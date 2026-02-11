Kreativität trifft Spiritualität Jill bei GNTM 2026: "Ich würde gerne für etwas modeln, für das ich wirklich stehe" Veröffentlicht: Vor 19 Minuten von Jan Islinger Germany's Next Topmodel Jill ist bereit, seine Geschichte zu erzählen Videoclip • 18:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Jill aus Hattingen ist Frequenz-Resonanz-Coach und lebt eine tiefe Spiritualität. Bei GNTM möchte er zeigen, dass Schönheit auch von innen kommt und man vor allem mit Persönlichkeit und Authentizität überzeugen kann.

Mit Selbstliebe in die Modelwelt Jill ist einer der Kandidaten bei GNTM 2026. Hier ist er auf dem Catwalk des Castings vor Heidi Klum und Jean Paul Gaultier zu sehen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Jills Weg war nicht immer einfach, denn der heute 45-Jährige hat bereits eine intensive persönliche Entwicklung durchlebt.

Ich bin trans* Mann […]. Ich weiß einfach, wie es ist, wenn man sich selbst nicht sieht, nicht gerne gesehen wird. Jill

Bei "Germany’s Next Topmodel" will er zeigen, dass Schönheit weit über Äußerlichkeiten hinausgeht. Für ihn zählen vor allem Persönlichkeit und Authentizität, die einen Menschen ausmachen. Und von beidem bringt Jill viel mit.

Jill, ein kunterbunter Lebemensch Wer Jill begegnet, erkennt sofort eine kreative Persönlichkeit. Tattoos am ganzen Körper, knallige Outfits und seine fröhliche, unkonventionelle Art zeichnen den 45-Jährigen aus. Beruflich fasziniert den Frequenz-Resonanz-Coach vor allem die spirituelle Arbeit mit sich selbst und anderen Menschen.

Die Persönlichkeitsentwicklung des eigenen Lebens zu reflektieren und daraus wieder neu zu wachsen, lässt mein Herz tanzen. Jill

An mögliche Model-Jobs hat der Hattinger gewisse Ansprüche. Am liebsten würde er für vegane Ernährungs- oder Tierschutz-Organisationen vor der Kamera stehen. Mein Modeltraum ist es, für "eine Marke das neue Gesicht zu sein, wofür ich wirklich stehe. Für Peta oder andere vegane Organisationen oder Marken fände ich toll." Schafft es Jill, bei "Germany’s Next Topmodel" mit innerer Ruhe zu überzeugen? Das siehst du immer mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.