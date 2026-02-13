Überzeugend vom Start weg Nach den GNTM-Castings: Diese Models sind Heidi Klums Favorit:innen 2026 Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Germany's Next Topmodel Zwischen Kühen und Misswahl: Wer rockt den Laufsteg? Videoclip • 14:32 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wer wird Germany's Next Topmodel 2026? Die Castings für die 21. Staffel sind in vollem Gange. Einige Models haben es Heidi bereits beim ersten Walk angetan. Das sind ihre Favorit:innen.

Diese Männer und Frauen haben Heidi Klum beim Casting überzeugt Die Casting-Folgen aus Köln sind im Kasten! In den ersten beiden Episoden nutzten jeweils hunderte Männer und Frauen die Chance, sich Heidi Klum und Mode-Ikone Jean Paul Gaultier vorzustellen - und auch diesem Jahr war es eine kunterbunte Mischung aus interessanten Charakteren. Doch einige von ihnen sind der Topmodel-Chefin und ihrem berühmten Gastjuror besonders im Gedächtnis geblieben. Die Casting-Highlights 2026 auf einen Blick.

Aurélie will hoch hinaus Die 21-Jährige kommt aus Pulheim und hat ein klares Ziel vor Augen: Sie will Germany’s Next Topmodel werden! Aktuell arbeitet Aurélie als Flugbegleiterin. Von ihrem Walk ist Heidi Klum restlos begeistert. "Sie sieht wunderschön aus", schwärmt sie. Als sich Aurélie bei ihr vorstellt, muss sie vor lauter Freude weinen. "Oh mein Gott, bei dir kullern ja richtig die Tränen runter. Aber du siehst auch sehr schön aus beim Weinen", findet Heidi.

Merret hat Erfahrungen in der Branche Merret (Mitte) bei Casting: Kann sie Heidi Klum überzeugen? Bild: ProSieben/Daniel Graf

Merret ist 20 Jahre alt und wohnt in Berlin. Erfahrung in der Fashion-Branche konnte sie bereits als Designerin und Stylistin sammeln. Heidi kann sie bereits bei ihrem ersten Walk von sich überzeugen. "Die war ein bisschen kleiner, aber hatte etwas Besonderes im Gesicht", sagt sie zu Gastjuror Jean-Paul Gaultier.

Die Best Agerinnen Ildikó, Ursula und Bianca Unter den Kandidatinnen befindet sich auch die bekannte Autorin Ildikó von Kürthy (rechts). Bild: ProSieben/Daniel Graf

Erfreulicherweise sind auch diesem Jahr wieder einige Best Ager:innen mit von der Partie - darunter auch "Mondscheintarif"-Autorin Ildikó von Kürthy, die durch ihre GNTM-Teilnahme schon im Vorfeld einen Insta-Hype auslöste. Auch die 54-jährige Ursula ist ein echter Hingucker. Sie stand bereits mit 18 Jahren in Florenz auf dem Laufsteg stand. Nun will sie bei GNTM den Sprung zurück auf den Laufsteg schaffen. Heidi Klum ist jedenfalls hin und weg von den beiden. "Es waren ein paar ältere Frauen dabei, die ich richtig gut fand", erzählt sie. Besonders angetan haben es ihr Ursula und Ildikó. "Ich mochte die Frau im pinken Kleid, die war super", schwärmt sie von Ildikó. Und auch Ursula kann Heidi überzeugen. "Ihre Haut war super! Sie sah super aus", findet sie. Doch noch eine weitere Best Agerin schafft es auf Heidis Favoritinnen-Liste. Die 47-Jährige Bianca. Sie bringt ebenfalls eine gehörige Portion Modelerfahrung mit. Bei GNTM will die ehemalige Miss Schweiz zeigen, dass Schönheit kein Alter kennt. Mit ihrem Look fällt sie der Model-Chefin sofort aus. "Du siehst super aus", schwärmt Heidi von ihr.

Kann sich Ibo bei GNTM "durchboxen"? Ibo bringt Selbstbewusstsein und Catwalk-Skills mit. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der Münsteraner hat bereits Model-Erfahrung gesammelt. Er shootete für einige Streetwear-Brands, für den großen Durchbruch hat es bislang aber nicht gereicht. In seiner Freizeit boxt Ibo gern, zudem ist er ein absoluter Familienmensch. Beim ersten Walk kann er sich direkt beweisen und zieht Heidi Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier sofort in seinen Bann. Nachdem Ibo in die nächste Runde geschickt wird, kommt Heidi aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Der ist ja der Knaller! Der ist bildhübsch", sagt sie zu Jean Paul. Und auch Ibo freut sich, dass die Reise weitergeht. "Es hat geklappt", zeigt er sich glücklich.

Godfrey bringt über zehn Jahre Model-Erfahrung mit Godfrey auf dem Catwalk des Castings in Folge 1. Bild: Joyn / Daniel Graf

Auch Godfrey hat schon Erfahrung. Mit 17 Jahren startete er seine Model-Karriere. Nach fünf Jahren legte er eine Pause ein, seit 2021 geht er seiner großen Leidenschaft aber wieder nach. Heidi Klum ist von Godfreys Walk total begeistert. "Er ist wunderschön", raunt sie Mode-Legende Jean Paul Gaultier während des Walks zu. Der 33-Jährige kommt eine Runde weiter und freut sich sehr über seine Chance, sein Können bei GNTM zu beweisen. "Ich kann es kaum glauben", schwärmt er nach dem großen Auftritt.

Der 20-Jährige aus dem Allgäu schaut "Germany's Next Topmodel" schon seit seiner Kindheit zusammen mit seiner Schwester. Aktuell arbeitet Boureima an einer Tankstelle. Doch er hat einen großen Wunsch: "Ich würde schon sagen, dass es ein Traum von mir ist, Germany’s Next Topmodel zu werden." Bei seinem Walk kann er Heidi Klum sofort von sich überzeugen. "Der war krass! Er war wunderschön! Dieser Body - er war wirklich wow", schwärmt Heidi. Jean Paul Gaultier kann der Model-Chefin da nur zustimmen. Dass er eine Runde weiterkommt, überrascht Boureima allerdings sehr. "Ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass ich weiterkomme. Aber jetzt kann mich nichts mehr aufhalten", meint er.

Der 25-Jährige aus Wuppertal lebt mit Albinismus, einer genetischen Besonderheit, die sich unter anderem in sehr heller Haut und einer Sehbeeinträchtigung zeigt. Denzel bezeichnet sich selbst als "gechillten und friedlichen Typen", der sich vor der Kamera sehr wohlfühlt. Seine Freunde haben ihn dazu ermutigt, beim Casting mitzumachen. "Ich will GNTM werden, weil ich allen beweisen will, dass ich ein besonderer Typ bin, der es draufhat und es schaffen kann", erzählt Denzel. Von seinem besonderen Look sind Heidi und Jean-Paul Gaultier sehr angetan. Heidi lässt Denzel eine Runde weiter und schwärmt: "Der ist ganz toll! Ich liebe ihn." Dass er bei der Modelchefin gut ankommt, freut den 25-Jährigen natürlich sehr. "Da war ich schon sehr glücklich", zeigt er sich dankbar.

