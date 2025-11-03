Exklusives Interview
Hat Jimi Blue Ochsenknecht den "Promi Big Brother"-Sieg verdient? Das sagt Désirée Nick
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Jimi Blue Ochsenknecht hat seine 14 Mitbewohner:innen hinter sich gelassen und somit den "Promi Big Brother"-Sieg gesichert. Was denkt Désirée Nick darüber? Das hat sie uns im Joyn-Interview verraten.
Auf der "Promi Big Brother"-Aftershowparty haben wir mit La Nick nicht nur über ihr besonderes Verhältnis zu Harald Glööckler gesprochen, sondern auch über den diesjährigen Gewinner. Auf die Frage, was sie von Jimi Blues Sieg hält, sagt sie: "Finde ich gut. Das ist natürlich ein Sieg der Communitys."
"War nicht so überwältigend"
Obwohl Désirée Nick Jimi den Sieg gönnt, hat sie ihn im "Promi Big Brother"-Haus nicht als besonders unterhaltsam empfunden. "Jimi war ja nun nicht so überwältigend", findet La Nick. Dass der 33-Jährige sie "gleich am Anfang" nominierte, könne sie bis heute nicht nachvollziehen. "Es war nicht fair, das war sogar sehr hässlich von ihm, denn wir waren gut miteinander", so die Kabarettistin.
Sie könne sich nur vorstellen, dass Jimi sie schon zu Beginn als starke Konkurrenz empfunden habe.
Wahrscheinlich dachte er, die ist stark, die muss als Erstes weg.
Désirée blieb trotzdem lange im Haus
Auch wenn sie von ihren Mitbewohner:innen immer wieder nominiert wurde, verweilte La Nick trotzdem bis kurz vorm Finale im Haus. Für ihre Fans sei sie deshalb sehr dankbar. "Ich finde ganz toll, dass sie meine Menschlichkeit, meine Authentizität und dass sie meinen Witz, meinen Humor und meine Uneitelkeit so lieben und feiern", meint sie abschließend.
