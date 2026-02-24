zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Liebeserklärung zum Hochzeitstag

Sieben Jahre Ehe: Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern ganz privat

Veröffentlicht:

von Buzzwoo

Statt Blitzlichtgewitter und Red Carpet setzen Heidi Klum und Tom Kaulitz zu ihrem siebten Hochzeitstag auf Zweisamkeit im Bett, Sekt am Morgen und ein Rosenmeer voller Romantik.

Bild: picture alliance / Anadolu

Wer bei Heidi Klum und Tom Kaulitz an Glamour-Party denkt, liegt diesmal falsch. Zum siebten Hochzeitstag zeigen sich die beiden so intim und entspannt wie selten zuvor.

Ein Jubiläum im Pyjama-Look

Am Sonntag hieß es bei Heidi Klum und Tom Kaulitz: Prost auf die Liebe! Doch statt Dinner im Sterne-Restaurant oder großer Sause entschieden sich die beiden für eine deutlich gemütlichere Variante. Auf ihem Instagram-Account teilte die 52-Jährige ein Video, das sie und ihren Mann mit zerzausten Haaren im Bett zeigt: ein Glas Sekt in der Hand, ein Lächeln im Gesicht.

Dazu schrieb sie schlicht und voller Gefühl: "7 Jahre. Wow. Ich liebe dich so sehr, Tom." Mehr braucht es offenbar nicht, um ihre Gefühle zu beschreiben. Die Botschaft: Ihre Liebe lebt von Nähe, nicht von Inszenierung.

Frühstück, Pool und Rosenherz

Auch in ihrer Story ließ Heidi ihre Fans an diesem besonderen Tag teilhaben. Der Start in den Hochzeitstag begann kulinarisch mit einem ausgedehnten Frühstück aus Bacon, Spiegelei, Avocado und frischen Tomaten. Ganz bodenständig und ohne viel Tamtam.

Später ging es entspannt weiter: Sonne tanken am Pool, Snacks griffbereit, einfach die gemeinsame Zeit genießen. Ein echtes Highlight wartete ebenfalls: Ein großes Herz aus roten Rosenblättern sorgte für romantische Stimmung. Die Bilder sprechen für sich: Verliebte Blicke, viel Gelächter und diese spürbare Vertrautheit, die nur Paare teilen, die sich wirklich gefunden haben.

Vom Kennenlernen zur Traumhochzeit

Kennengelernt haben sich Heidi und Tom im Februar 2018 auf einer Party von Designer Michael Michalsky. Schon kurz darauf machten sie ihre Beziehung öffentlich, denn schnell war klar: Das ist mehr als nur ein Flirt.

Am 22. Februar 2019 gaben sie sich zunächst im kleinen Kreis das Jawort. Ein halbes Jahr später folgte dann die große Feier auf Capri, romantische Kulisse inklusive. Für Heidi war es die dritte Ehe, für den Tokio-Hotel-Gitarristen die zweite. Der Altersunterschied von 16 Jahren? Spielt für die beiden offenbar keine Rolle.

Was ihre Beziehung ausmacht, sind nicht nur die großen Momente, sondern vor allem die kleinen. Ob Hochzeitstag im Bett oder Valentinstag auf der Couch mit Filmen und einem Glas Wein - Heidi und Tom zelebrieren ihre Liebe gern ganz entspannt.

Sieben Jahre Ehe, und noch immer wirken sie wie frisch verliebt. Vielleicht liegt genau darin ihr Geheimnis.

