Feier-Chaos in Thailand Party bei "Promis unter Palmen" eskaliert: Eric Stehfest knutscht Martin Angelo

Die Stimmung in Folge 1 von "Promis unter Palmen" ist ein einziges Auf und Ab. Eben noch der heftige Rosenkrieg mit Ex Edith, dann die ausgelassene Party. Mitten im Feier-Chaos sorgt Eric Stehfest für den nächsten Paukenschlag und küsst Martin Angelo auf den Mund.

Die Luft in der thailändischen Promi-Villa war nach dem heftigen Streit zwischen Eric und Edith Stehfest zum Schneiden dick. Schwere Untreue-Vorwürfe standen im Raum und die Stimmung war am Tiefpunkt. Doch wie es im Reality-TV so ist, liegt zwischen Drama und Ekstase oft nur eine gut gefüllte Bar. Als der "liebe Reality-Gott" die Gebete der Promis erhört und Alkohol liefert, kippt die Stimmung komplett und Eric Stehfest sorgt für den nächsten Eklat.

Vom Fächer-Wedeln zum Kuss: So kam es zur Knutsch-Aktion Die Promis tanzen ausgelassen, die Stimmung ist gelöst. Martin Angelo schnappt sich einen Fächer und geht auf Eric zu: "Boah, mir ist heiß und dir?" Nachdem Eric zustimmt, wedelt Martin ihm theatralisch Luft ins Gesicht. Eric ist von der Geste offenbar so angetan, dass er sich nicht anders zu helfen weiß: Im Eifer des Gefechts drückt er Martin einen Kuss direkt auf den Mund! Die Reaktionen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Eric im Interviewzimmer trocken kommentiert: "Wie der Kuss war? Kurz und schmerzlos", ist Martin völlig aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, ist das gerade wirklich passiert? Hat Eric Stehfest Martin Angelo gerade wirklich geküsst? Habt ihr das gesehen? Ich bin jetzt ein bisschen verlegen", stammelt er in die Kamera.

Unerwarteter Kuss zwischen Eric Stehfest und Martin Angelo: Wie reagiert Ex Edith darauf?

Einbildungen oder mehr? Martin ist hin und weg Obwohl Martin versucht, die Situation vor der Gruppe ironisch zu überspielen ("Scheiße, ich muss euch was sagen, ich hab mich heute auch verliebt"), gibt er im Privaten zu, dass der Kuss Spuren hinterlassen hat: "Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das deuten soll, aber seine Lippen haben sich echt gut angefühlt." Pikant: Martin ist homosexuell und hatte bereits beim Einzug zugegeben, dass er Eric "ziemlich hot" findet. Bildet er sich jetzt mehr ein? War das für Eric nur ein Party-Gag, während Martin schon die Hochzeitsglocken läuten hört? Und was sagt eigentlich Ex-Frau Edith zu der ganzen Aktion? Du bist gespannt, wie es weitergeht? "Promis unter Palmen" läuft seit 16. Februar immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos zum Streamen auf Joyn. Alle Sendetermine im Überblick.

