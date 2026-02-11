Vom Opfer zum Vorbild
Was ihn einst zum Außenseiter machte, ist jetzt sein Trumpf. Bei "Germany's Next Topmodel" 2026 will Denzel beweisen, dass Anderssein eine Stärke ist - und andere dazu ermutigen, sich selbst zu lieben.
Die neue GNTM-Staffel ist gestartet!
"Ich bin ein Mensch mit Albinismus und wurde früher wegen meines außergewöhnlichen Aussehens oft gemobbt", erzählt Denzel im Interview. Doch anstatt sich zu verstecken, hat der Wuppertaler beschlossen, seine Einzigartigkeit zu seinem Kapital zu machen: "Heute möchte ich zeigen, dass genau das, was mich besonders macht, meine Stärke ist."
Ich will anderen Mut machen, sich selbst zu lieben und stolz auf ihre Einzigartigkeit zu sein.
Mit außergewöhnlichem Look hoch hinaus
Denzels helle Haut und seine blonden Haare sind heute sein unverkennbares Markenzeichen. "Ich bin ein besonderer Typ mit einem außergewöhnlichen Style", erklärt der 26-Jährige selbstbewusst.
Erste Erfahrungen als Male Model hat Denzel zwar bereits gesammelt, doch "Germany's Next Topmodel" soll der Startschuss für eine große Karriere sein. "In fünf Jahren würde ich gerne fest in der Model-Branche sein und viel rumreisen, damit ich viel von der Welt sehen kann", verrät er.
Mehr als nur ein Male Model: Denzel will ein Zeichen setzen
Dabei hat Denzel Größeres im Sinn, als nur ein weiteres Gesicht in der schnelllebigen Modebranche zu sein. Er will eine Botschaft der Akzeptanz und Selbstliebe verbreiten. "Genieße das Heute, es ist nicht garantiert, dass es ein Morgen geben wird", sagt er mit Blick auf sein Lebensmotto. Sein großer Wunsch: eine Welt, in der jeder Mensch so sein kann, wie er ist - und dafür gefeiert wird.
Ob Denzel seinen Traum verwirklichen kann und Germany's Next Topmodel 2026 wird? Die neue Staffel siehst du immer mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.
