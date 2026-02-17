500. Folge "Notruf Hafenkante": Was hat Smudo mit dem Drogenschmuggel zu tun? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Superstar als dubioser Gast? Nick (Raúl Richter) und Franzi (Rhea Harder-Vennewald) vom PK 21 befragen in "Notruf Hafenkante: Dreckiger Deal" Spediteur Dieter Laube, gespielt von Rap-Superstar Smudo. Bild: ZDF/Roland Fritzenschaft

Eine spektakuläre Drogenjagd, zwei deutsche Rap-Legenden als Special Guests. In der 500. Episode von "Notruf Hafenkante" ist eine Menge los.

Polizeioberkommissarin Franzi Jung (Rhea Harder-Vennewald) und Polizeiobermeister Nick Brandt (Raúl Richter) wühlen mit ihren Händen in Eimern voller weißer Farbe. Es geht nicht um Renovierungsarbeiten, sondern um die Suche nach Drogen. In den Farbtöpfen könnte nämlich Kokain geschmuggelt worden sein. Die Aufgabe lässt Franzi Jung über ihre bunte Vergangenheit im PK 21 sinnieren. Seit zwei Jahrzehnten ist sie inzwischen dabei und kommt mit etwas Rechnerei und unter Berücksichtigung ihrer drei Babypausen auf einen ganz besonderen Meilenstein: Es dürfte ihr 500. Dienst-Donnerstag im PK 21 sein. Ein augenzwinkernder Moment, der nicht zufällig gewählt ist. Denn die beliebte ZDF-Vorabendserie feiert mit dieser Episode mit dem Titel "Dreckiger Deal" ihre 500. Folge seit Serienstart im Januar 2007. Die Jubiläumsfolge läuft am Donnerstag, 19. Februar, um 19:25 Uhr im ZDF und über Livestream auf Joyn.

Das Bo und Smudo sind Teil der neuen Folge Von der Ur-Besetzung von damals sind nur noch Jung sowie Melanie Hansen (Sanna Englund) aktiv. Jung hat es von der frisch gebackenen Polizeimeisterin zur Polizeioberkommissarin geschafft. Hansen hat sich von der Streifenpolizistin zur Polizeirätin und Dienststellenleiterin hochgearbeitet. Im "Partnerbetrieb", dem Elbkrankenhaus, ist nur noch Dr. Philipp Haase im Einsatz. Der einstige Assistenzarzt ist zum Notarzt aufgestiegen und gibt immer noch alles, um Verletzte erstzuversorgen und sie Dr. Jasmin Jonas (Gerit Kling), der leitenden Oberärztin zur Behandlung zu übergeben. Jonas ist seit Episode 29 dabei und damit nach dem "Gründer-Trio" die Dienstälteste noch vor Mattes Seeler (Matthias Schloo), der in Folge 79 seinen Dienst im PK 21 antrat. Sie alle werden auch in der Jubiläumsfolge außerordentlich gefordert. Dafür ist vor allem Clubbesitzer Remo (Ludwig Trepte) verantwortlich, der sein Geld nicht nur mit Partys und Glanz, sondern auch mit harten Drogen verdient. Sein Auftraggeber, der einflussreiche Drogenboss King (Das Bo), hat ihn angeheuert, einen brisanten Container aus dem Freihafen zu schleusen. Remo delegiert den heiklen Job an seinen Freund Dennis (Jalil Berkholz). Denn der ist nicht nur kurz davor, Vater von Zwillingen zu werden, sondern auch in Geldnöten. Leider ist er auch ziemlich nervös: Bei einer Polizeikontrolle verliert er die Nerven und flüchtet. Damit bringt er die Beamten vom PK 21 auf seine Spur - und die des Drogenschmuggels. Während Franzi und Nick bei Spediteur Dieter Laube (Smudo) mehr über Dennis herausfinden wollen, läuft alles mehr und mehr aus dem Ruder.

Smudo und Das Bo: Zwei Rap-Stars bei "Notruf Hafenkante" Spannende Handlung, Einblicke in menschliche Sorgen und Nöte und zwei berühmte Gaststars - "Notruf Hafenkante" zieht zum Jubiläum alle Register. Mit Smudo von den Fantastischen Vier und Das Bo geben sich in Folge 500 zwei deutsche Rap-Legenden die Ehre, die zudem beide in Hamburg leben. Sie setzten eine Tradition fort, denn in der Erfolgsserie schauten über die Jahre immer wieder hochkarätige Gäste vorbei. Unter anderen hatten Schlagerikone Jürgen Drews, GNTM-Gewinnerin Barbara Meier, Dschungelkönigin Désirée Nick ebenso Gastspiele wie Kult-Musiker Lotto King Karl, Moderatorin Barbara Schöneberger und der ehemalige GNTM-Laufsteg-Coach Jorge González. Eine Gaststar-Mischung, so bunt wie das Leben an der Hamburger Hafenkante, das die Serie seit 19 Jahren zeigt.