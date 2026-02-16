50 Kilo weniger "Jobs verloren": Wie der Abnehm-Erfolg Martina Reuters Leben verändert hat Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Martina Reuter hat in zwei Jahren 50 Kilo abgenommen. Bild: instagram.com/reuter_martina_official; Phruetthiphong_adobe.stock.com

50 Kilo weniger, einige Jobs verloren - und doch kein Funken Reue: Martina Reuter sprach jetzt offen über ihre Rundum-Transformation von der "Curvy-Vorzeigefrau" zur Bodybuilderin. Nur ein kleines Detail auf ihrem Körper erinnert noch an die Zeit vor der radikalen Verwandlung.

Ständiger Begleiter Hunger "Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf." Einfach waren die letzten zwei Jahre für die österreichische Moderatorin Martina Reuter nicht. Sie nahm 50 Kilo ab, musste sich immer wieder für ihre Entscheidung rechtfertigen. Und Hunger war ihr ständiger Begleiter. Dafür fand sie eine neue Liebe und einen neuen Lifestyle. Wie sehr sich ihr Leben verändert hat und was dennoch blieb, verriet sie jetzt in einem Interview mit dem Magazin "Gala".

Wendepunkt Es war der 17. März 2024. Dieser Tag krempelte das Leben der 46-jährigen "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin komplett um. Eine Routinekontrolle beim Frauenarzt ergab einen erhöhten Cholesterinspiegel. Danach ging es auf der Geburtstagsfeier ihrer Mutter weiter mit Schnitzel, Torte, Chips und Co. "Ich habe alles gegessen. Am Abend bin ich nach Hause gegangen und dachte: 'Es reicht. Ich kann so nicht mehr sein.'" So fiel der Startschuss - für einen Weg, der nicht einfach war. Anfangs, so erzählt die beliebte Moderatorin, habe sie niemandem davon erzählt. Aus Angst. "Weil ich ja jahrelang die 'Curvy-Vorzeigefrau' war.“ Tatsächlich habe sie auch Jobs verloren und oft das Gefühl gehabt, sich erklären zu müssen.

Von der Moderatorin zur Wettkämpferin Doch plötzlich öffneten sich neue Türen. Unter anderem lief Martina Reuter mit ihrer neuen Liebe, ihrem Personal Trainer Vladi Pavlic, auf der Fashion Week in New York. Außerdem wagte sie sich als Bodybuilderin in den Wettkampf - und belegte gleich beim ersten Start den vierten Platz.

Muskeln sind Altersvorsorge. Martina Reuter

Auf diesem langen Weg vom Curvy-Model zur Bodybuilderin war der Hunger ihr ständiger Begleiter. Doch sie hielt durch: "Ich sage immer 'Muskeln sind eine Art Altersvorsorge'". Sie halten mich gesund." Wie sie lernte, standhaft zu bleiben, hielt sie in ihrem jetzt erschienenen Buch "Kilo frei - wie ich den Hunger besiegte" fest. Zudem entwickelte sie eine Fitness-App namens "Transform by Martina Reuter", mit der sie auch andere motivieren möchte.

Neues Leben, altes Überbleibsel "Mein Einkaufsverhalten hat sich komplett geändert, ich koche selbst, bin vegetarisch und habe komplett aufgehört, Alkohol zu trinken. Mein ganzes Leben hat sich verändert." Dass sich das komplette Umkrempeln ihres Lifestyles gelohnt hat, steht für Martina Reuter fest. Nur eine Sache blieb - und wird bleiben: Ein altes Tattoo einer Schnitzelsemmel. "Das lasse ich, weil es eben ein Teil meiner Geschichte ist." Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" läuft montags bis freitags von 5:30 bis 10 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 12 Uhr - zu sehen in SAT.1 und auf Joyn.