"Most Wanted" 2026 auf Joyn: Alle Details zur 2. Staffel im Überblick

"Most Wanted" 2026 auf Joyn: Alle Details zur 2. Staffel der Adventure-Reality im Überblick

Wer entkommt Max Schradin, Joey Kelly und Otto Bulletproof? Die Adventure-Reality "Most Wanted - Wer entkommt?" geht in die 2. Staffel! In zwölf Folgen werden Promis zu Gejagten - und du kannst live Einfluss auf ihren Erfolg oder ihr Scheitern nehmen.

"Most Wanted": Promis auf der Flucht und du bist mittendrin Im vergangenen Jahr lief mit "Most Wanted" ein ganz besonderes TV-Event erstmals im deutschen Fernsehen: Mehr als ein Dutzend prominente Persönlichkeiten brechen aus einem fiktiven Gefängnis aus. Ihr Ziel: Fünf Tage lang unentdeckt bleiben, ohne Geld, Handy oder Hilfe von außen - zumindest nicht offiziell. Nachdem die erste Staffel ein großer Hit war, fliehen nun auch 2026 wieder Promis als "Targets" vor den "Huntern". "Most Wanted - Wer entkommt?" ist nicht einfach nur Reality-TV, es ist ein interaktives Social-Experiment. Noch nie zuvor konnten Zuschauer:innen im deutschen Fernsehen so unmittelbar ins Geschehen eingreifen. Jede:r kann Teil der Jagd werden, egal, ob vom Sofa aus oder direkt vor Ort.

"Most Wanted": Dreh, Start und Sendetermine Drehzeitraum : 12. bis 16. März 2026 in Deutschland

Ausstrahlung : 31. März 2026 bis 5. Mai 2026 auf Joyn und ProSieben

Episodenanzahl: Zwölf Folgen

Bist du Komplizin oder Komplize? Zeugin oder Zeuge? Du kannst während des Drehs über die Joyn App, die sozialen Netzwerke oder per Telefon Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets geben. Dabei kannst du dem Team deiner Wahl helfen: den Huntern, damit sie wissen, wo die Targets sind, oder sogar den Flüchtigen selbst, die sich dank dir aus dem Staub machen können. Denn: Die prominenten Gejagten besitzen weder Geld noch Handy. Damit ist die Hilfe der Zuschauer:innen ihr einziger Ausweg, die Hunter abzuschütteln. In "Most Wanted" kannst du also über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

So kannst du am Hunt bei "Most Wanted" mitwirken Während der Dreharbeiten vom 12. bis 16. März kannst du den flüchtigen Promis helfen, indem du ihnen zum Beispiel etwas Geld gibst oder ein Versteck anbietest. Du kannst aber natürlich auch die Gegenseite unterstützen und den Huntern nützliche Hinweise geben, wo du die Targets gesichtet hast. Damit dein Hinweis bei Joey Kelly, Max Schradin und Otto Bulletproof ankommt, gibt es drei Möglichkeiten: Hinweise über die Joyn App geben

Hinweise mit dem Hashtag #mostwanted auf Social Media posten

Die Hinweis-Hotline anrufen: 0800 22 11 012 Aber auch direkt vom Sofa aus kannst du eingreifen: In der Joyn App stimmen die Zuschauer:innen darüber ab, wer einen Vorteil bekommt. So kannst du ganz gezielt deine Favorit:innen unterstützen.

Wo findet "Most Wanted" Staffel 2 statt? Die Promis müssen über den Zeitraum von fünf Tagen den Huntern entkommen und sich dabei in einer bestimmten Spielzone aufhalten: Von Düsseldorf aus beträgt der Radius 200 Kilometer, dabei darf niemand Deutschland verlassen.

Die gesamte Spielzone von "Most Wanted" Staffel 2 erstreckt sich über einen Radius von 200km in Westdeutschland. Bild: Joyn

Die Hunter: Max Schradin, Joey Kelly und Otto Bulletproof Auch in Staffel zwei sind sie auf der Jagd nach den Promi-Targets: Max Schradin als Head Hunter : Twitch-Star und Strategie-Fan mit digitalem Gespür

Joey Kelly : Extremsportler mit Ausdauer und eisernem Willen

Otto Bulletproof: Survival-Experte mit Spürsinn und Taktik Aus ihrer mobilen Einsatzzentrale, dem sogenannten Hunter-Van, koordinieren sie die Verfolgung und nutzen Hinweise aus der Community, um die Targets aufzuspüren. Können sie ihre Kenntnisse aus der ersten Staffel nutzen und alle Targets rechtzeitig schnappen?

Das sind die Regeln von "Most Wanted" Staffel 2 Die Targets müssen den Huntern jeden Tag von 9 bis 18 Uhr entkommen. Die Spielzone befindet sich in einem Radius von 200 Kilometern um Düsseldorf. Alle 20 Minuten wird den Huntern der Standort der Targets übermittelt. Die Targets dürfen sich nie länger als 40 Minuten in einem Fahrzeug aufhalten. Zur Sperrstunde ab 18 Uhr heißt es für die Targets: Schlafplatz organisieren - ohne Geld, ohne Handy und völlig auf fremde Hilfe angewiesen.