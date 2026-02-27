Der Star-Koch aus "Roadtrip Australien" Frank Rosin privat: Überraschende Fakten über den TV-Koch Aktualisiert: Vor 7 Minuten von teleschau Dank "Rosins Restaurants" ist Frank Rosin eine feste Größe im Programm von Kabel Eins. Bild: Kabel Eins / Willi Weber

Kaum zu glauben: Im Juli wird Frank Rosin 60 Jahre alt. Fast fünf Jahrzehnte seines Lebens hat der Mann als Koch verbracht. Denn seine Karriere begann er schon im Kindesalter. Wir sagen dir noch ein paar Dinge, die du über den Kult-TV-Koch noch nicht weißt.

Ab Donnerstag, 26. Februar, heißt es jeweils zur Primetime auf Kabel Eins "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern". Dann ist Frank Rosin mit seinen Adventure-Buddys Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs fünf Folgen lang in Down Under unterwegs, um Land, Leute und die einheimische Küche kennenzulernen. Dreimal war das Trio in Amerika mit großem Quotenerfolg unterwegs, jetzt wird das Land von Crocodile Dundee erobert. Alle USA-Trips kannst du auf Joyn noch einmal schauen, und alle neuen Australien-Folgen gibt es jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung exklusiv auf Joyn. Mit dem Australien-Trip macht Rosin das Dutzend an eigenen TV-Shows voll. Aber er hat mehr Spannendes zu bieten, als "nur" TV-Gebruzzel und Rezepte. Hier ein paar Fakten über den Sternekoch. Wetten, dass du noch nicht alle kanntest?

"Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" ab 26. Februar um 20:15 Uhr bei Kabel Eins

Das ist in Fan-Kreisen der Spitzname von Frank Rosin Frank Rosin stand schon als Kind in der Küche. Sein Vater war Großhändler für Gastronomiebedarf und der erste deutsche Unternehmer für Pommes Frites. Seine Mutter Marlies führte den Imbiss "Glückauf-Grill" in einer Bergarbeiter-Siedlung. Sie starb 2021 im Alter von 82 Jahren. Erst mit 72 gab sie den Imbiss auf. In einer Spezialsendung von "Rosins Restaurants" suchte der Sohn 2022 einen würdigen Nachfolger für die Imbissbude in seiner Geburtsstadt Dorsten. Musik ist die zweite große Leidenschaft in seinem Leben. Als Jugendlicher spielte er in einer Jazz-Rock-Band, 2014 veröffentlichte er unter dem Namen "Soul Seeds by Frank Rosin" sogar ein eigenes Album mit dem Titel "One". 2019 folgte die Single "Belly Ciao" mit dem Rapper Eko Fresh. Seine Koch-Lehre absolvierte er von 1982 bis 1985 im "Hotel Monopol" in Gelsenkirchen-Buer und der Gaststätte "Kaiserau" in Gelsenkirchen-Erle. Ganz schön viel Gelsenkirchen. Kein Wunder, dass Rosin glühender Fan des FC Schalke 04 ist, wie er einst der Agentur teleschau verriet. In den 1990er-Jahren betreute er sogar den VIP-Bereich der "Knappen" kulinarisch und schrieb ein "Schalke-Kochbuch". In Fan-Kreisen trägt er den Spitznamen "Rose". Nach der Lehre kam der Bund. Rosin leistete seinen Wehrdienst bis zum Dienstgrad eines Hauptgefreiten in der Adelheide-Kaserne in Delmenhorst. Er kochte im Offizierskasino. "Softe Arbeit", sagte er einmal über diese Zeit.

Rosins Restaurant verlor einen Michelin-Stern Die Wanderjahre als Geselle und Jungkoch führten Rosin nach Spanien und Kalifornien. Seine erste Station als stellvertretender Küchenchef (Sous-Chef) hatte er an Bord der "Sea Cloud", einem legendären Viermastsegler für Luxuskreuzfahrten. Apropos Schiff: Im letzten Jahr wurde ihm ein Schiff fast zum Verhängnis. Bei den Dreharbeiten zu einer Folge von "Rosin & Kumptner - Mission Mittendrin!" mit seinem Kumpel Alex Kumptner zog sich Rosin bei einem Sturz auf einer Treppe zwei gebrochene Rippen zu und musste die Dreharbeiten abbrechen. Am 28. Februar 1991 übernahm er in Dorsten ein ehemaliges Café und eröffnete sein Restaurant "Rosin". 2004 erhielt es den ersten Michelin-Stern, 2009 und 2010 wurde das "Rosin" von der Zeitschrift "Der Feinschmecker" als Restaurant des Jahres ausgezeichnet. 2011 gab es den zweiten Michelin-Stern. 2023 wurde das Restaurant jedoch wieder auf einen Stern zurückgestuft. Ende 2024 zog sich Rosin aus dem operativen Geschäft zurück.

Die beste Königsberger Klopse gab's bei der Großmutter Bei Instagram teilt Rosin auch Beiträge seiner Tochter Marlene, in denen er in der Rubrik "Mein Vadda und ich!" immer wieder auftaucht. Marlene (geboren 2008) ist seine Tochter aus der Ehe mit Claudia, mit der er von 2006 bis 2019 verheiratet war. 2012 kam Marlenes Bruder zur Welt. Aus einer früheren Beziehung hat Rosin eine weitere Tochter. Rosin ist bodenständig und lebt weiterhin in Dorsten. Sein Zweitwohnsitz ist Mallorca, wo er in Cala Ratjada an der Ostküste eine Wohnung besitzt und auch Ferienwohnungen vermietet. Seine Debüt als TV-Koch gab Rosin bereits 1996 im WDR, aber richtig im Geschäft ist er seit 2008, als er regelmäßig in der Reality-TV-Kochshow "Fast Food Duell" (Kabel Eins) auftrat. Am 24. November 2009 startete sein Format "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!", das bisher in 18 Staffeln auf 165 Folgen kam. Mittlerweile ist Rosin aus der deutschen TV-Koch-Szene nicht mehr wegzudenken. Schau auf Joyn nach, da findest du allein zehn Koch-Formate von und mit Frank Rosin. Und natürlich auch "The Taste", wo er 2013 zu den Gründungs-Coaches zählte und erst nach Staffel 10 (2022) ausstieg. Frank Rosin kocht alles und kann alles kochen. Aber was ist sein Lieblingsgericht? Königsberger Klopse! "Die besten gab es bei meiner Großmutter", verriet er "Gala". "Und auch wenn ich das Originalrezept besitze, gelingt es mir einfach nicht, den gleichen Geschmack zu erzielen."

