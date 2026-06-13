Nach dem Gastauftritt von Matthias Killing verraten die "Landarztpraxis"-Stars im exklusiven Joyn-Interview, wen sie als Nächstes am Set sehen wollen. Zwei große Namen stehen ganz oben auf der Wunschliste.

Was die Serie für den Gast-Star bedeutet

Für den Moderator hat die Serie auch eine besondere persönliche Bedeutung: In den letzten Monaten vor ihrem Tod schauten Killing und seine Mutter gemeinsam die "Landarztpraxis". Vor allem die malerischen Bergszenen seien in diesen Momenten für sie schön gewesen. "Das wird mich - neben vielen anderen Dingen natürlich - für immer an sie erinnern" sagt der Gast-Star.

Im idyllischen Wiesenkirchen am bayerischen Schliersee spielt Killing sich selbst. Der "Landarztpraxis"-Cast ist sich einig: als prominenter Gast hat Killing einen starken Auftritt abgeliefert. Fenja Gerhardter, die in der Serie Feli Marino spielt, resümiert: Der Moderator kann wiederkommen! "Bergretter Emilio" Gioele Viola weiß auch schon, in welcher Rolle: entweder als Arzt oder als Kollege in der Bergrettung.