. Frischkäse-Creme darauf verteilen und mit dem sechsten Boden abschließen. Die Torte kühl stellen. Anschließend mit weißer Schoko-Buttercreme einstreichen.

Für die Dekoration:

Die Torte auf eine Tortenplatte setzen und mit weißem Fondant einkleiden. Den "Kragen" aus weißem Fondant ausschneiden, formen und am Rand mit einem Streifen aus schwarzem Fondant bekleben. Ebenso einen Streifen entlang der Knopfreihe auf die Torte kleben. Aus grauem und braunem Fondant das Messer modellieren und mit Puder Akzente setzen.

Knöpfe aus schwarzem Fondant modellieren, Akzente setzen und auf die Torte kleben.

Fünf Tomaten aus rotem Fondant modellieren und jeweils ein grünes Blütenblatt daraufsetzen. Einen Tomatenstrauch modellieren. Knoblauch aus weißem Fondant modellieren und die Rillen leicht mit lavendelfarbener Puderfarbe bepinseln. Das Messer aus Fondant seitlich auf die Tortenplatte platzieren sowie die Tomaten und den Knoblauch dekorativ anordnen.

Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen".