Die Hunter sind bei "Most Wanted" 2026 wieder auf der Jagd - unter neuer Führung Welcher Promi entkommt den Huntern (v. l.) Otto Bulletproof, Max Schradin und Joey Kelly?

In der 2. Staffel der Adventure-Reality "Most Wanted" auf Joyn jagen drei echte Outdoor-Profis Prominente, die auf der Flucht sind. Die Jäger sind die gleichen - doch es gibt eine große Änderung. Wer entkommt dem Zugriff der Hunter?

"Most Wanted": Die spektakulärste Verfolgungsjagd Deutschlands auf Joyn Nervenkitzel über fünf Tage - die erste Staffel des Joyn-Originals "Most Wanted - Wer entkommt?" lieferte bei Publikum und Teilnehmer:innen voll ab. Daher geht die Jagd auch 2026 wieder los! In zwölf Folgen werden in der zweiten Staffel des Adventure-Reality-Hits über ein Dutzend prominente "Targets" quer durch Deutschland gejagt. Ihnen auf der Spur sind drei "Hunter". Das Prinzip bleibt gleich: Die Promis brechen aus einem Gefängnis aus und haben das Ziel, fünf Tage lang auf freiem Fuß zu bleiben. Die Hunter wollen genau das verhindern und kombinieren in ihrer mobilen Einsatzzentrale, dem Hunter-Van, Informationen und Hinweise, um ein Target nach dem anderen zu schnappen. Joyn und ProSieben zeigen Staffel 2 ab dem 31. März 2026 immer dienstags: Zwölf packende Episoden voller Spannung, Jagd, Strategie und prominenter Fluchtversuche sind geboten. Das Finale läuft am 5. Mai.

Neuer Anführer: Das sind die Hunter bei "Most Wanted" 2026 In Staffel 1 konnten sie zu einem Team zusammenwachsen, nun sind sie erneut auf der Jagd. Die Hunter sind echte Outdoor-Experten für die prominenteste Verfolgungsjagd Deutschlands: Extremsportler Joey Kelly, Survival-Experte Otto Bulletproof und Twitch-Star Max Schradin. Eine Neuerung bietet die 2. Staffel dennoch: Max Schradin wird zum "Head Hunter" befördert. Das heißt: Er leitet das Dreierteam und koordiniert die Jagd im Hunter-Van. Wie gut die neue Hierarchie funktioniert, wird sich ab dem 31. März auf Joyn und ProSieben zeigen.

Max Schradin: Der smarte Streamer mit Jagdtrieb wird Leader der Hunter Er ist ein Star auf Twitch, bekannt für seine schnellen Reaktionen, seinen Humor und jetzt auch für seinen Spürsinn. Max Schradin bringt Hightech, Gaming-Instinkt und eine gehörige Portion Neugier mit in den Hunter-Van. Die Kombination aus digitalem Know-how und Social-Media-Präsenz macht ihn zu einem Hunter, der genau weiß, wie man Hinweise im Netz findet oder die Community zur Mithilfe mobilisiert. Als neuer Head Hunter soll er als "Brain" die Angriffe seines Teams koordinieren.

Joey Kelly: Der Ausdauer-Profi mit Jagd-Instinkt Joey Kelly ist längst mehr als nur Musiker. Er ist bekannt für seine extremen Ausdauerleistungen und seinen eisernen Willen. Ob Wüstenlauf, Ironman oder Polar-Expedition: Der Mann kennt keine Grenzen. Als Hunter bei "Most Wanted" bringt er seine Erfahrung im Aufspüren und Durchhalten ein. In Staffel 1 zeigte er bereits, dass er vor keinem Hindernis halt macht. Für die Promis wird es also erneut besonders schwer werden, ihm zu entkommen.

Otto Bulletproof: Der Mann, der draußen zu Hause ist Der Name ist Programm: Otto Bulletproof ist einer der bekanntesten Survival-Experten Deutschlands. Ob im Dschungel, im Hochgebirge oder mitten in der Großstadt, Otto weiß, wie man überlebt. Genau deshalb weiß er auch, wie man andere findet. Mit seinem Spürsinn, seiner Analysefähigkeit und seinem Outdoor-Know-how war er in der 1. Staffel eine große Gefahr für die Flüchtenden. Mit noch mehr Erfahrung will er nun frühzeitig während der fünftägigen Jagd die Schlinge um die Targets zuziehen.

Deutschland wird zur Spielwiese für Hunter und Gejagte Gedreht wird Staffel 2 von "Most Wanted" vom 12. bis 16. März im Westen Deutschlands. Während der Drehzeit kannst auch du zu Kompliz:in und Zeug:in werden: Entweder, indem du die flüchtigen Targets mit Geld, einer Mitfahrgelegenheit oder einem Schlafplatz unterstützt oder indem du in der Joyn App, per Telefon oder über die sozialen Netzwerke den entscheidenden Hinweis an die Hunter gibst. Alle Infos zur 2. Staffel findest du bei uns.