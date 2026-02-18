Ehe-Krieg in Thailand Fremdgeh-Eklat bei "Promis unter Palmen": Edith Stehfest wirft Eric Untreue vor Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Klärungsbedarf: Es brodelt bei den Stehfests Videoclip • 03:55 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Es war das erwartete Pulverfass bei "Promis oder Palmen" 2026: Das getrennte Ehepaar Eric und Edith Stehfest in einer Villa. Doch dass die Situation schon in Folge 1 derart eskaliert, übertrifft alles. Ein Streit über die Kinder-Betreuung endet mit einem Untreue-Vorwurf von Edith.

Jede:r, der die Kandidat:innen-Liste von "Promis oder Palmen" 2026 gesehen hat, wusste: Die Teilnahme des getrennten Paares Eric und Edith Stehfest ist ein Experiment mit eingebautem Eskalations-Potenzial. Doch niemand ahnte, dass die Lunte so kurz sein würde. Bereits in der ersten Folge fliegen die Fetzen und es kommen Vorwürfe auf den Tisch, die an Härte kaum zu überbieten sind.

Edith vs. Eric in Folge 1 von "Promis unter Palmen": Vom Sorgerechtsstreit zur Untreue-Beichte Was als ruhiges Gespräch beim Rauchen beginnt, entwickelt sich schnell zu einem handfesten Streit. Erics Frage an Edith, ob sie ihn nach der Show zu Hause wieder "bisschen mehr unterstützen" wolle, ist der Zündfunke. "Sofort ein Vorwurf! Sofort ein Angriff!", kontert Edith sofort. Die Diskussion dreht sich schnell um die Kinder und die Frage, wer mehr Verantwortung trägt. "Wo sind die Kids jetzt?", will Mit-Kandidat Kevin Wolter wissen. Erics Antwort: "Bei mir seit Monaten schon." Er mache gerade "den Job von ner Mutter", erklärt Eric, was Edith sichtlich provoziert. "Nein, du kannst das nicht vergleichen, was ich neun Jahre lang gemacht habe", wirft sie ihm vor, während Eric beteuert, sie sei "nie alleine" gewesen. Doch Edith fühlt sich im Stich gelassen, wie sie im Interview erklärt:

Ich hab mich schon oft sehr alleine gefühlt. Er war bei Dreharbeiten wirklich oft und viel. Edith Stehfest

"Muss ich jetzt die Namen sagen?" Die Stimmung ist bereits am Boden, doch dann lässt Edith die Bombe platzen. Mitten im Streit wirft sie Eric an den Kopf: "Eric, mein Gott, wir müssen jetzt nicht damit anfangen, wie oft du mich betrogen hast, am Anfang, wo ich mit Kind zu Hause schwanger lag und wie oft du feiern warst." Ein Schockmoment, nicht nur für Eric ("Was soll denn das jetzt?"), sondern auch für die fassungslosen Mitanwesenden Kevin Wolter und Martin Angelo. Als Eric alles als "Lüge, Lüge, Lüge" abtut, droht Edith nachzulegen: "Ja, muss ich jetzt die Namen sagen oder was?" Martin Angelos Fazit bringt die Situation auf den Punkt: "Auf jeden Fall tut ihr beiden euch nicht gut."

In Folge 1 eskaliert der Rosenkrieg zwischen Edith und Eric Stehfest Jetzt kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! "Promis unter Palmen" 2026: Einzug, Ehekrise und erste Allianzen Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.02.2026 • 104 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Du willst den kompletten Zoff zwischen Eric und Edith und die schockierten Reaktionen der anderen Promis sehen? "Promis unter Palmen" läuft seit 16. Februar immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos zum Streamen auf Joyn. Alle Sendetermine im Überblick.

Preview auf Joyn PLUS+ Mit Joyn PLUS+ haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, jeweils eine Folge früher reinzuschauen. Während im Fernsehen und im kostenlosen Stream eine Episode läuft, ist die nächste Folge auf Joyn PLUS+ bereits vorab abrufbar. So können Fans der Staffel der regulären Ausstrahlung immer ein kleines Stück voraus sein.