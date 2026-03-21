Teenager treffen auf Elvis
Leony in Tränen: Dieses Elvis-Cover bei "The Voice Kids" geht unter die Haut
Veröffentlicht:von Luca K. S.
The Voice Kids
Nele vs. Marie vs. Linsay vs. Helena: Gänsehaut bei "Can't Help Falling in Love"
Videoclip • 08:45 Min • Ab 6
Ein Battle, das tief berührt: Marie, Linsay, Nele und Helena liefern mit "Can’t Help Falling In Love" von Elvis Presley einen Auftritt, der alle im Studio sprachlos macht.
Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn
Marie, Linsay, Nele und Helena singen "Can't Help Falling In Love"
Der Song ist ruhig, nur vom Piano begleitet - doch die Emotionen im Studio sind umso gewaltiger. Ein echter Schmachtfetzen, der direkt ins Herz trifft. Besonders Coach Leony kann ihre Gefühle nicht zurückhalten und kämpft mit den Tränen.
Vor allem im Refrain passiert Magie: Wenn alle vier Stimmen zusammenkommen, klingt es wie ein himmlischer Chor. Das Publikum klatscht. Leony weint. Gänsehaut verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Studio.
Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut!
Schau dir die Blind Audition der vier Talente noch mal an!
Alvaro Soler betont nach dem Auftritt, wie froh er ist, dass er sich nicht zwischen den vier Talents entscheiden muss. Helena, Nele, Linsay und Marie haben ihn alle restlos überzeugt.
Jede von euch ist so gut!
Die Qual der Wahl: Wen nimmt Leony mit ins Finale?
Nach großem Lob an alle Talents entscheidet sich Leony für Marie. In den Blind Auditions hat Leony schon ihren Joker eingesetzt, um sie in ihr Team zu holen. Eine Investition, die sich gelohnt hat! Jetzt ist sie eine der Finalist:innen.
Jetzt gibt es nur noch zwei weitere Folgen von "The Voice Kids" 2026 - jeweils freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Eine Best-of-Folge und das große Finale am 3. April. Alle Sendezeiten im Überblick.
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