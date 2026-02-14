Exklusive Einblicke Nach Beziehungsende: So geht es GNTM-Stars Daniela und Samuel heute Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Daniela und Samuel beim GNTM-2026-Screening in Berlin. Bild: Joyn

Erst vor wenigen Wochen machten Daniela und Samuel ihre Trennung öffentlich. Nun sprechen die beiden GNTM-Stars in exklusiven Interviews über ihre Gefühle und darüber, wie sie gemeinsame Termine meistern.

So begegnen sich Samu und Dani seit dem Beziehungsende Sie waren das Phänomen im letzten Jahr: Daniela und Samuel lernten sich in der Jubiläums-Staffel von "Germany's Next Topmodel" kennen - und offenbar auch lieben. Doch das gemeinsame Glück war von kurzer Dauer. Getrennt sind die beiden bereits seit September, öffentlich machten sie den Schritt erst vor wenigen Wochen. Schon länger wurde spekuliert, dass die Beziehung bereits vorbei sein könnte. Doch der gemeinsame Terminkalender macht vor einer Trennung keinen Halt. Gleich mehrfach trafen die beiden in den vergangenen Wochen bei Veranstaltungen aufeinander. Auf der Berlin Fashion Week eröffnete Daniela zusammen mit Pierre Lang die Show für Kilian Kerner, während Samuel im Publikum saß. Kurze Zeit später waren die beiden für die "Promis unter Palmen"-Premiere in Köln geladen. Auch beim GNTM-2026-Screening in Berlin am vergangenen Montag standen wenig überraschend beide auf der Gäst:innenliste. Höchste Zeit also, die beiden zu fragen, wie es ihnen mittlerweile geht. In exklusiven Interviews sprechen Daniela und Samuel über ihre derzeitige Situation.

Daniela nach dem Liebes-Aus: Viel unterwegs, aber bewusst Pause gedrückt Danielas Fans können direkt aufatmen: Auf die Frage, wie es ihr inzwischen gehe, antwortet die 21-Jährige klipp und klar.

Mir geht's gerade super. Mir geht's gut, ich bin viel unterwegs. Daniela auf der GNTM-Premiere in Berlin

Daniela erzählt weiter, dass sie sich ganz bewusst eine Auszeit genommen hat: Letztes Jahr sei sie "sehr viel unterwegs" gewesen, "auf sehr vielen Events" und habe "super viel gemacht" - Freunde und Familie seien dabei etwas zu kurz gekommen. Genau deshalb hat sie den letzten Monat einen Gang zurückgeschaltet: "Ich war jetzt im Januar zu Hause, das war auch ganz toll." Diese Pause habe sie genutzt, um aufzutanken und Zeit mit ihrem engsten Umfeld zu verbringen. Danach ging es für sie direkt weiter zur Berlin Fashion Week, jetzt starte "wieder die Arbeit". Ihr Zwischenfazit nach der Trennung klingt alles andere als dramatisch: "Deswegen ist alles super." Beim Thema Dating wird Daniela sehr eindeutig. Auf die Frage, ob sie aktuell date, sagt sie schlicht: "Ich date nicht, nein." Auf ein Nachhaken, ob das an mangelndem Interesse oder einfach an ihrem vollen Kalender liege, antwortet sie knapp: "Beides."

Samuel sieht die Dinge entspannt und lässt Neues auf sich zukommen Samuel wirkt im Gespräch gefasst, als es um Daniela geht. Seine Antwort auf die Frage, wie er mit der Trennung klarkommt, fällt erstaunlich entspannt aus.

Mir geht’s gut, ich glaube, wir sind beide erwachsen, wir können damit umgehen. Samuel auf der GNTM-Premiere in Berlin

Er betont, dass die beiden sich ja nach wie vor sehen, etwa bei Events, und fügt hinzu: "Alles gut, weiter geht’s." Auf die Nachfrage, ob die beiden an diesem Tag schon miteinander gesprochen haben, verneint Samuel: "Ne. Ich bin ja grad erst hier, alles gut." Auch das Thema Dating hat Samuel vorerst auf Eis gelegt: "Ich bin erstmal Single, also ich bin jetzt nicht so, dass ich wegrenne, sobald ich jemanden kennenlerne." Gleichzeitig macht er klar, dass er gerade nicht aktiv auf der Suche ist: "Es ist jetzt nicht so, dass ich aktiv danach suche, also jetzt kein Tinder oder so." Stattdessen lässt er die Dinge auf sich zukommen: "Mal gucken einfach. Ganz entspannt alles."

Getrennte Wege ohne Drama Sowohl Daniela und Samuel setzen den Schwerpunkt nicht auf Vergangenes, sondern blicken nach vorn. Daniela erzählt lieber von Fashion Week, Events, Familie und einem bewusst ruhigen Januar. Samuel spricht von "weiter geht’s" und davon, dass sie "beide erwachsen" seien und mit der Situation umgehen können. Das Aufeinandertreffen im Rahmen der Premiere der ersten beiden Folgen der neuen Staffel GNTM war merklich undramatisch. Beide freuen sich auf die neue Staffel und auch auf ihre kommenden Projekte im Jahr 2026. Beide haben viel geplant und werden damit auch in diesem Jahr gut beschäftigt sein. Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" ist gestartet. Alle Folgen findest du nach der Ausstrahlung wie gewohnt kostenlos auf Joyn.