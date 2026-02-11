Alle Exits in Staffel 21 GNTM 2026 - Von Kuh-Besamer bis Profi-Seilspringer: Wer ist raus nach Folge 1? Veröffentlicht: Vor 20 Minuten von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Die krassesten Casting-Momente: Doppelgänger & Rinderbesamung Videoclip • 16:42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Hunderte Bewerber geben beim offenen Casting in Köln alles, doch für die meisten platzt der GNTM‑Traum schon zum Auftakt der 21. Staffel - und das trotz ihrer zum Teil sehr ausgefallenen Talente.

Kevin: "Ich bin der Beste der Besten" Hunderte Männer stellen sich Heidis Casting‑Aufruf - doch nur eine kleine Auswahl darf in die nächste Runde. Für die meisten platzt der Traum vom GNTM‑Titel schon beim ersten Walk. Völlig unerwartet kommt dies für Kevin. Der 34-jährige Handelsfachwirt und dreifache Vater verfügt über bemerkenswertes Selbstbewusstsein. Ein Scheitern in der ersten Runde stand bei ihm schlichtweg nicht auf dem Zettel. Im Gegenteil:

Ich glaub', dass keiner an mir vorbeikommen kann. Ich bin der Meinung, ich bin der Beste der Besten. Kevin

"Ich sehe aus wie Adonis" Kevin ist aus verschiedenen Gründen von sich überzeugt. Angefangen bei den elf Jahren, die er nach eigenen Worten "voll im Model-Business" tätig war. Er habe Agenturen unter anderem in Mailand, Barcelona und Los Angeles gehabt, berichtet er. Hinzu kommt sein Körperfettanteil, den der durchtrainierte Römerberger mit "unter fünf Prozent" angibt. Zusammenfassend stellt er fest: "Ich sehe aus wie Adonis." Auf dem Catwalk reicht es dann allerdings dennoch nicht. Zwar zieht sich Kevin sogar noch das Shirt aus und posiert oberkörperfrei vor der Jury. Heidi schickt ihn trotzdem nicht in die nächste Runde. Kevins Fazit: "Vielleicht war ich ein bisschen zu zuversichtlich."

Kuh-Besamer Juri sorgt auf dem Runway für verblüffte Gesichter Als Juri den Laufsteg betritt, staunen Heidi Klum und Jean Paul Gaultier nicht schlecht. Das liegt allerdings weniger an seiner Performance als Male Model. Vielmehr ist es eine andere ungewöhnliche Qualifikation, von der der Kandidat im markanten violetten Anzug mit Krawatte und Sonnenbrille zur Verblüffung der Anwesenden in aller Ausführlichkeit berichtet. Juri ist nämlich nicht nur ehemaliger Fußballer und ehemaliger Boxer, sondern auch gelernter Landwirt und dabei spezialisiert auf die "Besamung von Rindern", wie er erzählt. Heidi Klum möchte das einmal genauer wissen: "Wie machst du die denn schwanger?", fragt sie nach. Juri antwortet bereitwillig - und sehr detailliert. Außerdem veranschaulicht er auch mit seinem Arm, wie der Prozess genau abläuft.

Leicht irritiert verfolgen die Anwesenden diesen Bericht. Heidi ruft zum Abschluss amüsiert: "Da haben wir wieder was dazugelernt, vielen Dank!" Den Sprung in die nächste GNTM-Runde verpasst Juri aber. Er werde es nächstes Mal wieder versuchen, kündigt er an.

Frederik spielt in der dritten Liga in Österreich Fußball Mit 21 Jahren zählt Frederik zu den jüngeren Bewerbern im offenen Casting. "Mode interessiert mich schon mein Leben lang", sagt Frederik, der in Lindau am Bodensee lebt. Jetzt wolle er die 21. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" gewinnen, so sein ambitioniertes Ziel. Nebenbei schlägt Frederiks Herz für den Fußball: Er spielt in der dritten Liga in Österreich. Und er ist auch ein begeisterter Golfspieler. Sein Credo: "Es gibt nichts, was ich nicht schaffen kann. […] Selbst ohne Model-Erfahrung glaube ich, dass ich GNTM gewinnen kann." Auch für ihn endet die GNTM-Reise trotz großem Ehrgeiz leider gleich zu Beginn. Er zeigt sich ernüchtert: "Wenn ich sie nicht überzeugen kann, habe ich auch keinen Grund, hier zu sein."

Felix ist Weltmeister im Seilspringen Im Backstage-Bereich sorgt derweil vor allem Felix für Aufsehen. Der 28-Jährige betreibt seit 20 Jahren leistungsmäßig Seilspringen, sogenanntes Rope-Skipping. "Und ich bin auch schon mehrfacher Weltmeister", erzählt er. "Es ist ein sehr kreativer Sport, außerdem sind viele akrobatische Elemente zu sehen." Eine Kostprobe gibt es direkt: Felix springt unter anderem sogar im Kopfstand und auf dem Po Seil und verblüfft seine übrigen Mitstreiter.

Auf dem Runway reicht es für ihn leider nicht. Doch Felix nimmt es gefasst auf und sieht seine Teilnahme am offenen Casting positiv:

Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es war eine einmalige Erfahrung. Felix

Am Donnerstag, 12. Februar, sind dann die Frauen an der Reihe. Wer kann hier im offenen Casting überzeugen und kommt weiter, wer muss sich gleich wieder verabschieden?



