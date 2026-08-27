Besonderer Fall zum Jubiläum "Nord bei Nordwest"-Star Hinnerk Schönemann: "Brauche oft Stille" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Hinnerk Schönemann steht in "Nord bei Nordwest" als Polizist und Tierarzt Hauke zwischen Jule Christiansen (Marleen Lohse, r.) und Hannah Wagner (Jana Klinge, l.) Bild: NDR/ARD/Sandra Hoever

"Nord bei Nordwest" zählt zu den erfolgreichsten Reihen der ARD. "Das dritte Grab" ist ihr 30. Fall. Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann ist der Rummel um seine Person nicht ganz geheuer. Im Interview verriet er jetzt, was ihn stattdessen glücklich macht: Stille.

Eine Serie über einen Tierarzt, der an der Ostsee in Kriminalfällen ermittelt: Wer hätte ahnen können, dass diese Idee von Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt dermaßen gut beim Publikum ankommen würde? Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann jedenfalls nicht. Und doch ließ er sich 2014 davon überzeugen, mitzumachen. Jetzt gibt es etwas zu feiern: den 30. Fall "Nord bei Nordwest: Das dritte Grab". Ausgestrahlt wird er am Donnerstag, 27. August, 20:15 Uhr, im ARD-Livestream auf Joyn. Der 31. Fall von "Nord bei Nordwest: Bei Einbruch Mord" ist dann eine Woche später zu sehen.

"Nord bei Nordwest" läuft am 27. August um 20:15 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Nord bei Nordwest Das dritte Grab Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Popularität dank "Nord bei Nordwest" Ein Publikumsliebling war der 51-jährige Hinnerk Schönemann ja schon zuvor, nicht zuletzt durch die Krimireihen "Marie Brand" (seit 2008) und "Finn Zehender" (2011 bis 2014). Doch was mit "Nord bei Nordwest" geschah, überraschte Hinnerk Schönemann dann doch. Privat hält sich der Schauspieler nämlich sehr zurück. Auf roten Teppichen und anderen öffentlichen Veranstaltungen sucht man ihn vergeblich. "Bekannt zu sein, fühlt sich absurd an", sagt er nun im aktuellen Interview mit der Nachrichtenagentur "teleschau". "Dass sich die Menschen derart für mich interessieren, daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Einerseits ist es natürlich toll, wenn mich die Leute erkennen und sich freuen, mich zu sehen. Andererseits denke ich mir immer: Ich bin doch ein ganz normaler Mensch! Meine Kollegin Marleen Lohse wurde sogar in Italien sofort erkannt, wo die Reihe extrem erfolgreich läuft."

Streame "Nord bei Nordwest" am 3. September um 20:15 Uhr auf Joyn Bald verfügbar Donnerstag, 03.09. 20:15 Uhr • Nord bei Nordwest Bei Einbruch Mord Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

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Landleben und Stille statt Party und Smalltalk Dieser Rummel um seine Person steht völlig konträr zum Privatmenschen Hinnerk Schönemann. Mit seiner Familie lebt der Schauspieler und Regisseur in einem winzigen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, wo er auch herkommt. Dort wohnen sie auf einem Hof, den er selbst bewirtschaftet. Auf die Frage, ob das Landleben seinem Wunsch nach dem Alleinsein entgegenkomme, antwortete Schönemann im Interview: "Es ist nicht so, dass ich die Menschen nicht mag. Ich mag Stille. Und ich brauche oft Stille. Selbst wenn ich mit der Familie unterwegs bin, bin ich gern ruhig." Aus diesem Grund meide er auch Partys. "Bei Smalltalk komme ich schnell an meine Grenzen. Ich habe das einfach nie gelernt. Im Job ist es anders. Beim Filmemachen kann man gar nicht genug Leute um sich haben. Was mir schwerfällt, ist, wenn ich privat mit mehr als zwei Leuten zusammen bin."

Camping-Fan dank Bettina Tietjen Bei diesen Worten überrascht es, dass der zurückgezogene Schönemann ausgerechnet für die Sendung "Tietjen campt" zusagte, in der er gemeinsam mit der Moderatorin Bettina Tietjen im Wohnwagen auf einem naturnahen Campingplatz an der Elde-Müritz-Wasserstraße campte. Eine Herausforderung? Auf jeden Fall: "Am Anfang hatte ich tatsächlich Zweifel und habe gedacht: 'Worauf habe ich mich da eingelassen?' Mit fremden Menschen so eng aufeinander zu hocken, ist ja eigentlich nichts für mich", gestand der Schauspieler im Interview mit "teleschau". "Und mit Campen hatte ich so gar nichts am Hut. Dann habe ich es einfach ausprobiert und überrascht festgestellt, dass mir das richtig Spaß macht. So sehr, dass ich mir danach selber einen Camper besorgt habe." Und zwar nicht irgendeinen Camper. Nein, Hinnerk Schönemann kaufte ein altes Justizfahrzeug, das als Gefangenentransport für mehr als ein Dutzend Häftlinge verwendet wurde und früher Zellen eingebaut hatte. Wie kommt man auf so etwas?

Schau dir "Tietjen campt" am 28. August um 21:15 Uhr im NDR-Livestream auf Joyn an! Bald verfügbar Freitag, 28.08. 21:15 Uhr • Tietjen campt Willkommen auf Norderney! Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen