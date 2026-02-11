Ein Hobby-DJ auf dem Laufsteg
Felix bei GNTM 2026: "Ich hatte etwas Glück in der Genlotterie"
Veröffentlicht:von Jan Islinger
Germany's Next Topmodel
"I love him!" Denzel und MarQ zeigen, dass Vielfalt auf dem Catwalk zählt!
Videoclip • 10:37 Min • Ab 12
Felix führte bisher ein aufregendes Leben voller Musik, Freunde und Partys. Nun versucht der Student und Hobby-DJ sein Glück bei GNTM - mit einer Leidenschaft, die er erst vor Kurzem entdeckte.
Die neue GNTM-Staffel ist gestartet!
Felix hätte sich vor wenigen Wochen wohl selbst nicht träumen lassen, dass er einmal die Laufstege bei GNTM unsicher machen würde. Denn ehrlicherweise hatte er das Modeln vor Kurzem noch gar nicht auf dem Schirm.
Doch seit er bei "Germany's Next Topmodel" gelandet ist, fühlt sich alles ein klein wenig wie Magie an. "Die unterschiedliche Mode und dazugehörigen Gedanken der Designer mit meinem Körper und Charakter zu (re-)präsentieren, fühlt sich unbeschreiblich an. Kein Tag, kein Shoot, kein Walk ist wie der vorige. Ich bin vielseitig, ausdrucksstark, gelassen und habe Feuer in mir", erzählt der Student voller Euphorie über die vergangenen Shooting-Tage.
Ein Hobby-Musiker aus der Kleinstadt
Auch wenn Felix jetzt für große Designer:innen läuft und vor Topmodel Heidi Klum performt, wirkt er ziemlich auf dem Boden geblieben.
Ich finde, ich bin einfach ein normaler Typ aus einer Kleinstadt - der natürlich auch etwas Glück in der Genlotterie hatte.
In seiner Freizeit interessiert sich der 27-Jährige vor allem für Musik. Er ist als DJ tätig und an Musik-Produktionen beteiligt. Nebenher treibt er eine ganze Menge Sport, hängt mit Freunden ab und ist immer offen für Neues.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Ob ihm seine Neugier und sein Tatendrang auch bei GNTM weiterhelfen, werden die nächsten Wochen zeigen.
Felix bei "Germany's Next Topmodel" siehst du jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf Prosieben und im Stream auf Joyn.
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Mehr entdecken
Heidis Favoriten
"Ich liebe ihn": Diese Männer haben Heidi Klum beim Casting überzeugt
Teenie-Star der 2000er
Von "Popstars" zu GNTM: So sah Marq Porciuncula früher aus
Schluss mit alten Konventionen
Lukas: "Ich bin ein Junge, der sich nicht an die Normen hält"
Er hat ein klares Ziel
Tony: "Meine Gehörlosigkeit sehe ich nicht als Hindernis"
Alle Exits in Staffel 21
Von Kuh-Besamer bis Profi-Seilspringer: Wer ist raus nach Folge 1?
Sein Erkennungszeichen
Carsten beweist bei GNTM: Man muss sich nur trauen!
Mehr als eine Kunstfigur
Zwischen Krawatte und Catwalk: Alexavius will GNTM 2026 aufmischen
Kreativität trifft Spiritualität
Jill: "Ich würde gerne für etwas modeln, für das ich wirklich stehe"
Mehr als nur "Too Hot to Handle"
Von Netflix zu GNTM: Aus dieser Reality-Show kennst du Godfrey